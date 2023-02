Führende Politiker der Welt kündigen auf hochrangiger Finanzierungskonferenz Zusagen in Höhe von 826 Millionen USD für Education Cannot Wait an

New York (ots/PRNewswire) - In der bahnbrechenden Kampagne von „Education Cannot Wait" fordern Kinder auf der ganzen Welt führende Politiker auf, ihre Versprechen einer universellen Bildung einzulösen. NEW YORK, 31. Januar 2023 /PRNewswire/-- Im Rahmen einer innovativen Kampagne des weltweiten Fonds der Vereinten Nationen, der sich für Bildung in Notsituationen einsetzt (Education Cannot Wait - ECW), teilen Mädchen und Jungen auf der ganzen Welt „Postcards from the ...

mehr