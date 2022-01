Kalray

KALRAY NIMMT EXKLUSIVE VERHANDLUNGEN ÜBER DIE ÜBERNAHME VON ARCAPIX HOLDINGS LTD AUF, EINEM FÜHRENDEN ANBIETER VON SOFTWARE-DEFINIERTEN SPEICHERLÖSUNGEN FÜR DATENINTENSIVE ANWENDUNGEN

Grenoble, Frankreich (ots/PRNewswire)

Eine strategische Transaktion, die folgendes beinhaltet: - Stärkung der Position von Kalray als wichtiger Akteur auf dem schnell wachsenden Markt für Speicherung und intelligente Datenverarbeitung; - Beschleunigung der Marktdurchdringung der Beschleunigungskarten und Speicherlösungen von Kalray; - Ermöglicht Kalray den Zugang zu einem breiten Kundenstamm, weltweit führenden Unternehmen und strategischen Wiederverkäufern wie Dell Technologies, die in den Kernmärkten von Kalray tätig sind (Medien & Unterhaltung, HPC, KI, Biowissenschaften und andere); - Ergänzung der Kundenangebote und Kompetenzen von Kalray und Schaffung von Cross-Selling-Möglichkeiten für die Flashbox™ All-Flash-Array- und K200-LP™-Beschleunigungskarten von Kalray; - Repräsentieren Sie eine neue Dimension für Kalray (mehr als 50 Fachleute für Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Support in Großbritannien und den USA); - Da Arcapix ein profitables Unternehmen ist, wird erwartet, dass es sich positiv auf das Ergebnis von Kalray auswirken wird.

Die geplante Transaktion würde hauptsächlich in Aktien bezahlt werden. Ein Aktionär von KALRAY mit einem Anteil von 1 % am Kapital von Kalray würde eine Beteiligung halten, die nach Abschluss der Transaktion 0,93 % erreichen könnte[1].

Kalray (Euronext Growth Paris: ALKAL), ein führender Anbieter der neuen Generation von Prozessoren und Beschleunigungskarten, der sich auf die intelligente Datenverarbeitung von der Cloud bis zum Edge spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass er in exklusive Verhandlungen über den Erwerb von 100 % der Anteile an Arcapix Holding Ltd. eingetreten ist, einem führenden Anbieter von softwaredefinierten Speicher- und Datenmanagementlösungen für datenintensive Anwendungen.

Eric Baissus, Präsident und CEO von Kalray, sagte:

„Ich freue mich über die Aussicht auf diese Übernahme, die unsere Markteinführung beschleunigen und unsere Schlüsselposition im datenintensiven Speichermarkt stärken wird. Sie ist perfekt auf die Entwicklungsstrategie und die Ambitionen von Kalray abgestimmt und ergänzt unsere Produkte, unser Team, unser Know-how und unsere Märkte. Mit dieser Übernahme würden wir neue Kunden und strategische Partner gewinnen, um unser Geschäft voranzutreiben. Wir sind beeindruckt von den beiden Gründern, Ben und Barry, und ihrem Team und von dem, was sie in den letzten Jahren erreicht haben. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit ihnen, um unser Ziel zu erreichen, ein führender Anbieter von Lösungen für eine intelligentere, effektivere und benutzerfreundlichere datengesteuerte Welt zu werden."

Ben Leaver, Mitbegründer und CEO von Arcapix, sagte:

„Wir freuen uns über die Aussicht, der Kalray-Familie beizutreten. Wir haben Vertrauen und Respekt in die Führung des Unternehmens gewonnen und setzen große Hoffnungen in seine ehrgeizige Vision und bahnbrechende Technologie.

Wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam überlegene Produkte mit einem überzeugenden Mehrwert für unsere Kunden entwickeln und liefern können. Da Daten das moderne Unternehmen zunehmend prägen, wird die Verwaltung dieser Daten immer wichtiger, und es werden immer höhere Anforderungen an Leistung, Skalierbarkeit und Flexibilität gestellt. Wir haben bewiesen, dass wir solche Anforderungen erfüllen können. Zusammen mit Kalray werden wir in der Lage sein, sowohl technologisch als auch kommerziell die nächste Stufe zu erreichen."

ARCAPIX, EIN FÜHRENDER ANBIETER VON SOFTWARE-DEFINIERTEN SPEICHERLÖSUNGEN FÜR DATENINTENSIVE ANWENDUNGEN

Arcapix Holdings Ltd („Arcapix") ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in Großbritannien, das hochleistungsfähige Speicher- und Datenmanagementlösungen für intensive und kritische Daten anbietet.

Arcapix wurde 2013 von Ben Leaver und Barry Evans gegründet. Das Unternehmen ist unter den Marken pixitmedia und arcastream tätig, die die stark nachgefragten Speicherbereiche Medien & Unterhaltung, KI, Biowissenschaften, Technik und wissenschaftliche Forschung bedienen. Diese Branchen gehören zu den am schnellsten wachsenden Speichersegmenten mit einem geschätzten CAGR von über 20 % in den nächsten fünf Jahren[2].

Die Produkte von Arcapix werden von einigen der weltweit führenden Unternehmen in ihrem Bereich eingesetzt. Einige wurden bereits öffentlich angekündigt, wie Framestore, Red Bee Media und das Imperial College London. Die Produkte von Arcapix werden direkt oder über strategische Vertriebspartner wie Dell Technologies verkauft.

Arcapix meldete ein positives EBITDA[3] und erzielte in seinem letzten Geschäftsjahr (ab März 2021)[4] einen Jahresumsatz von rund 7 Millionen Euro.

EINE GEMEINSAME VISION UND EIN KOMPLEMENTÄRES NUTZENVERSPRECHEN FÜR DIE DATENINTENSIVE WELT VON HEUTE UND MORGEN

Mit der zunehmenden Verbreitung von Technologien wie KI (Künstliche Intelligenz), 5G, Videostreaming und Analytik, die riesige Datenmengen erzeugen, steigt der Bedarf an schnellen, flexiblen, allgegenwärtigen und kostengünstigen Speicherlösungen, um diese Flut zu bewältigen. Dies schafft enorme Marktchancen für Unternehmen, die Innovationen in Software und Hardware kombinieren können, um neue Wege der Datengenerierung, -analyse, -verwaltung und -verteilung zu schaffen.

Arcapix hat eine einzigartige Hochleistungs-Software-Speicherlösung entwickelt. Es kombiniert Flash-, Festplatten-, Band- und Cloud-Speicher in einem einheitlichen System mit mehreren Protokollen. Sie ist ultraschnell, unbegrenzt skalierbar, leicht zu verwalten und weitaus kostengünstiger als alternative Lösungen. Außerdem können die Kunden ihre Daten von überall aus transparent in einem einzigen Namensraum verwalten. Diese Fähigkeit ist von entscheidender Bedeutung, da die Grenzen zwischen Cloud-, Edge- und On-Premise-Standorten zunehmend verschwimmen.

Kalray bietet rechenstarke, stromsparende, voll programmierbare Beschleunigungskarten, die auf seiner einzigartigen patentierten Familie von Datenprozessoren (DPU) basieren. Letztes Jahr kündigte Kalray die kommerzielle Verfügbarkeit seiner neuen Speicherbeschleunigungskarte, der K200-LP™, an, die auf den datenintensiven Speichermarkt abzielt. Kalray hat kürzlich die Verfügbarkeit eines führenden NVME-Speicherarrays, der Flashbox™, angekündigt. Die gemeinsam mit Viking Enterprise Solutions, einer Abteilung der Sanmina Corporation, entwickelte Flashbox™ ist eine einzigartige Lösung mit erheblichen Leistungs- und Kostenvorteilen für Kunden, die auf NVMe-Speicher umsteigen.

Indem Kalray seine Beschleunigungskarten zusammen mit den Softwareprodukten von Arcapix anbietet, liefert das Unternehmen alle Bausteine, die für die nächste Generation intelligenter Datenanwendungen und -infrastrukturen benötigt werden.

EINE DEUTLICHE BESCHLEUNIGUNG DES WACHSTUMS VON KALRAY WIRD BEREITS FÜR 2022 ERWARTET

Diese geplante Akquisition passt perfekt zu Kalrays Bestreben, sein Geschäft erheblich zu vergrößern, seine Markteinführungspläne zu beschleunigen und die Cross-Selling-Möglichkeiten zu erweitern.

Mit dieser geplanten Übernahme würde Kalray eine solide Veränderung in der Dimension einleiten . Heute umfasst das Arcapix-Team mehr als 50 Mitarbeiter, darunter Experten für Speicherlösungen und datenintensive Anwendungen. Das Team besteht aus mehr als 30 Vertriebs- und Supportmitarbeitern weltweit.

Die geplante Übernahme würde Kalray neue Marktchancen in drei der anspruchsvollsten und spannendsten datenintensiven Branchen eröffnen - Medien, KI und wissenschaftliche Forschung.

in drei der anspruchsvollsten und spannendsten datenintensiven Branchen eröffnen - Medien, KI und wissenschaftliche Forschung. Mit dieser geplanten Übernahme hätte Kalray auch Zugang zu Arcapixʼ breitem Kundenportfolio und einer Reihe von strategischen Wiederverkäufern, darunter Dell Technologies. Arcapix wird seine bestehenden Kunden weiterhin mit seinem aktuellen Produktportfolio bedienen und gleichzeitig die NVMe-Beschleunigungskarten von Kalray und die Kalray Flashbox™ in seine Lösungen integrieren.

ANGEDACHTE GEGENLEISTUNG

Kalray beabsichtigt, 100 % des Kapitals der Arcapix Holdings Ltd für einen Höchstbetrag von 464 770 Kalray-Aktien[5] und 0,9 Millionen Euro in bar zu erwerben, vorbehaltlich abschließender Anpassungen. Zur Veranschaulichung: Ein Aktionär, der vor Abschluss der geplanten Übernahme 1,00 % des derzeitigen Aktienkapitals von Kalray hält, würde eine Beteiligung von 0,93 % halten, wenn alle oben genannten Kalray-Aktien schließlich an die Verkäufer ausgegeben würden.

Die Unterzeichnung der endgültigen Dokumentation, die in einer Pressemitteilung bekannt gegeben werden soll, wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 erfolgen, nach Konsultation des Betriebsrats von Kalray (comité social et économique) und vorbehaltlich der endgültigen Einigung der Parteien über die Bedingungen der Transaktion. Die Finanzprüfung wurde bereits durchgeführt, und die Rechtsprüfung läuft noch. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und der Zustimmung der Hauptversammlung der Aktionäre von Kalray. Kalray wird den Markt über die nächsten Schritte auf dem Laufenden halten.

Im Mittelpunkt der Abstimmung der Hauptversammlung steht insbesondere die Beschlussfassung über die Umsetzung dieses Akquisitionsvorhabens und insbesondere über die dafür notwendige Ausgabe von Aktien. Der Bericht des Beitragsprüfers wird den Aktionären vor der Abhaltung der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt.

Informationen zu KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) ist ein fabless Halbleiterunternehmen, ein führender Anbieter einer neuen Klasse von Prozessoren, spezialisiert auf intelligente Datenverarbeitung von der Cloud bis zum Edge. Das Team von Kalray hat seine Spitzentechnologie und -produkte entwickelt, um seine Kunden bei der Maximierung der Marktchancen zu unterstützen, die sich in einer Welt ergeben, die von massiven, disparaten und allgegenwärtigen Daten beherrscht wird.

Dank der patentierten Manycore-Architektur von Kalray sind die intelligenten Datenprozessoren MPPA® von Kalray von Haus aus in der Lage, mehrere Arbeitslasten ohne Engpässe zu verwalten, um intelligentere, effizientere und energieeffizientere datenintensive Anwendungen zu ermöglichen. Das Angebot von Kalray umfasst Prozessoren, Beschleunigungskarten mit zugehöriger Softwareumgebung und Appliances, die es den Kunden ermöglichen, die besten Lösungen in schnell wachsenden Bereichen wie modernen Rechenzentren, 5G, KI und Edge Computing, autonomen Fahrzeugen und anderen zu entwickeln.

Kalray wurde 2008 als Spin-Off des französischen Labors CEA gegründet und hat Investoren wie Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA und Bpifrance. Kalray setzt sich mit Technologie, Fachwissen und Leidenschaft dafür ein, mehr zu bieten: Mehr für eine intelligente Welt, mehr für den Planeten, mehr für Kunden und Entwickler. www.kalrayinc.com

Risikofaktoren

Die Öffentlichkeit wird auf die Risikofaktoren in Bezug auf Kalray und seine Tätigkeit aufmerksam gemacht, die im Jahresfinanzbericht 2021 enthalten sind, der von Kalray am 21. April 2022 veröffentlicht wurde und kostenlos auf der Website des Unternehmens (www.kalray-bourse.com). Die Verwirklichung aller oder eines Teils dieser Risiken kann sich ungünstig auf die Tätigkeit, die finanzielle Situation, die Ergebnisse, die Entwicklung oder die Aussichten von Kalray auswirken.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Stammaktien von Kalray dar und stellt kein Angebot, keine Aufforderung und keinen Verkauf in einer Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der betreffenden Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Bei dieser Bekanntmachung handelt es sich um eine Anzeige und nicht um einen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in der jeweils geltenden Fassung.

Die Verbreitung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Ländern rechtlichen oder behördlichen Einschränkungen unterliegen. Jede Person, die in den Besitz dieser Pressemitteilung gelangt, muss sich selbst über diese Beschränkungen informieren und sie einhalten.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf die Ziele von Kalray beziehen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen ausschließlich auf den derzeitigen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung von Kalray und sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Zu den potenziellen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Frage, ob Kalray bei der Umsetzung seiner Strategien erfolgreich sein wird, ob der relevante Markt und die Nachfrage nach den Produkten von Kalray weiter wachsen werden, ob neue Produkte oder technologische Entwicklungen von Wettbewerbern eingeführt werden und ob Risiken im Zusammenhang mit dem Wachstumsmanagement bestehen. Die in dieser Pressemitteilung genannten Ziele von Kalray können aus einem dieser Gründe oder aufgrund anderer Risiken und Unwägbarkeiten nicht erreicht werden. Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden, da diese Aussagen inhärenten Risiken unterliegen, einschließlich derer, die im Jahresfinanzbericht 2020 beschrieben sind, der am 20.04.2021 veröffentlicht wurde und kostenlos auf der Website des Unternehmens verfügbar ist (www.kalray-bourse.com) beschrieben sind, sowie Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, der Finanzmärkte oder der Märkte, auf denen Kalray tätig ist.

[1 ] Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und der Zustimmung der Hauptversammlung der Aktionäre von Kalray

[2] Allied Market Research, 2021

[3] EBITDA: Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen

[4] ungeprüfte Daten

[5] Bei Abschluss würden 73 384 Aktien an die Verkäufer ausgegeben, und der Rest des Kaufpreises von bis zu 391 386 zusätzlichen Aktien wird in mehreren aufgeschobenen Raten über drei Jahre hinweg in Abhängigkeit von der Anwesenheit der Gründer und der Erfüllung der Leistungsziele gezahlt. Der Preis pro Kalray-Aktie, der für die Übernahme verwendet würde, würde 36,12 € betragen (der volumengewichtete Durchschnittspreis der Kalray-Aktien während des 180-Handelstage-Zeitraums unmittelbar vor der Unterzeichnung des unverbindlichen Vertrags über die geplante Transaktion).

