Better education for a better planet: Innovationstreiber karriere tutor® und Nachhaltigkeitsinvestor Trill Impact gehen gemeinsam die Herausforderungen für eine bessere Zukunft und digitale Bildung an

Königstein im Taunus (ots)

Der führende Anbieter für geförderte berufliche Online-Weiterbildungen karriere tutor® ist eine Zusammenarbeit mit dem Großinvestor im Bereich Nachhaltigkeit Trill Impact eingegangen. Gemeinsam wollen sie die internationale Bildungsbranche revolutionieren und ökologische Herausforderungen in Angriff nehmen.

Geschäftsführer der karriere tutor GmbH, Oliver Herbig: "Ich bin sicher, dass die aktuellen Probleme unserer Zeit, Chancengleichheit, Armut, Klimawandel und Krieg mit der Macht der Bildung gelöst werden können. Ebendiesen Herausforderungen wollen mein Team und ich uns stellen. Und das können wir jetzt in Zusammenarbeit mit Trill Impact endlich großflächig und ganzheitlich angehen - mit vereinten Kräften können wir wirklich etwas bewegen."

Die modernen Online-Lernkonzepte der karriere tutor GmbH machen es jedem möglich, sich neben den alltäglichen Aufgaben ortsunabhängig weiterzubilden, um neue berufliche Wege einzuschlagen. So ermöglicht der Weiterbildungsträger eine Chancengleichheit, die es auf diese Weise bisher noch nicht gegeben hat. Hinzu kommt, dass karriere tutor® auch die Themen Digitalisierung und Fachkräftemangel frühzeitig erkannt hat. So konnte das Team sein Angebot bereits seit der Gründung auf diese wichtigen Themen fokussieren. Daher bieten sie von Anfang an das remote Arbeitsmodell und die Online-Lehrgänge und konnten in den vergangenen Jahren bereits Tausende Absolventen erfolgreich in die Berufswelt eingliedern.

Das Unternehmen Trill Impact ist einer der führenden Investoren im Bereich Nachhaltigkeit. Sie investieren gezielt in Innovationstreiber und Unternehmen mit großen Potenzialen im Bereich Nachhaltigkeit. Dabei handelt es sich bei karriere tutor® erst um das dritte deutsche Unternehmen im Portfolio von Trill Impact. In dieser Zusammenarbeit wollen sie dringende gesellschaftliche Herausforderungen wie den Fachkräftemangel und die "Digital-Skills-Gap" für Deutschland lösen und den Zugang zu gerechter Bildung und Chancengleichheit ganzheitlich fördern.

"Wir bieten unseren Absolventen berufliche Sicherheit, eine selbstbestimmte Teilhabe am modernen Arbeitsmarkt und langfristig persönliche Freiheit und Zufriedenheit - dieses Angebot soll nun weltweit ermöglicht werden. Mithilfe der Trill Impact wird auch der Zugang zu gerechter Bildung und Chancengleichheit ganzheitlich gefördert. Außerdem geht es uns auch darum, auf globaler Ebene soziale, ökologische und wirtschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Dazu bieten wir aktuell bereits sowohl Teilnehmern als auch Mitarbeitern eine hochwertige Bildung, haben gesteigerte Maßnahmen zum Klimaschutz eingeleitet, sind Partnerschaften zum Erreichen von Zielen eingegangen und legen großen Wert auf die Geschlechtergleichstellung. Darüber hinaus sind wir mit dem papierlosen Arbeiten bereits seit der Gründung ein vollständig digitales Unternehmen, das auch soziale Projekte umsetzt: Darunter die Gründung einer Schule in Sansibar in Zusammenarbeit mit der CR Hope Foundation und das sehr erfolgreiche Projekt für geflüchtete Ukrainer und Ukrainerinnen, das in Zukunft noch weiter ausgebaut wird", sagt Oliver Herbig.

Über Oliver Herbig und karriere tutor®:

Oliver Herbig ist der Gründer des Weiterbildungsträgers karriere tutor®. Sie bieten ortsunabhängige Weiterbildungen an, die zum größten Teil staatlich gefördert sind und den Teilnehmer daher nichts kosten. So können sich Menschen in den verschiedensten Unternehmensbereichen weiterbilden und ihre Karriere voranbringen, ohne mit hohen Kosten rechnen zu müssen. Darüber hinaus legt karriere tutor® großen Wert auf die Themen Nachhaltigkeit und soziales Engagement. Dafür werden die UN-Nachhaltigkeitsziele für sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Entwicklung verfolgt und in Zusammenarbeit mit dem Nachhaltigkeitsinvestor Trill Impact aktuelle Herausforderungen angegangen, um eine bessere Zukunft zu garantieren. Weitere Informationen unter: https://www.karrieretutor.de/

