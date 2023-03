Irlands Staatsminister Für Transport Und Botschafter Von Irland Bis Japan Besuchen Das Nippon Express Group Building

Tokio, 17. März 2023 (ots/PRNewswire) - Nippon Express (Belgien) N.V./S.A. (nachfolgend „NX Belgium"), eine Konzerngesellschaft der NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., wurde der erste japanische Spediteur, der am 25. Januar in diesem Jahr der Pharma.Aero (*) beitrat. Logo von Pharma.Aero: https://kyodonewsprwire.jp/img/202303033576-O1-98z3VY1t Logo von NIPPON EXPRESS: https://kyodonewsprwire.jp/img/202303033576-O2-Liv03U6J ...

mehr