Asia Alternatives Management LLC

Asia Alternatives gibt Fondsschließungen in Höhe von 2 Milliarden USD bekannt

Peking und Hongkong und Tokio und San Francisco (ots/PRNewswire)

Asia Alternatives, einer der größten unabhängigen asiatischen Private-Equity-Dachfonds, hat heute den endgültigen Abschluss von Neuzusagen in Höhe von 2 Milliarden USD bei Asia Alternatives Capital Partners VI, LP und mehreren Fondsvehikeln (die „Fonds") bekannt gegeben. Die Fonds konzentrieren sich auf den Aufbau eines diversifizierten asiatischen Private-Equity-Portfolios mit Schwerpunkt auf leistungsstarke lokale asiatische Fondsmanager. Über 85 % des zugesagten Kapitals stammten aus bereits bestehenden Beziehungen.

„Wir sind besonders dankbar für die anhaltende Unterstützung unserer Kommanditisten und freuen uns, die größte Kapitalerhöhung seit über fünfzehn Jahren abzuschließen", erklärte Melissa Ma, Mitbegründerin und geschäftsführende Partnerin von Asia Alternatives. „Unsere umfassende Erfahrung beim Investieren in Marktzyklen und die dauerhaften Beziehungen, die wir zu führenden Fondsmanagern in ganz Asien aufgebaut haben, bieten eine einzigartige Perspektive und die Fähigkeit, die Chancen zu nutzen, die die Marktvolatilität geschaffen hat. Diese Beziehungen und unsere Erfolgsbilanz haben Asia Alternatives zu einem der führenden Private-Equity-Investoren in Asien gemacht."

Der größte der Fonds ist der Asia Alternatives Capital Partners VI, LP, der zusammen mit seinen Parallelfonds (zusammen „AACP VI") 1,1 Milliarden USD gebundenes Kapital erzielt und damit das gemeinsame Ziel von 1 Milliarde USD übertroffen hat. Der AACP VI ist der Nachfolgefonds von Asia Alternatives Capital Partners V, LP („AACP V"), der im September 2017 geschlossen wurde. Frühere Fonds sind der Asia Alternatives Capital Partners IV, LP („AACP IV"), der im April 2015 geschlossen wurde, der Asia Alternatives Capital Partners III, LP („AACP III"), der im Juli 2012 geschlossen wurde, der Asia Alternatives Capital Partners II, LP („AACP II"), der im September 2008 geschlossen wurde, und der Asia Alternatives Capital Partners, LP („AACP I"), der im Mai 2007 geschlossen wurde.

„Unsere Beziehungen zu führenden Private-Equity- und VC-Managern in ganz Asien ermöglichen es uns, bei der Bereitstellung von Kapital außergewöhnlich selektiv vorzugehen und unseren LPs Zugang zu den attraktiven Chancen in jeder Region zu gewähren", erläuterte Rebecca Xu, Mitbegründerin und Geschäftsführerin von Asia Alternatives. „Wir freuen uns darauf, mit der Investition in diesen Fonds zu beginnen, und halten an unserem starken Engagement in China fest, wo wir nach wie vor sowohl kurz- als auch langfristige Chancen sehen, die durch die sich schnell entwickelnde und wachsende Verbrauchernachfrage sowie durch die beeindruckende Entwicklung der technologischen Innovation untermauert werden."

„Wir konzentrieren uns nach wie vor darauf, unsere Beziehungen und unser Know-how in ganz Asien auszubauen und unsere lokale Präsenz zu nutzen, um Zugang zu Chancen in verschiedenen Märkten und Strategien zu erhalten. Auch wenn wir in China weiterhin am stärksten vertreten sind, haben sich unsere Partnerschaften mit Buyout-Firmen in Japan in den letzten Jahren ebenfalls zu bedeutenden Leistungsquellen entwickelt", so Akihiko Yasuda, Geschäftsführer von Asia Alternatives.

Die Anleger der Fonds repräsentieren einen weltweiten Pool an privaten Kapitalquellen wie beispielsweise staatliche und betriebliche Pensionskassen, Stiftungen, Universitätsstiftungen, Versicherungsgesellschaften und Familienbetriebe in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, Japan und Asien. Institutionelle Investoren in den Fonds sind die Boeing Company, die Cathay Life Insurance Co., Comprehensive Financial Management, The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited, das Florida State Board of Administration, Intermountain Healthcare, Jasper Ridge Partners, das Rentensystem des Bundesstaates Maryland, die Massachusetts Mutual Life Insurance Company, die McKnight Foundation, das Minnesota State Board of Investment, der Gemeinsame Rentenfonds des Staates New York, das Rentensystem der öffentlichen Schulen von St. Louis, das Rentensystem für Mitarbeiter von San Francisco City und County und das Rentensystem in Virginia.

Stacy Jennings, Vice President und Chief Investment Officer von Intermountain Healthcare und Limited Partner, erklärte: „Die letzten zwei Jahre haben bestätigt, dass es keinen Ersatz für eine lokale Präsenz gibt und warum wir mit Asia Alternatives investiert haben. Unserer Erfahrung nach verfügt Asia Alternatives über außergewöhnliche Investment-Fachkräfte, engagiert sich sehr für die Region und hat einen differenzierten Ansatz, was zu positiven Anlageergebnissen für Intermountain geführt hat."

Asia Alternatives ist einer der ersten unabhängigen asiatischen Private-Equity-Fonds. Das Unternehmen erhielt auch die erste Limited Partner QFLP-Lizenz („Qualified Foreign Limited Partner") in China, die es Asia Alternatives ermöglichte, in ausgewählte, qualifizierte, auf RMB lautende Private-Equity-Anlagen zu investieren.

Eaton Partners, LLC und Diamond Dragon Advisors Limited fungierten als Vermittler für Asia Alternatives, Ropes & Gray LLP als Rechtsberater.

Informationen zu Asia Alternatives Management LLC

Asia Alternatives ist eine 16 Jahre alte Lösungsplattform, die institutionellen Investoren dabei hilft, in privates Eigenkapital in ganz Asien zu investieren. Das Unternehmen verwaltet derzeit etwa 16,5 Milliarden USD an aufsichtsrechtlich verwalteten Vermögenswerten.

Asia Alternatives investiert mit führenden Private-Equity-Fondsmanagern in Asien, vor allem in der Region China (Festland-China, Taiwan und Hongkong), Japan, Korea, Südostasien, Indien und Australien. Das Unternehmen baut Portfolios auf, die über Buyout, Wachstum und Expansion, Risikokapital und Spezialfonds sowie Direktinvestitionen und Secondaries diversifiziert sind. Asia Alternatives beschäftigt derzeit über 50 Fachleute in seinen Büros in Hongkong, Peking, Shanghai und San Francisco. Weitere Informationen finden Sie auf www.asiaalternatives.com.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Beratungsangebot noch ein Wertpapierangebot noch eine Aufforderung zur Anlage dar.

Für weitere Informationen:

Investorenpflege: Melissa Ma

Asia Alternatives Management LLC

mma@asiaalt.com

Richard.barton@fgh.com

minako.hattori@fgh.com

Original-Content von: Asia Alternatives Management LLC, übermittelt durch news aktuell