Cognigy als „Leader" im Gartner® Magic QuadrantTM für den Bereich Enterprise Conversational AI Platforms aus Januar 2022 ernannt

Düsseldorf, Deutschland und San Francisco und London und Sydney (ots/PRNewswire)

Gartner® hat Cognigy aufgrund seiner vollumfänglichen Vision und Umsetzungsfähigkeit als „Leader" ausgezeichnet

Cognigy, ein weltweit führender Anbieter für die Automatisierung im Omnichannel-Kunden- und Mitarbeiterservice, wurde von Gartner® für sein Produktangebot Cognigy.AI als „Leader" im Magic QuadrantTM für Enterprise Conversational AI Platforms eingestuft. Eine Kopie des Berichts ist hier einsehbar. Die Bewertung basiert auf spezifischen Kriterien, im Rahmen derer die Vollständigkeit der Vision und die Umsetzungsfähigkeit des Unternehmens analysiert wurden.

„Wir sind sehr stolz darauf, von Gartner als Leader im Magic Quadrant ausgezeichnet zu werden", sagt Philipp Heltewig, CEO und Co-Founder bei Cognigy. „Die Auszeichnung spiegelt unseren Einsatz für die Bereitstellung einer leistungsstarken Conversational AI-Plattform wider, die die Entwicklung von Conversational AI demokratisiert und intelligente virtuelle Agenten für Kunden und Mitarbeiter zugänglicher macht. So trägt sie letztendlich zu einem verbesserten Kunden- und Mitarbeitererlebnis bei."

Laut Gartner automatisieren Enterprise Conversational AI-Plattformen zahlreiche Chatbot-Use Cases innerhalb eines Unternehmens und ermöglichen die Entwicklung von Bots, die über mehrere Geschäftseinheiten hinweg orchestriert und operationalisiert werden. Nutzer in Führungspositionen, die für Conversational AI-Implementierungen verantwortlich sind, sollten laut dem Marktforschungsunternehmen diesen Magic Quadrant nutzen, um geeignete Anbieter zu ermitteln.

Cognigy.AI ist eine Automatisierungsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, auf einfache Weise KI-gestützte virtuelle Agenten zu erstellen und einzusetzen, die Anrufe und Chats von Kunden und Mitarbeitern automatisch bearbeiten. Durch die leistungsstarke Low-Code-Benutzeroberfläche können alle Nutzer der Plattform, von KI-Experten bis hin zu Mitarbeitern ohne technischen Hintergrund, Voice- und Chatbots eigenhändig programmieren und diese in über 100 Sprachen anbieten.

Laut Gartner sind Enterprise Conversational AI-Plattformen (Enterprise CAIP) eine Untergruppe des Conversational AI-Marktes, der in den Medien oftmals als Chatbot-Plattformen bezeichnet wird. Der Enterprise CAIP-Markt konzentriert sich jedoch auf die Bedürfnisse größerer Unternehmen. Er ist auf mehrere Anwendungsfälle, Konversationskanäle (d. h. Sprache, Chat, Textnachrichten und E-Mail) und die Fähigkeit zur Operationalisierung im Unternehmen ausgerichtet.

Die Plattform von Cognigy bietet ein breites Spektrum an Funktionen für verschiedene Anwendungsfälle und ist damit die ideale Wahl für Unternehmen, die den Einsatz von Conversational AI auf weitere Unternehmensbereiche ausweiten möchten. Dank der flexiblen Bereitstellungsoptionen, umfassenden Integrationsfunktionen, Multi-language-Support und robusten No-Code-Tools bietet Cognigy.AI die nötige Agilität, um die Vielzahl wachsender Anforderungen von großen Unternehmen zu bedienen. Die Lösung erleichtert zudem die Implementierung von Conversational AI in komplexe bestehende Architekturen.

Die Gartner Magic Quadrant-Berichte sind das Ergebnis strenger, faktenbasierter Untersuchungen in bestimmten Märkten und bieten einen umfassenden Überblick über die relative Position der Anbieter in Märkten mit hohem Wachstum und ausgeprägter Anbieterdifferenzierung. Die Anbieter werden in vier Quadranten eingeteilt: Leader, Challenger, Visionary und Niche Provider. Die Untersuchung ermöglicht es Unternehmen, den größten Nutzen aus Marktanalysen zu ziehen, die auf ihre individuellen Geschäfts- und Technologieanforderungen zugeschnitten sind.

Eine kostenlose Kopie des Magic Quadrant ist unter nachfolgendem Link verfügbar: https://www.cognigy.com/gartner-magic-quadrant-2022-enterprise-conversational-ai-platforms. Dort erfahren Interessierte mehr zu den jeweiligen Eigenschaften der unterschiedlichen Angebote von Cognigy und der anderen Anbieter.

Cognigy.AI: https://www.cognigy.com/products/cognigy-ai

Gartner Haftungsausschluss

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren Forschungspublikationen vorgestellt werden, und rät Technologieanwendern auch nicht dazu, ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner enthalten die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen angesehen werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Garantie in Bezug auf diese Forschungspublikation ab, einschließlich jeglicher Garantie für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist ein eingetragenes Waren- und Dienstleistungszeichen von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und weltweit und wird hierin mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Quelle: Gartner: „Magic Quadrant for Enterprise Conversational AI Platforms", von den Analysten Magnus Revang, Anthony Mullen und Bern Elliot. 24. Januar 2022.

Über Cognigy

Cognigy ist ein weltweit führender Anbieter von Conversational AI zur Unterstützung der Automatisierung im Kundenservice. Mit der Low-Code-Plattform Cognigy.AI können Unternehmen ihre Contact Center für die Kunden- und Mitarbeiterkommunikation mit intelligenten Voice- und Chatbots automatisieren. Cognigy.AI sorgt mithilfe präziser, zuverlässiger Absichtserkennung, menschenähnlichen Dialogen und nahtloser Integration in Backend-Systeme für überzeugende Nutzererlebnisse und trägt maßgeblich zu einer Senkung der Supportkosten bei. Cognigy.AI ist in SaaS- und On-Premise-Umgebungen verfügbar und unterstützt Konversationen in jeder Sprache und über jeden Kanal einschließlich Telefon, Webchat, SMS und mobile Apps. Zum weltweiten Kundenportfolio von Cognigy gehören Daimler, Bosch, Henkel, Lufthansa, Salzburg AG und viele mehr. Erfahren Sie mehr unter cognigy.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1736366/Cognigy_Gartner.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1656058/Cognigy_Logo.jpg

