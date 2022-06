Nippon Express Holdings, Inc.

Nippon Express Holdings gründet neue Firma in Singapur: NX Global Ocean Network Pte. Ltd.

Nippon Express Holdings, Inc. hat NX Global Ocean Network Pte. in Singapur gegründet. Ltd. (im Folgenden als „NGO" abgekürzt) mit dem Ziel, das Seefrachtgeschäft zu stärken. Die neue Firma hat am Montag, den 23. Mai, den Betrieb aufgenommen.

Die NX Group hat die Spedition im „NX Group Management Plan 2023 – Dynamic Growth" als eines ihrer Kerngeschäfte positioniert und arbeitet dementsprechend daran, die Abwicklung von Seefracht als Basisfracht für ihr Speditionsgeschäft auszubauen.

2020 hat Nippon Express ein weltweites NVOCC (*)-Center („GNC") in Japan eingerichtet, um Reedereien auszuwählen, den Einkauf zu zentralisieren, preisgünstige Produkte für schiffsbuchende Verfrachter (NVOCC) zu entwickeln und Dienstleistungen zu verbessern und zu unterstützen. Um diese Funktionen weiter zu verbessern und die Frachtabfertigungskapazitäten zu erweitern, wurden die Funktionen des GNC ins multikulturelle Singapur verlegt, wo sich ein vielfältiger Pool an im Seefrachtbetrieb geschulten Fachkräften befindet, und die neue Firma NGO des Unternehmens hat am 23. Mai den Betrieb aufgenommen.

(*) NVOCC: Non-Vessel Operating Common Carrier (dt. schiffsbuchende Verfrachter)

Profil

Name der neuen Firma: NX Global Ocean Network Pte. Ltd. (Abkürzung: NGO)

Adresse: 5C Toh Guan Road East, Singapore 608828

Repräsentant: Takahisa Tanaka

Beschreibung des Unternehmens: Auswahl der Reederei/ zentraler Einkauf,

Produktplanung, Vertrieb und Dienstleistungen für NVOCC-Seefracht für Konzerntöchter

Kapital: 6.250.000 S$

Gegründet: 24. Januar 2022

Betriebsbeginn: 23. Mai 2022

Kapitalstruktur: Zu 100 % im Besitz von Nippon Express Holdings, Inc.

Nach der Stärkung der Geschäftsinfrastruktur durch die Gründung der neuen Firma in Singapur wird die NX Group ihr Seefrachtgeschäft durch qualitativ hochwertige internationale Seefrachtdienstleistungen weiter ausbauen.

