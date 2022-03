Nippon Express Holdings, Inc.

Nippon Express (Middle East) erwirbt als erstes japanisches Logistikunternehmen die GDP-Zertifizierung im Nahen Osten

Tokio, 30. März 2022 (ots/PRNewswire)

Nippon Express (Middle East) L.L.C. (nachfolgend „NX Middle East"), eine Konzerngesellschaft von Nippon Express Holdings, Inc., hat am 3. Februar 2022 als erstes japanisches Logistikunternehmen im Nahen Osten für sein Logistikzentrum in der Jebel Ali Free Zone in Dubai die Good Distribution Practice (GDP)-Zertifizierung für Speditionstätigkeiten, einschließlich vorübergehender Lagerung, erhalten. Dabei handelt es sich um einen Nachweis der Einhaltung der GDP-Standards für den ordnungsgemäßen Vertrieb von Arzneimitteln.

Logo:

Foto 1: Die Zentrale von NX Middle East



Foto 2: Das Logistikzentrum in der Jebel Ali Free Zone



Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben gezielte Anstrengungen unternommen, um die Gesundheitsbranche anzuziehen, und es wird erwartet, dass zahlreiche Pharmahersteller und Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen dort in Zukunft Betriebe einrichten werden. Dubai, die größte Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, fungiert als Drehscheibe für den Transport von COVID-19-Impfstoffen in den Nahen Osten und nach Afrika. Dort befindet sich auch der weltweit größte Umschlagsplatz für pharmazeutische Hilfsgüter von UN-Organisationen wie dem Welternährungsprogramm (WFP).

Mit dem Erhalt der GDP-Zertifizierung für die vorübergehende Lagerung und den Luft-/Seetransport von pharmazeutischen Produkten wird NX Middle East die temperaturgeführten Transportdienste der NX Group ins Ausland mit vorübergehenden Lager- und Weiterleitungsfunktionen in seinem GDP-zertifizierten Lager kombinieren, um eine sichere und qualitativ hochwertige pharmazeutische Vertriebsplattform bereitzustellen.

Die NX Group, ehemals Nippon Express Group, die ihren Konzernnamen nach der Umstellung auf ein Holding-System im Januar umbenannt hat, wird ihre Initiativen in der pharmazeutischen Industrie, die im Geschäftsplan der Gruppe als vorrangig eingestuft wurde, weiter verstärken und ihre Dienstleistungen weltweit verbessern und ausbauen, um den immer anspruchsvolleren und vielfältigeren Anforderungen ihrer Kunden beim Transport von pharmazeutischen Produkten gerecht zu werden.

Name und Adresse der Einrichtung

Name: Jebel Ali Free Zone Logistics Center, Nippon Express (Middle East) L.L.C. Adresse: Jebel Ali Free Zone Plot No. S10701, Dubai, V.A.E.

