Maker's Mark® erhält als größte Destillerie der Welt die B Corp-Zertifizierung

Mit seinen branchenführenden Bemühungen um den Umweltschutz und die Gemeinschaft reiht sich der ikonische Kentucky Bourbon in eine wachsende globale Bewegung von Unternehmen ein, die sich für den guten Zweck einsetzen

Maker's Mark hat die B Corp-Zertifizierung erhalten und ist damit die größte Destillerie der Welt und die erste in Kentuckys berühmtem Bourbon Country, die diese Auszeichnung erhält, mit der Unternehmen gewürdigt werden, die sich für den Aufbau einer integrativeren und nachhaltigeren Wirtschaft einsetzen. Die B Corp-Zertifizierung bestätigt die jahrelangen, branchenweit führenden Bemühungen von Maker's Mark zum Wohle der Allgemeinheit und signalisiert einen wichtigen Meilenstein in der umweltbewussten Mission der Marke „Make Your Mark. Leave No Trace" - jetzt und für die Zukunft.

„Seit 1953 haben meine Großeltern hier bei Maker's Mark ein Verantwortungsgefühl vermittelt, das mit der Art und Weise, wie wir unseren Bourbon herstellen, begann und sich auf die Art und Weise ausweitet, wie wir das Leben unserer Teams, unserer Kunden, unserer Gemeinden und unserer gemeinsamen Umwelt beeinflussen", sagte Rob Samuels, Whiskyhersteller in der achten Generation und Enkel der Gründer von Maker's Mark. „Dieses Engagement für ein höheres Ziel lebt weiter, sowohl hier in Kentucky als auch darüber hinaus. Ich bin sehr stolz auf den unermüdlichen Einsatz unseres Teams, der uns die B Corp-Zertifizierung eingebracht hat, und ich freue mich noch mehr darauf, weiterhin Pionierarbeit für soziale und ökologische Initiativen zu leisten, die der Zukunft des Bourbons und dem Allgemeinwohl zugutekommen."

Maker's Mark hat die B Corp-Zertifizierung erhalten, indem es strenge Maßstäbe in fünf Kategorien des B Impact Assessment erfüllt und übertroffen hat: Gemeinschaft, Kunden, Umwelt, Governance und Arbeitnehmer. Zu den wichtigsten Anstrengungen, die im Rahmen der Bewertung und Zertifizierung anerkannt wurden, gehören die folgenden:

Maker's Mark ist in der Spirituosenbranche führend in Bezug auf seine Umweltpraktiken und führt auf seinem Grundstück auf der Star Hill Farm innovative Programme durch, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten, die für die Herstellung seines Whiskys benötigt werden, und um die Welt um ihn herum zu verbessern. Zu den Initiativen gehören eine Brennerei-Initiative zur Vermeidung von Mülldeponien, ein Recyclingprogramm vor Ort, das erste in Marion County, Kentucky, das auch Gemeindemitgliedern offen steht, die Einrichtung eines natürlichen Wasserschutzgebiets zum Schutz des Wassereinzugsgebiets auf der Star Hill Farm und die Errichtung einer Solaranlage, die den weitläufigen Lagerkomplex von Maker's Mark mit Strom versorgt.

Der Bourbon-Hersteller ist bekannt für sein gemeinnütziges und philanthropisches Engagement und hat seit seiner Gründung vor mehr als 65 Jahren Millionen von Dollar in das Gastgewerbe, in lokale Einrichtungen in Kentucky und in die Kunst investiert. In den letzten Jahren hat Maker's Mark als Hauptpartner der LEE-Initiative fungiert, deren Ziel es ist, Fragen der Gleichstellung und Vielfalt im Gaststättengewerbe anzugehen. Während der weltweiten Pandemie durch Covid-19 haben Maker's Mark und die LEE-Initiative zusammen gearbeitet, um mehr als 1,5 Millionen Beschäftigte des Gastgewerbes in Städten in den Vereinigten Staaten zu ernähren.

Maker's Mark hat sich seit Jahrzehnten den Ruf eines Arbeitgebers erworben, der über den Industriestandard hinausgehende Arbeitsplatzmöglichkeiten bietet. Das Unternehmen bietet großzügige Sozialleistungen und Vergütungen, darunter die höchsten Löhne in der Region, Aufstiegsmöglichkeiten, Weiterbildungsangebote und Studienbeihilfen für Mitarbeiter sowie einen sechsmonatigen bezahlten Mutterschaftsurlaub.

Die B Corp-Zertifizierung ist nur ein Schritt, den Maker's Mark unternimmt um „Make Your Mark. Leave No Trace" zu einem Teil der langfristigen umweltorientierten Mission des Unternehmens zu machen, die mutige, regenerative Maßnahmen mit umfassenden Bemühungen verbindet, nichts Schädliches zu hinterlassen. Neben den Initiativen, die im Rahmen der B-Corp-Zertifizierung bewertet wurden, hat Maker's Mark mehrere innovative Maßnahmen ergriffen, um eine nachhaltigere Zukunft für die Spirituosenindustrie zu schaffen, darunter die Einrichtung des weltweit größten Bestands an amerikanischen Weißeichen zu Forschungszwecken, ein einzigartiges Genomkartierungsprojekt der amerikanischen Weißeiche und regenerative Anbaumethoden zur Anreicherung des Bodens für robustere und geschmackvollere Getreidesorten.

Maker's Mark schließt sich mehr als 4.000 zertifizierten B-Unternehmen auf der ganzen Welt an - darunter Patagonia, Allbirds, Burton Snowboards und Sipsmith® Gin -, die die höchsten überprüften Standards für soziale und ökologische Leistung, öffentliche Transparenz und rechtliche Verantwortlichkeit erfüllen. B Corps wollen die Macht der Wirtschaft nutzen, um soziale und ökologische Probleme anzugehen. Sie werden durch eine strenge Überprüfung durch das B Lab zertifiziert und müssen sich alle drei Jahre einer Überprüfung unterziehen. Die Zertifizierung soll den Verbrauchern helfen, Unternehmen mit einer Mission zu erkennen, die mit ihren Werten übereinstimmt.

Weitere Informationen über Maker's Mark und sein Engagement für den guten Zweck finden Sie unter www.MakersMark.com.

Weitere Informationen über B Corp finden Sie unter www.Bcorporation.net.

Informationen zu Maker's Mark® Bourbon

Im Jahr 1953 erfüllte sich Bill Samuels Sr. in Loretto, Kentucky, seinen Traum, einen handgemachten und köstlichen Bourbon herzustellen. Er beschloss, seinen Whisky in kleinen Chargen herzustellen und weichen roten Winterweizen zu verwenden, um die Weichheit und Süße zu verstärken. Dann drehte er jedes Fass von Hand, um die Konsistenz zu gewährleisten, und reifte schließlich jedes Fass nach Geschmack. Bill Samuels Sr. verwandelte Bourbon von einer „Handelsware" in eine handgemachte Premium-Spirituose, und auch heute noch stellt Maker's Mark seinen Bourbon auf dieselbe Weise her. Dieser bewährte Ansatz scheint auch über 60 Jahre später noch gut zu funktionieren, denn Maker's Mark Kentucky Straight Bourbon wurde bei der angesehenen San Francisco Spirits Competition 2021 mit einer Doppelgoldmedaille ausgezeichnet. In den letzten Jahren hat Maker's Mark durchdachte Super-Premium-Innovationen in sein Portfolio aufgenommen, darunter Maker's Mark 46, Maker's Mark Cask Strength und Maker's Mark Private Selection, das allererste kundenspezifische Fassprogramm der Marke. Weitere Informationen finden Sie unter www.makersmark.com.

Informationen zu B Corporation

Zertifizierte B-Corporations erfüllen strenge Standards für soziale und ökologische Leistungen, erweitern ihre unternehmerische Verantwortung um die Berücksichtigung von Stakeholder-Interessen und verschaffen sich durch die Kraft der vereinheitlichenden Marke B-Corporation eine kollektive Stimme. Es gibt mehr als 4.000 zertifizierte B-Corporations aus über 150 Branchen und mehr als 75 Ländern, die einen vielfältigen, milliardenschweren Markt mit einem gemeinsamen Ziel repräsentieren.

Informationen zu B Lab

Das B Lab verändert die Weltwirtschaft zum Nutzen aller Menschen, Gemeinschaften und des Planeten. Als führendes Unternehmen im Bereich des wirtschaftlichen Systemwandels entwickelt unser globales Netzwerk Standards, Richtlinien, Instrumente und Programme für die Wirtschaft und zertifiziert Unternehmen, die eine Vorreiterrolle einnehmen - die sogenannten B Corps. Bis heute umfasst unsere Gemeinschaft 280.000 Mitarbeiter in über 4.000 B-Corps in 77 Ländern und 153 Branchen, die mehr als 150.000 Unternehmen verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.bcorporation.net.

