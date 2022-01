Clarins

Clarins intensiviert seine CSR-Strategie und wird offizielles Mitglied der UEBT

Paris (ots/PRNewswire)

PARIS, 25. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Am 10. Dezember 2021 wurde Clarins offizielles Mitglied der Union for Ethical Biotrade (UEBT). Dies erkennt das Engagement unseres Unternehmens bei der Beschaffung stets mit Respekt für Biodiversität und Menschen an.

Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:

https://www.multivu.com/players/uk/9007751-clarins-move-forward-with-csr-strategy-becoming-official-member-uebt/

Die 2007 gegründete UEBT vereint Unternehmen, die sich in der ethischen Beschaffung ihrer Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs engagieren möchten. Als Partner des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die biologische Vielfalt fördert diese internationale NGO die Best Practices und ermutigt all seine Mitglieder, noch mehr für die Materialbeschaffung mit Respekt für Biodiversität und Menschen zu tun.

Respekt von ethischen Kriterien

Diese Initiative von Clarins mit UEBT begann Ende 2019. Die Mitgliedschaft setzt erstens den Nachweis voraus, dass ein Unternehmen wie unseres die ethischen Kriterien für eine faire Beziehung einhält, insbesondere durch Vorteilsausgleich, ein nachhaltiges sozial-ökonomisches Engagement und die Bewahrung von Ökosystemen.

Ein Maßnahmenplan, um noch mehr zu tun

Dieses erforderliche Minimum ist nur ein Ausgangspunkt: Mitglied von UEBT zu sein, bedeutet auch und vor allem, sich in Zukunft noch mehr anzustrengen.

Um seinen Mitgliedsstatus zu bestätigen, hat Clarins im Jahr 2021 einen Maßnahmenplan aufgestellt, der alle drei Jahre überarbeitet wird. Auf der Agenda stehen mehrere Maßnahmen, die einen kontinuierlichen Fortschritt in Human- und Umweltethik gewährleisten: Nachhaltigkeit und Wahrung der Biodiversität, faires und gerechtes Value Sharing, Respekt der Menschenrechte und sozio-ökonomische Nachhaltigkeit, usw. Unsere Responsible Sourcing Charter und das Engagement für eine 100% nachhaltige Beschaffung bis 2025 sind natürlich das Herzstück unserer Initiative mit UEBT.

Diese Mitgliedschaft ist eine Etappe. Durch unsere Aufnahme erkennt UEBT unser Augenmerk auf der Qualität unserer Beschaffung an. Aber vor allem sind wir dadurch gefordert, immer noch mehr zu tun. Und glücklicherweise teilen wir dieses Ziel des kontinuierlichen Fortschritts in einer Beschaffung, die die Menschen und den Planeten respektiert. Keine Herangehensweise ist kohärenter mit dem doppelten Versprechen von Clarins We Care: « Engagement für Menschen, Engagement für den Planeten ».

Virginie Courtin Clarins, Deputy Managing Director of Clarins Group

Weitere Informationen über UEBT: www.ethicalbiotrade.org

Pressekontakt:

Amélie Lavie, Clarins France Press Relations : amelie.lavie@clarins.com

Olivia Berthier, Clarins Corporate Communication : olivia.berthier@clarins.com

Über Clarins

Clarins ist ein familiengeführtes französisches Kosmetikunternehmen, das 1954 in Paris von Jacques Courtin-Clarins gegründet wurde. Zusätzlich zur Herstellung und zum Vertrieb von Hautpflege und Make-up-Produkten ist das Unternehmen auch ein großer Player im Spa- und Wellness-Sektor.

Clarins ist in über 150 Ländern [2]mit den Marken Clarins und My Blend präsent und Europas Luxus-Hautpflegemarke Nummer eins*. Obwohl mehr als 95% der Produkte weltweit exportiert werden, erfolgt die Formulierung und Entwicklung in den Clarins Laboratories in Frankreich.

Clarins fördert eine verantwortungsbewusste Schönheit und setzt sich dafür ein, langlebige Maßnahmen für eine bessere Zukunft zu ergreifen. Die firmeneigene Raison d'être, « Das Leben schöner zu machen und eine schönere Welt zu hinterlassen », ist wesentlicher Bestandteil der Artikel des Unternehmens.

*NPD Beauty Trends®, marché sélectif du Soin marques prestige, ventes en valeur, sur la période cumulée de Janvier à Décembre 2020, total 3 pays (France, Italie, UK).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1732391/Clarins_CSR_Strategy.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1732390/Clarins_Logo.jpg

Original-Content von: Clarins, übermittelt durch news aktuell