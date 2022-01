SuperMeat

SuperMeat veranstaltet die branchenweit erste Blindverkostung von kultiviertem und traditionell gezüchtetem Hühnerfleisch und stellt fest, dass sie nicht zu unterscheiden sind

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire)

Bei der Verkostung nebeneinander waren die Proben für die Jury aus Profiköchen nicht zu unterscheiden, was auf eine potenziell massive Auswirkung auf die Geflügelindustrie hinweist

SuperMeat, ein Lebensmitteltechnologieunternehmen, das branchenführende kultivierte Fleischprodukte entwickelt, gab heute die Ergebnisse der allerersten Blindverkostung von kultiviertem Hühnerfleisch im Vergleich zu herkömmlichem, konventionell produziertem Hühnerfleisch bekannt. Die Verkostung ergab, dass die beiden nicht zu unterscheiden sind - ein Meilenstein in der Branche, der einen bedeutenden Wandel in der Lebensmitteltechnologie darstellt.

Im Restaurant von SuperMeat in Tel Aviv The Chicken, dem weltweit ersten Restaurant, in dem Gerichte aus kultiviertem Fleisch serviert werden, und dem Standort der SuperMeat-Produktionsstätte, versammelten sich führende kulinarische Persönlichkeiten, darunter MasterChef-Juror Michal Ansky, um die Verkostung zu beurteilen. Jeder Teilnehmer erhielt gemahlenes kultiviertes und traditionelles Hühnerfleisch - ohne jegliche Gewürze, Verarbeitung oder Geschmacksüberlagerung - und war in seinen Antworten gespalten, wobei es sehr schwierig war, zu entscheiden, welches Hühnerfleisch welches war - was zeigt, wie ähnlich die Proben in Geschmack, Textur und Substanz waren.

Michal Ansky, der MasterChef-Juror, der überrascht war, als das gezüchtete Huhn schließlich enthüllt wurde, weil er das Gegenteil vermutet hatte, sagte: "Ich bin sehr froh, dass ich mich geirrt habe, zum ersten Mal in meinem Leben. Diese Art von Durchbruch hat lange auf sich warten lassen. Als jemand, der Hühnchen liebt und es regelmäßig in die Familienmahlzeiten einbaut, ist es inspirierend zu sehen, dass eine nachhaltigere Zukunft durch kultiviertes Fleisch erreicht werden kann

SuperMeat ist der Ansicht, dass die Lebensmittelindustrie auf dem Weg zu einem gerechteren und nachhaltigeren System von Transparenz geleitet werden sollte. Um dieses Ziel zu erreichen, war es das erste Unternehmen, das seine Pilotproduktionsanlage für die Welt geöffnet hat, um einen ungefilterten Einblick in die gesamte Produktion zu gewähren, von der Fabrikhalle bis zur offenen Küche, in der kultivierte Fleischgerichte serviert werden. Die Durchführung der weltweit ersten Blindverkostung von kultiviertem Fleisch war ein weiterer wichtiger Schritt in dieser Mission, denn sie ermöglichte eine professionelle Bewertung von 100 % kultiviertem Fleisch im Vergleich zu seinem traditionellen Gegenstück durch Dritte.

„Jetzt, da wir gezeigt haben, dass kultiviertes Fleisch und traditionelles Fleisch nicht mehr zu unterscheiden sind, sind die potenziellen Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Unternehmen heute Fleischprodukte entwickeln und produzieren, und folglich auch die potenziellen Auswirkungen auf unseren Planeten monumental", sagte Ido Savir, CEO von SuperMeat.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.SuperMeat.com.

Über SuperMeat:

SuperMeat mit Sitz in Tel Aviv, Israel, ist ein Lebensmitteltechnologie-Unternehmen, das daran arbeitet, die Welt mit hochwertigem Fleisch zu versorgen, das direkt aus Tierzellen gezüchtet wird. Unsere Produkte bieten ein köstliches Fleischerlebnis und ein hochwertiges Nährwertprofil, während sie gleichzeitig auf nachhaltige, schlachtfreie Weise hergestellt werden.

Die von SuperMeat entwickelte Plattform für kultiviertes Fleisch ermöglicht es Lebensmittelunternehmen, an der Spitze der aufstrebenden kultivierten Fleischindustrie zu stehen und eine breite Palette von Produkten herzustellen, die kultiviertes Fleisch enthalten. SuperMeat ist das erste B2B-Unternehmen, das die gesamte Kategorie des Geflügelfleischs vom Fett bis zum Muskel abdeckt und eine Komplettlösung für die Produktion von Zuchtfleisch anbietet. Das Unternehmen hat die Vielseitigkeit seiner Fleischplattform präsentiert bei verschiedenen Veranstaltungen in seiner Pilotproduktionsanlage, The Chicken, der weltweit ersten Farm-to-Fork-Anlage für die lokale Fleischproduktion, und plant für die nahe Zukunft weitere Veranstaltungen.

