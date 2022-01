INCIT

Start eines globalen Think Tanks und Vordenkerrolle zur Beschleunigung der Transformation der Industrie 4.0 in der Fertigung

Singpur (ots/PRNewswire)

INCIT hat es sich zur Aufgabe gemacht, die globale Fertigungsindustrie zu verändern und positive Auswirkungen und Veränderungen voranzutreiben

Das International Centre for Industrial Transformation (INCIT, ausgesprochen „insight"), eine gemeinnützige Organisation für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), geht diesen Monat an den Start und soll das Gesicht der globalen Fertigungsindustrie verändern. INCIT hat seinen Hauptsitz in Singapur und wird unter anderem von internationalen Organisationen wie dem Weltwirtschaftsforum (WEF) unterstützt. Das Ziel von INCIT ist es, ein weltweit anerkannter internationaler Think Tank und Vordenker zu sein, der die Umgestaltung des verarbeitenden Gewerbes weltweit vorantreibt.

Beginnend mit dem Rahmenwerk und Werkzeug SIRI (Smart Industry Readiness Index) wird INCIT nun für die Entwicklung von international referenzierten Rahmenwerken, Werkzeugen, Konzepten und Programmen verantwortlich sein, um das Bewusstsein zu schärfen und die internationale Gemeinschaft über die neuesten Entwicklungen und Trends in der Fertigung zu informieren. Darüber hinaus wird INCIT öffentlich zugängliche und quantitative Benchmarks für das internationale Benchmarking bereitstellen und den Austausch von Lernpunkten, Herausforderungen und bewährten Praktiken für den Wandel in den Industriesektoren erleichtern.

Raimund Klein, Gründer und CEO von INCIT, sagt: „Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, der globalen Fertigungsindustrie durch INCIT modernste Werkzeuge und Frameworks zur Verfügung stellen zu können, die den Übergang zu Industrie 4.0 unterstützen.

„Wir haben hart daran gearbeitet, INCIT auf den Weg zu bringen, und im Jahr 2022 werden wir mehrere neue Instrumente einführen und der globalen Industrie insgesamt eine größere Wirkung bieten

Anlässlich des offiziellen Starts der Organisation stellt INCIT auch seinen Beirat vor, dem Jeremy Jurgens und Brajesh Panth angehören, sowie seinen Vorstand, dem Francisco Betti angehört.

Jeremy Jurgens ist geschäftsführender Direktor des WEF und leitet das Zentrum für die vierte industrielle Revolution des WEF. Zu seinen Aufgaben gehören die Aufsicht über alle Brancheninitiativen, Innovations- und Technologiepioniergemeinschaften, die WEF-Büros in China, Indien und Japan sowie das Zentrum für Cybersicherheit.

Brajesh Panth ist Leiter der Education Sector Group bei der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB). Er übernimmt die fachliche Leitung der Gruppe für den Bildungssektor (EdSG) in der ADB, leitet die Vorbereitung des EdSG-Arbeitsplans und fördert die Zusammenarbeit zwischen den sektoralen und thematischen Gruppen in der ADB und mit externen Partnern.

Francisco Betti leitet die WEF-Plattform für die Gestaltung der Zukunft der modernen Fertigung und Produktion. Die Plattform legt die globale Agenda für die Zukunft der Betriebe fest und unterstützt die Beteiligten bei der Entwicklung neuer Partnerschaften zur Steigerung der Produktivität und des Wirtschaftswachstums, während gleichzeitig ein Mehrwert für die Arbeitnehmer, die Gesellschaft und die Umwelt geschaffen wird.

