Accor

Accors Liste der Top-Hoteleröffnungen 2023

Paris (ots/PRNewswire)

EINE KLEINE AUSWAHL AN HOTELS, DIE IN KÜRZE ERÖFFNEN WERDEN, AUS DEM WELTWEIT VIELFÄLTIGSTEN PORTFOLIO AN HOSPITALITY-MARKEN

Während rund um die Reiseplanung für 2023 Begeisterung und Vorfreude wachsen, freut sich Accor, eine kurze Liste der mit Spannung erwarteten Hotels, die im nächsten Jahr eröffnet werden, zu veröffentlichen. Von Städtereisen bis zu Strandausflügen, von umweltfreundlichen oder preisgünstigen Hotels bis hin zu ausgesprochen luxuriösen Refugien, dies sind die wunderschönen und abenteuerlichen neuen Reiseziele, die Gäste und Weltreisende unbedingt sehen wollen … und wo sie gesehen werden wollen. Keine TikTok- oder Instagram-Filter erforderlich!

LUXUSHOTELS UND -RESORTS

Accor ist ein weltweit führendes Unternehmen im Luxusbereich und hat eines der außergewöhnlichsten Luxusportfolios weltweit kuratiert. Die Luxusmarken von Accor sind nicht nur für Ihre herzliche, fürsorgliche und maßgeschneiderte Gastfreundschaft bekannt, sondern auch für ihre preisgekrönten Restaurants und Bars, ihr transformativen Wellnessprogramme und ihre individuellen Erlebnisse, die den Kopf frei machen, das Wissen erweitern und neue Perspektiven liefern.

Sofitel Legend Casco Viejo Panama (Anfang 2023) Das erste und einzige Luxushotel in Panama mit authentischer französischer Identität, das die historische Stadt Casco Viejo in Panama, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, mit seiner unverwechselbaren Art de Vivre bereichert. Das Sofitel Legend Casco Viejo Panama wird die sechste legendäre Adresse im prestigeträchtigen Markenportfolio von Sofitel Legend sein. Das direkt ins Wasser gebaute Hotel mit freiem und beeindruckendem Blick auf den Pazifischen Ozean und die Skyline von Panama City wird eine hervorragende Mischung aus Einrichtungen und Annehmlichkeiten bieten. Dazu gehören 159 wunderschön eingerichtete Zimmer und Suiten, die überwiegende Mehrheit davon mit beneidenswertem Meerblick; fünf spektakuläre gastronomische Einrichtungen, darunter eine Rooftop-Bar und Lounge, sowie ein Pool am Meer und ein ca. 900 m² großer flexibel nutzbarer Innen- und Außenbereich.

Fairmont Ramla Serviced Residences in Riad (Anfang 2023) Das Fairmont Ramla Serviced Residences ist ein wahrhaft einzigartiges umweltbewusstes Luxusreiseziel, das bald die gefragteste Adresse in der Hauptstadt sein wird. Die 35 Etagen beherbergen 249 geräumige und luxuriöse Wohneinheiten, von denen jede eine eigene Terrasse mit spektakulärem Blick auf die Stadt Riad bietet. Das Hotel liegt im Herzen der Action, in der Nähe des King Abdullah Financial District und des Riad International Convention & Exhibition Center, mit bequemer Anbindung an den internationalen Flughafen King Khalid.

Raffles London at The OWO (Mitte 2023) Dieses architektonische Meisterwerk, das sich im historischen Old War Office in White Hall in London befindet, hat schon viele der berühmtesten britischen Staatsmänner und Spione gesehen, von Winston Churchill bis hin zu Ian Fleming. Das markante Gebäude wurde monumental umgestaltet und bietet nun über 120 großzügige Zimmer und Suiten, 85 spektakuläre Privatwohnungen und 11 äußerst stilvolle Restaurants und Bars. Ein exklusives Guerlain-Spa und eine Wellnesseinrichtung von PILLAR werden private Mitgliedschaften für einen exklusiven Gästekreis anbieten.

Raffles Boston Back Bay Hotel & Residences (Mitte 2023) Das erste Raffles-Hotel in Nordamerika wird noch in diesem Jahr seine Pforten öffnen und der historischen Stadt Boston ein neues Maß an Eleganz, Glamour und Abenteuer bescheren. Das luxuriöse Hotel liegt im prestigeträchtigen Viertel Back Bay und hat eine atemberaubende dreistöckige Sky-Lobby, die erste ihrer Art in der Stadt. Das unverwechselbare 35-stöckige Gebäude bietet einzigartige 147 Gästezimmer und 146 Residenzen, mit Pied-à-terre-Suiten, Wohnungen mit einem bis drei Schlafzimmern und prächtige Penthouses.

Raffles at Galaxy Macau (Mitte 2023) Als atemberaubende Ergänzung zum Galaxy Macau™, einem integrierten Luxusresort von Weltklasse, wird das Raffles at Galaxy Macau ein ganz neues Niveau an Kultiviertheit und Raffinesse in Macau bieten. Jede der 450 Suiten ist wie ein luxuriöser moderner Palazzo gestaltet, mit Samsung The Frame Hospitality in jedem Zimmer und den berühmten Raffles Butlers der Marke, die einen diskreten, personalisierten Service bieten.

Domaine De La Reine Margot – MGallery (Mitte 2023) Gäste werden hier im Herzen des Jardin des Quiétudes, vor den Toren von Paris, eine einladende Kultiviertheit vorfinden. Das historische Denkmal aus dem 17. Jahrhundert war ursprünglich die Residenz von Königin Margarete von Valois. Das neue Domaine De La Reine Margot - MGallery wurde von dem angesehenen Designer Jean-Michel Wilmotte wiederbelebt und verbindet die Pracht der alten Welt mit modernem Chic. Ein luxuriöses Spa ermöglicht es den Gästen, Wellnessmomente zu genießen, während ein Gemüse- und ein Obstgarten von der Fülle der Natur zeugen.

Sofitel Shanghai North Bund (Ende 2023) Die französische Art de Vivre wird in diesem beeindruckenden 25-stöckigen Hotel mit 300 opulenten Gästezimmern und Suiten und atemberaubendem Blick auf die berühmte Skyline von Shanghai ihren großen Auftritt haben. Die Gäste werden die Rooftop-Bar lieben, die mit ihrem weiten Blick auf den Fluss sicher zu einem der beliebtesten Plätze im Bund werden wird. Der moderne französische Stil vereint das Hotelerlebnis mit dem Club Millésime, einem luxuriösen Sofitel-Spa und einem hochmodernen Sofitel-Fitnessstudio.

MontAzure Lakeside Phuket – MGallery (Ende 2023) Die ersten MGallery Residences in Thailand werden einen Blick auf das türkisfarbene Wasser und das üppige Grün des Kamala-Strandes von Phuket bieten. Das exquisite Resorts im Boutique-Stil lädt die Bewohner in eine private Gemeinschaft von 236 geräumigen Studios und Ein-Zimmer-Wohnungen ein, die von Gärten, Seen und Springbrunnen umgeben sind. Das für MGallery typische Gefühl des Wohlbefindens und der täglichen Selbstfürsorge ist Teil des Erlebnisses, mit einem Entspannungspavillon, einem Joggingpfad, einer Yoga-Plattform, einem Fitnesscenter, Clubhaus, Naturpfad, familienfreundlichen Poolbereich sowie einem stilvollen Restaurant und einer wundervollen Poolbar.

LIFESTYLE-HOTELS (ENNISMORE)

Ennismore ist ein kreatives Unternehmen der Hotellerie und Gastronomie mit einem globalen Kollektiv von unternehmerischen und von Gründern aufgebauten Marken mit einem bestimmten Ziel vor Augen. Es kuratiert und verwaltet einzigartige Immobilien und Erlebnisse an einigen der aufregendsten Reiseziele weltweit. Accor und Ennismore sind 2021 ein Joint Venture eingegangen, um das weltweit am schnellsten wachsende Unternehmen für Lifestyle-Gastronomie zu gründen. Für das kommende Jahr plant Ennismore die Eröffnung von über 30 Hotels und Markenresidenzen. Damit setzt das Unternehmen den diesjährigen Trend fort, im Durchschnitt alle zwei Wochen ein neues Hotel zu eröffnen.

Maison Delano Paris (Anfang 2023) Im Herzen des äußerst schicken 8. Arrondissement ist das Maison Delano Paris eine Oase in der geschäftigen Stadt. In einem Innenhofgebäude aus dem 18. Jahrhundert in der Rue d'Anjou 4 können Sie außergewöhnliche und exklusive kulinarische Konzepte des Drei-Sterne-Michelin-Kochs Dani García, eine neue Sichtweise auf Wellness und äußerst exklusive kuratierte Momente genießen.

Mama Shelter Rennes (Anfang 2023) In zentraler Lage, nur wenige Schritte vom Place des Lices und der berühmten Rue de la Soif entfernt, wird das Mama Shelter Rennes das allererste Mama Skin Spa beherbergen. Das Hotel wird die Hospitality-Szene von Rennes mit einem völlig neuen Angebot revolutionieren und 119 Zimmer, fünf Seminarräume, ein Restaurant, einen Swimmingpool, mehrere Karaoke-Räume sowie die erste Rooftop-Bar der Stadt mit einem atemberaubenden Blick auf die mittelalterlichen Türme bieten.

SO/ Uptown Dubai (Anfang 2023) Es ist das erste seiner Art im Nahen Osten und bietet eine Welt der Avantgarde-Mode und des Stils. Im imposanten Uptown Tower, einem architektonischen Wunderwerk, das von der Form und den Lichtreflektionen eines Diamanten inspiriert ist, wird das SO/ Uptown Dubai Sie mit Restaurants und Bars, einem luxuriösen Spa und Swimmingpool sowie einem einzigartigen Ballsaal und 188 stilvollen Gästezimmern begrüßen. Außerdem werden 229 exklusive Privatwohnungen verfügbar sein, darunter Apartments mit einem, zwei und drei Schlafzimmern, sowie Maisonettewohnungen mit vier Schlafzimmern, alle mit freiem Blick über die spektakuläre Skyline der Stadt.

21c Museum Hotel St. Louis (Anfang 2023) Das historische 10-stöckige Renaissance-Revival-Wahrzeichen von St. Louis beginnt eine neue Ära. Das 21. Jahrhundert haucht dem jahrhundertealten Gebäude neues Leben ein, mit Räumen, die mit zeitgenössischer Kunst gefüllt sind, einem gemeinschaftsorientierten Kulturprogramm, Speisen und Getränken aus lokaler Produktion und natürlich einer weltweit unübertroffenen Gastfreundschaft. Zu Ehren der Geschichte des Gebäudes als ehemalige YMCA-Sportstätte bietet das 21c St. Louis auch einen Sport- und Schwimmclub mit umfassendem Service.

TRIBE Bangkok Sukhumvit 39 (Anfang 2023) Der Social Hub ist das Herzstück des TRIBE Bangkok Sukhumvit 39. Er ist komfortabel und funktional. Außerdem beherbergt er ein Café, das Snacks zum Mitnehmen sowie tagsüber Barista-Kaffee und abends einzigartige Cocktails anbietet. Jedes Detail wurde geschaffen, um für ein stilvolles und intelligentes Zuhause auf Reisen zu sorgen. Egal, ob sie fit bleiben oder sich entspannen möchten, TRIBE-Gäste können das Fitnessstudio, den Swimmingpool und das Onsen-Spa genießen.

Mondrian Singapore (Anfang 2023) Es liegt im aufstrebenden Viertel Duxton Hill und nur einen Steinwurf vom zentralen Geschäftsviertel der Stadt entfernt. Das Mondrian Singapore ist umgeben von den trendigsten Cafés, erstklassigen Restaurants und Bars, Kunstgalerien und unabhängigen Boutiquen. Das Hotel erhebt sich über den historischen und farbenfrohen Geschäftshäusern von Chinatown und bietet einige der besten Aussichten auf die glitzernde Skyline der Stadt.

Rixos Qetaifan Island, Doha (Mitte 2023) Mit Blick auf den Persischen Golf bietet das neue Rixos Qetaifan Island Resort endlose Unterhaltung für alle Altersgruppen. Der Rixy Kids Club des Hotels ist ein fröhlicher Ort, an dem Kinder basteln, Freundschaften schließen und Spaß haben können. Erwachsene genießen einen ultimativen entspannenden Urlaub mit traditionellem türkischem Hammam und luxuriösen Spa-Behandlungsräumen, einem exklusiven Sport Club und Abendunterhaltung mit Weltklasse-Live-Auftritten.

The Hoxton, Charlottenburg (Mitte 2023) The Hoxton wird in Charlottenburg in Westberlin eröffnet. Die Gegend ist für ihre vielseitige Restaurantszene und Antiquitätengeschäfte bekannt und liegt nur wenige Minuten vom beliebten Einkaufsviertel Kurfürstendamm entfernt. Das erste deutsche Haus der Marke befindet sich in einem ehemaligen Hotel und wurde mit Hilfe von AIME Studios, dem hauseigenen Designstudio von Ennismore, transformiert. Inspiriert von der Nachbarschaft, die während der Goldenen Zwanzigerjahre das Herzstück der kreativen Wiedergeburt Berlins war, werden die 234 Zimmer des Hotels in vom Jugendstil inspirierten Formen, ausdrucksstarken Designdetails und in weichen, gedämpften Tönen ausgestattet.

Mondrian und Hyde Ibiza (Mitte 2023) Im Sommer 2023 werden zwei Marken von Ennismore – Mondrian und Hyde – zum ersten Mal auf die wunderschöne Insel Ibiza reisen. Beide Hotels werden auf der südöstlichen Seite der Insel liegen, in der malerischen Bucht von Cala Llonga mit ihren breiten Sandstränden und auf beiden Seiten mit Pinien bewachsenen Hügeln. Das Mondrian Ibiza wird 154 Zimmer haben und das Hyde Ibiza 409. Beide Hotels bieten zusammen neun Restaurants und Bars, darunter einen Strandclub, die alle von Carte Blanched, dem F&B-Konzeptstudio von Ennismore, kuratiert werden.

WEITERE MARKEN, WEITERE HOTELS, WEITERE MÄRKTE

Die oben erwähnten und mit Spannung erwarteten Hotels geben Einblicke in die Pläne von Accor für das Jahr 2023 in den Kategorien Luxus und Lifestyle. Insgesamt wird das Unternehmen auf der ganzen Welt Hunderte neuer Hotels und Resorts eröffnen, und zwar in seinem wachsenden Portfolio von mehr als 40 Marken. Hier sind nur noch ein paar weitere Beispiele, um die Lust aufs Reisen zu wecken.

EUROPA

greet hotel Paris Hippodrome De Vincennes (Anfang 2023) Die greet-Hotels sind Fürsprecher der Denkweise „do good, feel good", bei der gutes Handeln zu einem guten Gefühl führt. Im greet hotel Paris Hippodrome De Vincennes erfahren die Gäste einzigartige Gastfreundschaft und ein Öko-Designerlebnis, beginnend mit einem herrlichen Willkommensdrink und frischen Köstlichkeiten von lokalen Bäckereien. In den gemütlichen Gemeinschaftsräumen treffen sich die Gäste, spielen Brettspiele und entspannen sich inmitten der tollen Atmosphäre und der fröhlichen Upcycling-Möbel.

ibis Styles Kopenhagen Ørestad, Dänemark (Anfang 2023) ibis Styles feiert in diesem Winter in Dänemark sein Debüt. Das neue Hotel ist so konzipiert, dass es das urbane Leben mit der Ruhe der Natur verbindet. Diese zwei Themen werden im Design des Hotels mit starken und brillanten Kontrasten zum Leben erweckt. Das stilvolle Design-Hotel befindet sich in idealer Lage im pulsierenden Inselviertel Amager in der Nähe des Kopenhagener Stadtzentrums. Das Hotel ist in das beliebte Nest45-Projekt, ein auffälliges Zentrum mit Büros und kleinen Unternehmen, eingebettet.

Swissôtel Tbilisi, Georgia (Mitte 2023) Das erste Swissôtel in Georgien wird im Herzen der Altstadt von Tiflis liegen. Die Gäste profitieren von der erstklassigen Lage im Stadtzentrum von Tiflis, in der Nähe der Nationalgalerie und des Parlaments sowie der drei Stadtparks und wichtiger Sehenswürdigkeiten. Das Innendesign von Sundukovy Sisters zeichnet sich durch blumige Motive und dekorative Elemente aus und schafft eine Oase der Ruhe und Natur. Das opulente Dachrestaurant und die Bar im 7. Stock bieten einen faszinierenden Blick auf die Stadt.

Pullman Okol Resort Golf & Spa, Bulgarien (Mitte 2023) Pullman feiert 2023 sein Debüt in Bulgarien. Das Hotel mit 140 Zimmern und 40 Markenwohnungen liegt nur 30 km südöstlich der Stadt Sofia und nur 20 Minuten von einem der größten Skigebiete Bulgariens – Borovets – entfernt. Das von wunderschönem Parkland umgebene Pullman Okol Golfresort & Spa ist Teil des Projekts OKOL Lake Park am Rande des Iskar-Sees, südöstlich von Sofia. Das Design des Hotels ist von der umliegenden Natur und dem bulgarischen Kulturerbe inspiriert.

Adagio London Whitechapel (Ende 2023) Für Gäste, die sich sowohl den komfortablen Service eines Hotels als auch die Freiheit wünschen, wie ein Ortsansässiger in einer Wohnung in der Nachbarschaft zu leben, bietet das Adagio eine gute Mischung aus beidem. Die 147 Apartments mit Service an der Whitechapel Road in East London sind für längere Aufenthalte konzipiert und umfassen ein oder zwei Schlafzimmer sowie eine Küche. Lebendige Gemeinschaftsräume schaffen eine einladende, gesellige Atmosphäre, die neue Bekanntschaften fördert.

Swissôtel Resort Kolasin, Montenegro (Ende 2023) Das erste Haus von Accor in Montenegro wird auf 1.600 Metern Seehöhe und inmitten malerischer Skipisten liegen. Das Design des Hotels mit 116 Zimmern fügt sich in das natürliche Ambiente ein, erhält den Standort und fängt die Essenz der natürlichen Vitalität von Swissôtel ein. Das neue Hotel ist ein idealer Ausgangspunkt für Wintersportfans und befindet sich im K16 Resort von Kolasin neben der herrlichen Bergkette von Bjelasica, einem perfekten Reiseziel für alle, die die Pisten unsicher machen möchten.

NORD-, MITTEL- UND SÜDAMERIKA

Novotel Mexico City Centro Historico (Ende 2023) Novotel, eine der bekanntesten und vertrauenswürdigsten Hotelmarken der Welt, stärkt ihre Präsenz in Mexiko-Stadt mit einem vierten Haus – im historischen Zentrum. Im Novotel Mexico City Centro Historico können sich Geschäftsreisende ausruhen, während Familien die Zeit miteinander genießen können. Vom einladenden, entspannten Mehrzweck-Social-Hub bis hin zur informellen Bar und den geräumigen Zimmern stützt sich jeder Aspekt des Hotels auf elegantes, modernes Design, um eine warme, freundliche Atmosphäre zu schaffen.

CHINA

Mövenpick by Accor, Qingdao (Ende 2023) Dieser neue Twist einer klassischen Marke ist einzigartig für China. Das erste Hotel wird in der wunderschönen Küstenstadt Qingdao im Osten der Provinz Shandong eröffnet werden – zeitgleich mit dem 75. Jubiläum der Marke Mövenpick. Basierend auf den bekannten und beliebten Eigenschaften der Marke Mövenpick und der Schweizer Tradition wird Mövenpick by Accor seine Marke speziell für China anpassen. Alles wird auf die Interessen, den Geschmack, die Kultur und die Vorlieben der chinesischen Reisenden zugeschnitten sein.

Grand Mercure Living Chengdu & Grand Mercure Chengdu (Ende 2023) Das neue Grand Mercure Hotel in Chengdu und die ersten Grand Mercure Living Residenzen in China bieten ein charmantes und einladendes Erlebnis. Sowohl Reisende als auch Wohnungseigentümer werden sich an den kulturellen Traditionen, der lokal geprägten Küche und dem inspirierenden künstlerischen Ausdruck erfreuen, die das Grand Mercure bietet. In dem im Western Financial Innovation Center gelegenen Haus genießen Hotelgäste und Wohnungseigentümer die Annehmlichkeit, mitten im Geschehen des Geschäftsviertels zu sein und gleichzeitig in die herzliche Gastfreundschaft des Grand Mercure zurückzukehren.

INDIEN, NAHER OSTEN, ASIEN UND AFRIKA

Mercure Hotel Cairns (Anfang 2023) Mercure wird mit der Eröffnung des Mercure Hotel Cairns in Cairns im Urlaubs-Hotspot an der Küste im tropischen Norden von Queensland ankommen. Das neue Hotel entsteht nach einer Sanierung und Umfirmierung in Höhe von mehreren Millionen Dollar. Umgeben und inspiriert von der Natur bietet das Mercure Hotel Cairns 75 geräumige Zimmer und ein neues modernes australisches Restaurant, das die besten regionalen Produkte serviert.

Pullman Singapore Hill Street (Mitte 2023) Dieses Hotel mit 342 Zimmern wird Singapurs erstes Pullman sein und befindet sich in erstklassiger Lage an der Hill Street im gesellschaftlichen und kulturellen Zentrum der Stadt. Mit einem inspirierenden Blick auf Fort Canning, den Singapore River und die St. Andrew's Cathedral ziehen die Rooftop-Bar und die Executive Lounge des Hotels fortschrittliche Denker und globale Reisende an. Die lebendige Lobby ist ein flexibler Ort für Arbeit, Spiel und den Kontakt zu anderen Menschen, während das weitläufige Gesundheits- und Fitnesscenter sowie der Pool innovative Erlebnisse für das Wohlbefinden bieten.

ibis Styles Bangkok Twin Towers (Mitte 2023) Das größte ibis Styles Hotel der Welt wird seine kreative und spielerische Energie in das Zentrum von Bangkok bringen, nur wenige Schritte vom Geschäftsviertel, den Einkaufsmöglichkeiten und beliebten Touristenorten wie MBK, Siam Paragon und Siam Discovery entfernt. Mit mehr als 600 einzigartig gestalteten Zimmern bietet das trendige und preisgünstige Hotel drei Restaurants, Konferenzräume, einen Außenpool, ein Fitnesscenter und ein Spa. Außerdem werden reizende kleine Extras geboten, damit sich jeder Aufenthalt persönlich und besonders anfühlt.

Novotel New Delhi City Centre (Mitte 2023) Für Reisende, die sich entspannen und erholen möchten, bietet das Novotel New Delhi City Centre einen ruhigen Ort, um inmitten der geschäftigen Stadt eine Auszeit zu genießen. Die Gäste können sich eine Tasse charakteristischen Tee schmecken lassen, während sie sich etwas Zeit für sich selbst oder ihre Liebsten nehmen. Von modernen Zimmern bis hin zum lebhaften Social Hub und kinderfreundlichen Familienbereich dreht sich bei Novotel alles um moderne, komfortable und intuitive Räume, die es Reisenden ermöglichen, sich Zeit für das zu nehmen, was am wichtigsten ist.

Mercure Tokyo Haneda (Ende 2023) Das neue Mercure Tokyo Haneda wird ein Schwesterhotel des Mercure Tokyo Ginza sein, das ein charmantes, dynamisches und lokal authentisches Erlebnis in Tokio bietet. Die Social Hubs im Mercure bieten den ganzen Tag über einen dynamischen und flexiblen Ort zum Essen, Trinken, Kontakte knüpfen oder Arbeiten, während die Gemeinschaftsbereiche und Zimmer des Hotels von der lokalen japanischen Kultur und Designästhetik inspiriert sind.

Pullman Nairobi Upper Hill (Mitte 2023) Pullman, eine bahnbrechende Marke mit einem Erbe an Gastfreundschaft und Innovation, freut sich, ein neues Ziel inmitten des geschäftigen Treibens von Upper Hill in Nairobi anbieten zu können. Das neue Hotel von Pullman wird einen inspirierenden Blick auf die Skyline der Stadt bieten und ist günstig gelegen in der Nähe des Finanzviertels der Stadt sowie von Unternehmensniederlassungen und internationalen Botschaften. Die Gäste können bei einem Sundowner den Blick über den berühmten afrikanischen Horizont schweifen lassen oder sich früh aufmachen, um die Wunder einer kenianischen Safari im nahe gelegenen Nairobi-Nationalpark zu entdecken.

ÜBER ACCOR

Accor ist eine weltweit führende Hotelgruppe mit 5.300 Hotelanlagen und 10.000 Gastronomiebetrieben in 110 Ländern. Die Gruppe verfügt über eines der vielfältigsten und am besten integrierten Ökosysteme der Branche, das mehr als 40 Luxus-, Premium-, Mittelklasse- und Economy-Hotels, Unterhaltungs- und Ausgehmöglichkeiten, Restaurants und Bars, markenorientierte Privatresidenzen, Gemeinschaftsunterkünfte, Concierge-Services, Co-Working-Spaces und mehr umfasst. Accors unübertroffene Position im Bereich der Lifestyle-Hotellerie – einer der am schnellsten wachsenden Kategorien in der Branche – wird von Ennismore angeführt, einem Joint Venture, an dem Accor eine Mehrheitsbeteiligung hält. Ennismore ist ein kreatives Unternehmen der Hotellerie und Gastronomie mit einem globalen Kollektiv von unternehmerischen und von Gründern aufgebauten Marken, bei denen die Zielsetzung im Mittelpunkt steht. Accor verfügt über ein konkurrenzloses Portfolio an unverwechselbaren Marken und mehr als 230.000 Teammitglieder weltweit. Die Mitglieder profitieren von dem umfassenden Treueprogramm des Unternehmens – ALL – Accor Live Limitless – einem Lebensbegleiter im Alltag, der Zugang zu einer Vielzahl von Prämien, Dienstleistungen und Erlebnissen bietet. Durch ihre globalen Nachhaltigkeitsverpflichtungen (wie das Erreichen von Netto-Null-Kohlenstoffemissionen bis 2050, die weltweite Abschaffung von Einwegplastik in ihren Hotels usw.), die Initiativen Accor Solidarity, RiiSE und ALL Heartist Fund konzentriert sich die Gruppe darauf, positives Handeln durch Geschäftsethik, verantwortungsvollen Tourismus, ökologische Nachhaltigkeit, gesellschaftliches Engagement, Vielfalt und Inklusion zu fördern. Accor SA, gegründet 1967, hat seinen Hauptsitz in Frankreich und ist an der Euronext Paris Stock Exchange (ISIN-Code: FR0000120404) und am OTC-Markt (Ticker: ACCYY) in den Vereinigten Staaten notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte group.accor.com oder folgen Sie Accor auf Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram und TikTok.

Original-Content von: Accor, übermittelt durch news aktuell