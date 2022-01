Holger Jost

Glücklich im Beruf und im privaten Leben? Holger Jost zeigt, wie es mit der TELIS FINANZ und seinen PowerPeople geht

Bild-Infos

Download

Engen (ots)

Holger Jost arbeitet seit vielen Jahren als selbstständige Führungskraft bei der TELIS FINANZ. Er zeigt seinen Mitarbeitern, wie sie ein ganzheitlich glückliches Leben führen können und neben einem guten Einkommen auch noch viel Zeit für ihre Familie und ihre eigenen Ziele haben - in einem spannenden Arbeitsumfeld und wichtigen Thema für die Gesellschaft.

Viele Menschen kennen dieses Gefühl: Ihnen fehlt die Motivation für ihre Arbeit, da sich für sie oft keine Perspektive ergibt und sie von der Arbeit vollkommen eingenommen werden. Sie leben ihren Vollzeitjob und verzichten fast auf ihre gesamte Freizeit. Vom Glücklichsein einmal ganz abgesehen. Hinzu kommt, dass es bei vielen auch finanziell nicht zufriedenstellend läuft. Sie befinden sich im Hamsterrad und treten auf der Stelle. Wer seine Situation erkannt hat, nimmt sich in der Regel vor, daran etwas zu ändern. Das Problem ist allerdings, dass sich die meisten Menschen nur in diesem einem Lebensbereich ein Ziel setzen. Sie wundern sich dann, warum dieses Ziel nicht erreicht wird. "Das liegt daran, dass sie die anderen Säulen nicht beachten, die wichtig zum Erreichen ihres Traumes sind. Wer erfolgreich sein will, muss sich dem Thema komplett annehmen und dafür fehlt ein Erfolgsumfeld", erklärt Holger Jost. Menschen, die kein solches Erfolgsumfeld haben, finden bei ihm und der TELIS FINANZ einen Arbeitsplatz mit Zukunft.

Dabei lautet das Ziel von Holger Jost: "Ich helfe Menschen, zu Unternehmern zu werden und sowohl auf beruflicher, als auch privater Ebene ihre Träume zu erfüllen. Am Ende bleibt so für Menschen, die sich für einen Arbeitsplatz bei der TELIS FINANZ entscheiden, ein Job mit einem sehr guten Einkommen, ein interessantes und gesellschaftlich wichtiges Berufsfeld, in dem man sich voll entfalten kann sowie genügend Zeit für Familie und Hobbies. Nicht umsonst sprechen wir bei unseren Mitarbeitern von 'PowerPeople'."

Vorteile bei der TELIS FINANZ: mit den acht Lebenssäulen zum Erfolg

Wer sich für die TELIS FINANZ als Arbeitgeber entscheidet, wird im Übrigen nicht einfach ins kalte Wasser geworfen. Mitarbeiter profitieren von einer intensiven Beratung und Begleitung durch Holger Jost und seinem PowerPeople Team. Das betrifft zum einen die eigenen Finanzen und zum anderen die persönlichen Lebensziele, die über den Arbeitsplatz erreicht werden sollen. Sein Konzept basiert hierbei auf acht Lebenssäulen, die sind: Gesundheit und Fitness, Beruf und Karriere, Finanzen und Vermögen, Persönlichkeit und Wachstum, Sinn und Erfüllung, Familie und Freunde, Partnerschaft sowie Lebensfreude.

Erst wenn alle Lebenssäulen verbunden werden, gelingt der Weg aus dem Hamsterrad hinein in das Erfolgsumfeld. "Wir legen Wert darauf, dass die Mitarbeiter auch persönlich wachsen, damit sie einen beruflichen Erfolg verbuchen können. Wer zum Thema Finanzen beraten möchte, muss schließlich auch seine eigenen Finanzen im Griff haben und selbst ein zufriedenes Privat- und Berufsleben führen", erklärt Holger Jost. Er coacht dahingehend, dass die Mitarbeiter sich eigene Ziele setzen können und diese auch erreichen. Nur dann können sie auch Kunden der TELIS FINANZ bestmöglich beraten.

Welche Aufgaben erwartet Mitarbeiter bei der TELIS FINANZ?

Die TELIS FINANZ ist Ansprechpartner rund um Finanzen, Vorsorge und Vermögen. Ihr großes Ziel ist es, Menschen zu helfen, ihre eigenen Finanzen besser zu verstehen und über die strukturierte Planung finanzielle Vorteile zu haben. Gearbeitet wird auf Grundlage eines eigens entwickelten, digitalen Analysesystems. Das heißt: Die Software ermittelt digital den Bedarf des Kunden, woraufhin dieser vollautomatisiert ein digitales Finanzgutachten erhält. Im Anschluss folgt ein individuelles Gespräch mit dem Kunden, in dem die Wünsche und Ziele besprochen werden. Hier geht es darum zu analysieren, ob die Mittel, die zur Verfügung stehen, ihn auch dahin bringen, wo er hin möchte. Dabei kann es sich unter anderem um bestehende Versicherungsverträge oder Girokonten drehen. Am Ende steht ein Gutachten mit konkreten Lösungsvorschlägen - und ein Kunde, der sich gut auf seine finanzielle Zukunft vorbereitet fühlt.

Welche Erfolgsgeschichten Mitarbeiter der TELIS FINANZ täglich erleben

Das sorgt natürlich für zahlreiche positive Kundenrückmeldungen, wie Holger Jost selbst weiß. Und das wiederum motiviert Mitarbeiter in ihrer täglichen Arbeit bei der TELIS FINANZ. Zwei Beispiele von Menschen, die sich für die Zusammenarbeit mit der TELIS FINANZ entschieden haben, sind Holger Jost dabei besonders in Erinnerung geblieben. Das erste bezieht sich auf einen Mann, der zuvor Lehrling in einer Druckerei war und über die Beratung zu Holger Jost kam. Zunächst skeptisch, entschied er sich wenige Zeit später dennoch dazu, den Schritt zu wagen, mit großem Erfolg. "Mittlerweile ist er 30 Jahre alt und hat sich ein stattliches Vermögen aufgebaut. Außerdem hat er 16 hauptberufliche Mitarbeiter unter sich, ist ein toller Berater und besitzt inzwischen fünf eigene Immobilien. Er wurde auf seinem gesamten Weg von mir begleitet und konnte sich dabei stetig persönlich weiterentwickeln", erklärt Holger Jost.

Ähnlich erging es einem Mann, der zuvor bei einem Versicherungsunternehmen gearbeitet hatte. Zwar verdiente er gut in seinem Job, sah für sich aber keine Perspektive, sich dort zufriedenstellend weiterzuentwickeln. Vor drei Jahren erfolgte dann der Wechsel zur TELIS FINANZ. Heute ist er selbst Führungskraft und hat ein Team von sechs hauptberuflichen Mitarbeitern. Außerdem konnte er sein Einkommen auf über 250.000 Euro steigern. Auch privat hat er sich als Familienvater mit genügend Freizeit für sich und seine Familie so weiterentwickelt, wie er es sich gewünscht hatte. Es motiviert Holger Jost, den Leuten ein Leben zu geben, mit welchem sie ganzheitlich glücklich sind.

Der Werdegang von Holger Jost

Holger Jost ist im Übrigen ehemaliger Leistungssportler. Nach einer schweren Verletzung musste er den Sport jedoch reduzieren. Lange arbeitete er in der Folge als leitender Angestellter in einer Bausparkasse. Schnell merkte er, dass er sich sein Leben so nicht vorstellte und nach mehr strebte. Sein Wunsch war dabei, auf eigenen Beinen zu stehen, weshalb er mit der Zeit verschiedene Unternehmen gründete. Was ihm zwar einen finanziellen Erfolg einbrachte, zeigte ihm gleichzeitig, wie schnell man eine Abhängigkeit von einem Betrieb entwickeln kann. "Es hat mich zeitlich und mental fast aufgesaugt", erklärt Holger Jost. "Durch Zufall erfuhr ich damals von der TELIS FINANZ und entschied mich für meinen Weg dort." 2016 erreichte er die höchste Karriereposition und hatte zu dieser Zeit 82 Mitarbeiter in seinem Team. Kurz darauf begann er damit, sich mit dem Projekt "PowerPeople" zu beschäftigen. Aktuell befinden sich in seinem Team 287 Mitarbeiter und es wird ein Neugeschäft von knapp 187 Millionen Euro erreicht. Sein Ziel ist es, mit diesem System mehr als 10.000 Menschen zu erreichen - und erfolgreich zu machen.

Sie möchten mit einem Arbeitgeber zusammenarbeiten, der Sie beruflich und privat fördert und der Ihnen die Möglichkeit gibt, auf der Karriereleiter aufzusteigen? Melden Sie sich jetzt bei Holger Jost von der TELIS FINANZ.

Original-Content von: Holger Jost, übermittelt durch news aktuell