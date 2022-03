SuperMeat

PHW-Gruppe und SuperMeat unterzeichnen Absichtserklärung zur Einführung von Cultivated Meat in Europa

Tel Aviv, Israel, 22. März 2022 (ots/PRNewswire)

Die PHW-Gruppe, eine der größten Geflügelintegrationen Europas, und SuperMeat, israelischer Marktpionier im Bereich kultiviertes Geflügelfleisch, bekennen sich heute im Rahmen einer Absichtserklärung zum Start der gemeinsamen Einführung von Cultivated Meat in Europa. Die PHW-Gruppe ist bereits seit 2018 Gesellschafter von SuperMeat. Beide Unternehmen werden gemeinsam an der EU-Zulassung, Verbraucherforschung und zukünftigen Vertriebsmöglichkeiten von Cultivated Meat arbeiten. Basis ist die Technologieplattform von SuperMeat. Die Ausweitung der Partnerschaft ist ein weiterer Schritt der PHW-Gruppe, um alternative Wege der Proteinherstellung konsequent voranzutreiben.

"Wir fühlen uns geehrt, unsere langjährige Partnerschaft mit der PHW-Gruppe auszuweiten", sagte der Vorstandsvorsitzende von SuperMeat, Ido Savir. "Die PHW-Gruppe hat immer wieder ihr Engagement für die Förderung von Cultivated Meat unter Beweis gestellt. Die heute unterzeichnete Vereinbarung sowie der gemeinsame Aufbau einer nachhaltigen, regionalen und effizienten Wertschöpfungskette ist elementarer Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit der PHW-Gruppe geschmacklich überzeugende und sichere Lebensmittel in Europa mittelfristig einzuführen ".

Die PHW-Gruppe ist ein führender Geflügelverarbeiter in Europa und gleichzeitig ein etablierter Akteur auf dem Geschäftsfeld der alternativen Proteine. Die PHW-Gruppe ist das einzige Unternehmen der Fleischindustrie, das weltweit zu den 50 Sustainability & Climate Leaders gehört. Das laufende Engagement für alternative hochwertige Proteinquellen ist Bestandteil der konsequenten Bestrebungen, das eigene Produktportfolio, neben Geflügel, durch weitere nachhaltige Alternativen zu ergänzen und somit den Ernährungsmix der Zukunft stetig weiterzuentwickeln.

Einem kürzlich veröffentlichten Bericht des Beratungsunternehmens McKinsey & Company zufolge könnte die kultivierte Fleischindustrie bis zum Jahr 2030 bis zu 0,5 % des weltweiten Fleischangebots ausmachen, was einem Markt von 25 Milliarden US-Dollar entspricht. Die Skalierung der Produktion erfordert eine konsistente Versorgung mit Rohstoffen, die Rationalisierung von Produktionsprozessen und den Aufbau eines robusten Vertriebsnetzes. Eine Zusammenarbeit beider Unternehmen in Europa schafft kurzfristig Synergien bei der Begleitung des europäischen lebensmittelrechtlichen Zulassungsverfahren von Cultivated Meat und mittelfristig im Bereich der Produktvermarktung über bestehende Vertriebskanäle.

"Unsere Vision besteht in einer nachhaltigen und ausgewogenen Ernährung für die heutige und zukünftige Gesellschaft. Aus diesem Grund engagieren wir uns umfassend im Bereich der alternativen Proteine. Innerhalb dieses Segments ist SuperMeat ein innovativer Baustein unserer Protein-Plattform-Strategie und ein hervorragender Partner im Food-Tech-Sektor. Das Bestreben, gemeinsam mit SuperMeat, kultiviertes Fleisch auf dem europäischen Markt zu etablieren, wird auch die EU-Initiative Green Deal unterstützen. Wir freuen uns darauf, diese Reise gemeinsam mit SuperMeat in Europa anzutreten", erklärte Peter Wesjohann, CEO der PHW-Gruppe.

Weitere Informationen über PHW finden Sie unter https://www.phw-gruppe.de/en/.

Weitere Informationen über SuperMeat finden Sie unter Supermeat.com.

Über PHW

Die PHW-Gruppe mit Hauptsitz in Rechterfeld (Niedersachsen) ist in den Geschäftsfeldern Geflügel, Alternative Proteine sowie Gesundheit tätig. Im Bereich der Produktion und Vermarktung hochwertiger Geflügelspezialitäten ist die vertikal integrierte Unternehmensgruppe führend in Europa, auch im Bereich alternativer Tierwohlkonzepte. Darüber hinaus stellt sie neue Weichen für eine vielfältige Ernährung und positioniert sich als Anbieter hochwertiger sowie nachhaltiger Proteinprodukte. Durch die konsequente Weiterentwicklung des Bereiches „Alternative Proteinquellen" gestaltet das Lebensmittelunternehmen den Ernährungsmix der Zukunft.

Die PHW-Gruppe, die aus mehr als 35 Tochtergesellschaften besteht, beschäftigt europaweit insgesamt 8.900 Mitarbeiter (Personalstand nach HGB im Geschäftsjahr 2020/2021). Im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von rund 2,768 Milliarden Euro.

Über SuperMeat

SuperMeat mit Hauptsitz in Tel Aviv, Israel, ist ein Food-Tech-Unternehmen, das daran arbeitet, die Welt mit hochwertigem Fleisch zu versorgen, das direkt aus tierischen Zellen gezüchtet wird. Unsere Produkte bieten ein schmackhaftes Fleischerlebnis und ein hochwertiges Nährwertprofil, während sie gleichzeitig auf nachhaltige, schlachtfreie Weise hergestellt werden.

Die von SuperMeat entwickelte Plattform für Cultivated Meat ermöglicht es Lebensmittelunternehmen, an der Spitze der innovativen Technologie zu stehen und eine breite Palette von Produkten herzustellen, die kultiviertes Fleisch enthalten. SuperMeat ist das erste B2B-Unternehmen, das die gesamte Kategorie des Geflügelfleischs vom Fett bis zum Muskel abdeckt und eine Komplettlösung für die Produktion von Zuchtfleisch anbietet. Das Unternehmen hat die Vielseitigkeit seiner Fleischplattform bei verschiedenen Veranstaltungen in seiner Pilotproduktionsanlage The Chicken, der weltweit ersten Farm-to-Fork-Anlage für die lokale Fleischproduktion, vorgestellt und plant für die nahe Zukunft weitere Veranstaltungen.

