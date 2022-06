CoinEx Global Limited

COINEX VEREINBART PARTNERSCHAFT MIT RLWM2021

Hong Kong (ots/PRNewswire)

Die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2021 (RLWM2021) hat CoinEx als offiziellen Partner für den Handel mit Kryptowährungen bekannt gegeben.

CoinEx wurde 2017 gegründet und ist eine professionelle globale Kryptowährungsbörse. CoinEx hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Kryptohandel einfacher zu machen und bietet seinen drei Millionen Nutzern weltweit einen äußerst sicheren, stabilen und effizienten Service.

Es ist das erste Mal, dass die Weltmeisterschaft in der Lage ist, es anderen Sportarten gleich zu tun und ein Kryptowährungsunternehmen als Partner zu haben, und Coinex fühlt sich geehrt, die Möglichkeit zu haben, eine Partnerschaft mit der RLWM2021 zu vereinbaren.

CoinEx CEO Haipo Yang sagte: „Wir haben echte Bewunderung für das, was die RLWM2021 darstellt. Das Turnier soll wegweisend sein, um neue Zielgruppen für den Sport zu erreichen, und wir freuen uns, durch unsere Partnerschaft ein Teil davon zu sein."

„Dies wird die erste große Sponsoring-Aktivität sein, die wir durchführen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um es für beide Parteien zu einem Erfolg zu machen."

Jon Dutton, Chief Executive der RLW2021, ergänzte: „Krypto-Unternehmen haben sich kürzlich im Sport-Sponsoring-Markt etabliert und ich freue mich, dass wir diesen innovativen Sektor in die Rugby-League-Weltmeisterschaft einführen konnten."

„CoinEx ist ein globales Unternehmen, und seine Handelsplattform konzentriert sich darauf, sicher, stabil, professionell und konform zu sein, was mit dem Wert der Authentizität der RLWM2021 übereinstimmt. Wir freuen uns, CoinEx in unsere Partnerliste aufzunehmen und freuen uns auf die Zusammenarbeit in der Partnerschaft."

Die RLWM2021 findet vom 15. Oktober bis zum 19. November 2022 statt. Es ist das erste Mal, dass die RLW die Wettbewerbe der Männer, Frauen und Rollstuhlfahrer in einem Turnier vereint.

https://www.rlwc2021.com/

Informationen zu Coin Ex

CoinEx wurde im Dezember 2017 gegründet und ist eine professionelle globale Kryptowährungsbörse. CoinEx hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Kryptohandel einfacher zu machen und bedient mehr als 3 Millionen Nutzer in über 200 Ländern und Regionen.

Seit seiner Gründung hat CoinEx mit dem Motto „Über Bitcoin, die Welt zu einem besseren Ort zu machen" immer eine „Null-Unfall" -Bilanz aufrechterhalten und weiterhin stabile und sichere Dienstleistungen angeboten. Derzeit unterstützt CoinEx 16 Sprachen, bietet über 500 erstklassige Token-Dienste an und erfüllt die Bedürfnisse der Nutzer von Kassa-, Margin-, Futures-, AMM-, Finanzdienstleistungen und Vermögensverwaltung. Das Blockchain-Ökosystem von CoinEx expandiert ebenfalls, einschließlich ViaWallet, CoinEx Smart Chain, OneSwap und CoinEx Charity.

Offizielle Website: https://www.coinex.com

Informationen zur Rugby-League-Weltmeisterschaft 2021

Die Rugby-League-Weltmeisterschaft ist das wichtigste Großereignis der Rugby League, das weltweit alle vier Jahre ausgetragen wird. Die RLWM2021 ist ein Durchbruch in der Turniergeschichte: Erstmals werden die Herren-, Damen- und Rollstuhlwettbewerbe gemeinsam ausgetragen.

Die drei Turniere finden an 21 Austragungsorten in ganz England statt. Sowohl die Frauen- als auch die Rollstuhlwettbewerbe werden von zwei Gruppen von vier Teams bestritten, während bei den Männern 16 Teams in vier Gruppen gegeneinander antreten werden.

Die RLWM2021 wird das sichtbarste Rugby-League-Event in der Geschichte sein. Alle 61 Spiele der Männer-, Frauen- und Rollstuhlwettbewerbe werden live auf der BBC übertragen.

