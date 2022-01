MESI,?Ltd.

Der Jahresrückblick des Medizindiagnostik-Pioniers MESI, Ltd. hebt Umsatzsteigerung, internationale Expansion und Auszeichnungen hervor

Ljubljana, Slowenien (ots/PRNewswire)

LJUBLJANA, Slowenien, 31. Jan. 2022 /PRNewswire/ - Das slowenische Unternehmen MESI, Ltd. ist auf diagnostische Lösungen mit Schwerpunkt auf der Primärversorgung spezialisiert. Sein Diagnosesystem, das MESI mTABLET, verzeichnete im Jahr 2021 ein Wachstum der Geräteaktivierung von 56 %. Das Unternehmen wurde auch ausgewählt für den Google for Startups Accelerator:Europa für seine innovative Ausrichtung und erhielt die höchste Auszeichnung beim Deutschen Designpreis.

MESI, Ltd. ist in ein zweites Geschäftsjahrzehnt im Bereich digitaler Lösungen für eine effektive medizinische Beurteilung eingetreten. 2021 war ein Jahr des Wachstums. MESI hat mit einem Rekordumsatz, einer Rekordzahl von mTABLET-Aktivierungen und einer Rekordzahl von Diagnosemessungen (über 280.000) ein starkes Ergebnis erzielt.

Das Unternehmen eröffnete Büros in Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Außerdem wurde das MESI mTABLET mit dem German Design Award in Gold für sein zukunftsweisendes Konzept und seine Relevanz ausgezeichnet. Das Team wurde auch für den Google for Startups Accelerator ausgewählt: Europa-Programm. Der vollständige Jahresbericht des MESI ist verfügbar hier.

„Trotz COVID-19, das viele persönliche Treffen und eine Reihe von medizinischen Veranstaltungen weltweit verhinderte, war 2021 ein Erfolg für MESI. Das stimmt uns auch für dieses Jahr optimistisch. Wir werden unser Personal weiter aufstocken, um unseren Vertrieb und unsere Entwicklung zu stärken. Wir planen die Erweiterung des diagnostischen Nutzens des MESI mTABLET mit neuen Funktionen zu erweitern. Außerdem bauen wir ein KI-Team auf, um Algorithmen zu entwickeln, die Medizinern helfen sollen, Krankheiten frühzeitig zu erkennen", erklärt Jakob Šušterič, CEO von MESI, Ltd.

Über das Unternehmen:

MESI, Ltd ist ein innovatives Unternehmen mit Sitz in Europa, das medizinische Geräte für Diagnosezwecke entwickelt und herstellt. Es konzentriert sich auf die Vereinfachung der Diagnostik, um Ärzten zu helfen, Krankheiten in frühen Stadien zu erkennen. Eine ihrer Lösungen ist das MESI mTABLET - ein System, das einen intelligenten drahtlosen 1-Minuten-ABI, ein flexibles Pulsoximeter, ein volldigitales EKG, ein drahtloses TBI, ein Blutdruckmessgerät für sofortige Messungen und ein Spirometer mit animierter Fluss-Volumen-Kurve in Echtzeit kombiniert. Die mit dem MESI mTABLET Multi-Diagnose-Tool gesammelten Daten werden schließlich zur Erstellung von prädiktiven medizinischen Bewertungen (PMA) mittels KI dienen. Dies wird dazu beitragen, Zustände frühzeitig zu erkennen , zukünftige Ergebnisse auf der Grundlage früherer Daten vorherzusagen und Maßnahmen zu empfehlen .

Foto https://mma.prnewswire.com/media/1736063/MESI_mTABLET_with_GDA.jpg Logo https://mma.prnewswire.com/media/1470860/MESI_Logo.jpg

Original-Content von: MESI,?Ltd., übermittelt durch news aktuell