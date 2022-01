SEINSA Corporation

SPANISCHE FIRMA SEINSA VERZEICHNET REKORDEXPORTE NACH EUROPA, DIE USA UND INDIEN UND ERÖFFNET EIN NEUES LOGISTIKZENTRUM IN POLEN

Madrid (ots/PRNewswire)

· ERÖFFNUNG EINES NEUEN LOGISTIKZENTRUMS IN POLEN KANN EINE LIEFERUNG INNERHALB EUROPAS BINNEN 24-48 STUNDEN GEWÄHRLEISTEN

· DAS UNTERNEHMEN IST UNABHÄNGIG, DA ES SEINE AUTOTEILE SELBST HERSTELLT UND VERTREIBT

Die Automobilindustrie benötigt Unternehmen in Europa, die Qualitätsprodukte mit einer Rundumgarantie herstellen und vertreiben und nicht vom chinesischen Markt abhängig sind. Die SEINSA Corporation mit Sitz in Navarra (Nordspanien) und Produktionsstätten in Spanien und in Indien kontrolliert den gesamten Zyklus der Produktherstellung, vom Rohstoff bis zum Vertrieb, und konnte so ihre Exporte in die USA und Europa vervielfachen. Um die Agilität der Versorgungskette und den schnellstmöglichen Service zu gewährleisten, eröffnet das Unternehmen in Polen das größte Versorgungs- und Lagerzentrum der Autoteileindustrie.

Die spanische Gruppe SEINSA Corporation eröffnet im Jahr 2022 ein neues Lager in Polen für den Vertrieb ihrer Produkte in Mitteleuropa. Dieses neue Lager erhöht den Wert und die kommerziellen Möglichkeiten für die beiden Produktionsstätten des Unternehmens in Navarra (Spanien) und in Chennai (Indien): „Das ist geradezu eine Revolution bei der Lieferung unserer Autoteile", erklärt Mikel Azcárate, Leiter des vor fünfzig Jahren in Navarra gegründeten spanischen Unternehmens.

Die spanische Industrie nimmt in der europäischen Rangliste der Autoteilehersteller den vierten Platz ein, und die SEINSA Corporation ist mit ihren effizienten und vollautomatischen Produktionsanlagen eine weltweite Referenz. Das Unternehmen exportiert 98 % seiner Produkte und sie werden von 85 Marken in 85 Ländern eingesetzt. Die Branche verlangt „innovative Produkte, die vor Ort hergestellt werden und den Kunden schnellstmöglich erreichen, ohne dass die Qualitätsstandards beeinträchtigt werden", erklärt Mikel Azcárate.

Das neu Logistikzentrum in Polen bringt SENSA einen Wettbewerbsvorteil, da das Unternehmen dadurch zum agilsten Lieferanten wird: Die Servicezeiten konnten von durchschnittlich 7 Tagen auf eine Produktlieferung innerhalb von 24-48 Stunden verkürzt werden. Die verkürzten Lieferzeiten bedeuten eine Steigerung des Geschäftsvolumens und des Umsatzes, aber auch eine bessere Rentabilität für unsere Kunden – eine Win-Win-Situation."

Trotz der Flaute der Branche ist es SEINSA gelungen, die Exporte in die USA und nach Mexiko zu verdreifachen und das Jahr 2021 mit einem Umsatz von mehr als 32 Millionen Euro abzuschließen. Für das Jahr 2022 strebt SENSA einen Umsatz von 40 Millionen Euro an.

Original-Content von: SEINSA Corporation, übermittelt durch news aktuell