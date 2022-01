Atlas

CTH Group und Atlas Technology ernennen Maggie Sun in weltweiter Einstellungswelle zur Chief Financial Officer

Singapur (ots/PRNewswire)

Die CTH Group, ein führendes Unternehmen im Bereich Blockchain und Digital Assets, und ihr Schwesterunternehmen Atlas Technology Management Pte. Ltd (Atlas), eines der weltweit größten Unternehmen im Bereich anwendungsspezifisches Computing, haben heute die Ernennung von Maggie Sun zur Chief Financial Officer für beide Unternehmen bekannt gegeben.

CTH-Gründer und CEO Raymond Yuan erklärte: „Ich freue mich sehr, Maggie in dieser für unsere Unternehmen entscheidenden Phase begrüßen zu dürfen. Wir bereiten uns auf eine schnelle globale Expansion vor und werden enorm von ihrem umfassenden Wissen und ihren nachweislichen Erfolgen profitieren, um unsere Finanzpraxis zu verbessern. Maggies Erfahrung auf dem Kapitalmarkt wird es uns auch ermöglichen, private und öffentliche Fundraising-Optionen abzuwägen, um unser ehrgeiziges Wachstum anzukurbeln."

Neben der täglichen Verwaltung der Finanzberichterstattung und der strategischen Ausrichtung von Atlas wird Sun die Finanzgeschäfte, einschließlich Strategie, Leistungsberichterstattung, Kapitalmarktaktivitäten und Anlegerbeziehungen, der Risikokapitalgesellschaft Fundamental Labs des Konzerns und des auf digitale Vermögenswerte ausgerichteten Vermögensverwalters IDEG beaufsichtigen.

„Ich freue mich, die Positionen als CFO für CTH und Atlas zu übernehmen, zwei Unternehmen, die sich in der wichtigen Phase der Erweiterung ihrer weltweiten Präsenz im Blockchain- und Digital-Assets-Ökosystem befinden. Die Blockchain-Technologie treibt außergewöhnliche Innovation und Wertschöpfung in unserem täglichen Leben voran, und ich freue ich sehr, zu ihrem Wachstum beizutragen. Atlas hat das Potenzial, einer der weltweit führenden Anbieter auf seinem Gebiet zu sein, und ich begrüße die Gelegenheit, seine Geschichte mit den Kapitalmärkten zu teilen", so Maggie Sun.

Sun ist eine bewährte Führungskraft mit über 20 Jahren weltweiter Erfahrung in den Bereichen Finanzierungen und Kapitalmarktberatung und war bereits in New York, im Silicon Valley und in Asien tätig. Vor ihrer Position bei CTH war sie Partner in der Operating Group von SoftBank Investment Advisors („Vision Fund"). Zuvor war sie Partner bei Ernst & Young und PwC.

Atlas verzeichnete im Jahr 2021 ein beispielloses Wachstum und verfolgt aggressive Einstellungsziele, um seine Expansionsziele im Jahr 2022 zu erreichen. Yuan fügte hinzu: „Die Blockchain-Sektoren wachsen, und neue Fachkräfte sind sehr gefragt. Neben der Verstärkung unseres Führungsteams stellen wir weiterhin in all unseren Unternehmen neue Mitarbeiter ein. Fundamental Labs und IDEG wecken erhebliches Interesse seitens diverser Leistungsträger, die das traditionelle Finanzwesen verlassen möchten, und Atlas stellt hochkarätige Führungskräfte aus der ganzen Welt ein.

Informationen zur CTH Group

Die CTH Group ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Blockchain und Digital Assets. Wir verfolgen eine unverwechselbare Strategie und haben eine Geschäftsstruktur in Dreiecksform aufgebaut, die aus Risikokapitalinvestitionen, Hochleistungsrechnen und auf digitale Vermögenswerte ausgerichtetem Vermögensmanagement besteht. Wir bieten Mehrwert, betreiben verteilte Computernetzwerke und verbinden Mainstream-Kapital mit der neuen Anlageklasse. Unser 2016 gegründetes Unternehmen ist in mehreren Ländern und Regionen tätig und deckt die wichtigsten Innovationszentren im Blockchain-Ökosystem ab.

Informationen zu Atlas

Atlas ist ein Technologiekonzern mit Hauptsitz in Singapur, der ein breites Spektrum an Mehrwertdiensten anbietet, unter anderem Hochleistungs-Computing, anwendungsspezifisches Computing, Hosting- und Cloud-Dienste, Hardwarevertrieb und damit verbundene Beratungsdienste.

Die Haupteinnahmequelle des Unternehmens ist die Aufrechterhaltung und Bereitstellung von Rechenkapazität in Blockchain-Netzwerken. Derzeit betreibt Atlas High-Performance-Computing-Einrichtungen in Nordamerika und Zentralasien und plant, den Betrieb auf Nordeuropa und/oder Südamerika auszuweiten. Atlas ist eines der größten Unternehmen im Bereich Application Specific Computing (ASIC).

Original-Content von: Atlas, übermittelt durch news aktuell