Accor führt bahnbrechende Health to Wealth-Serie ein

EINE VIELFÄLTIGE GRUPPE VON MEHR ALS EINEM DUTZEND GLOBALER CHANGEMAKER WIE WIM HOF, SAASHA CELESTIAL-ONE, ALLIE BURNS, OLAF BLANKE UND THIERRY MALLERET IM MITTELPUNKT

Accor, eine weltweit führende Hotelgruppe, gab heute die Einführung von Health to Wealth bekannt, einer neuen Serie, die sich mit dem aktuellen Stand des Wohlbefindens und den entscheidenden Fragen unserer Zeit beschäftigt. Health to Wealth, das einige der führenden Denker unserer Zeit einbezieht, beginnt heute mit einer zum Nachdenken anregenden und informativen Podcast-Reihe, auf die bald eine unternehmerische Start-up-Challenge in Paris in Zusammenarbeit mit VivaTech folgen wird. Ein aufschlussreiches Weißbuch wird im Laufe des Jahres die neuesten Forschungsergebnisse in den Bereichen psychologische und physiologische Gesundheit, gesellschaftliche Struktur und Verantwortung, globale Veränderungen, Reaktionen und Prognosen untersuchen.

„Das Ziel der Gastfreundschaft ist es, ein herzliches Willkommen, einen Geist der Fürsorge und ein Gefühl des Wohlbefindens zu vermitteln", erklärte Emlyn Brown, Global Vice President, Well-Being, Accor. „Als weltweit führendes Unternehmen der Hotellerie ist Accor tonangebend in der Branche, wenn es darum geht, das Thema Wellness über die traditionellen Spas und Fitnesscenter hinaus in alle Bereiche zu integrieren - vom Hotelbetrieb über die Gastronomie bis hin zur Zimmergestaltung und vielem mehr. Wir freuen uns darauf, Health to Wealth ins Leben zu rufen und unsere Betreuungsmission auf die nächste Stufe zu heben. Hierfür bringen wir eine vielfältige Gruppe innovativer Köpfe zusammen, die mit ihrer positiven Energie Veränderungen bewirken sollen, die - so hoffen wir - Ganzheitlichkeit von Körper und Geist sowie ein größeres Gefühl des Wohlbefindens in einer sehr komplexen und sich ständig verändernden Welt inspirieren werden."

Die Podcast-Reihe Health to Wealth wurde vom Accor-Wellness-Team entwickelt und von Well Intelligence kuratiert. Well Intelligence ist eine internationale Unternehmensberatungsgruppe mit Sitz in Großbritannien, die sich für die Relevanz und das kulturelle Lebenselexier einsetzt, das Investitionen in das Wohlbefinden mit sich bringen. Sie bietet Unternehmen und Konzernen, die bestrebt sind, wirkungsvolle Programme für das Wohlbefinden einzuführen, das Unternehmensethos zu verändern und gesündere, nachhaltigere Gemeinschaften zu schaffen, Einblicke und Orientierungshilfen.

„Accor unternimmt einen großen Schritt, um einen globalen Diskurs unter einigen der kühnsten Denker der Welt anzuführen, und das zu einer Zeit, in der das kollektive Wohlbefinden der Welt noch nie so erschüttert war", so Anni Hood, CEO von Well Intelligence. „Wir von Well Intelligence sind der Meinung, dass manchmal ein radikalerer Ansatz notwendig ist, um einen revolutionären Wandel in der Perspektive und darüber hinaus zu inspirieren."

Die ersten vier Health to Wealth-Podcast-Episoden sind jetzt verfügbar, in denen Wim Hof über den demokratischen Zugang zu Gesundheit und die Kraft des Atems (Putting Mind Over Matter) spricht. Kate Cook wird sich mit den Auswirkungen einer gesunden Ernährung auf die Unternehmensleistung befassen (Super Powered Through Strategic Nutrition); Saasha Celestial-One wird ihre basisdemokratische, praxisnahe Antwort auf die Lebensmittelverschwendung vorstellen (Sharing A Recipe To Reduce Food Waste); und Manuel Muniz wird sich mit dem Thema Technologie, ihren Auswirkungen und strategischen Möglichkeiten befassen (Turning The Digital Tide).

„Wir sind alle gemeinsam auf diesem Planeten, und wenn es einem Teil von uns nicht gut geht oder er nicht richtig genährt wird, wirkt sich das auf unseren gesamten kollektiven Organismus aus. Und das schien mir ein sehr natürlicher Weg zu sein, um über die sozialen, menschlichen und planetarischen Zusammenhänge nachzudenken, die in dieser Health to Wealth-Reihe aufgedeckt werden", erläuterte Saasha Celestial-One, Gründerin von OLIO, der globalen Foodsharing-App, die die Lebensmittelverschwendung und den Gemeindedienst revolutioniert, und eine der Mitwirkenden von Health to Wealth.

„Die Makroperspektive des Wohlbefindens, die Health to Wealth untersucht, ist von entscheidender Bedeutung", fügte Manuel Muniz, Rektor der Universität IE in Madrid, ehemaliger Staatssekretär für Globales Spanien und Mitwirkender an Health to Wealth, hinzu. „Angesichts der allgemeinen Lage in der Welt jetzt bin ich froh, dass diese Gespräche jetzt geführt werden. Ich glaube, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um diese Fragen anzusprechen."

Im Mai und Juni 2022 werden weitere Podcast-Episoden veröffentlicht, in denen ebenso aufschlussreiche Diskussionen wie diese stattfinden:

Thierry Malleret über Wohlbefinden, Wertewandel und globale Makrokräfte

Oli Patrick & Harry Jameson über Fitness, Resilienz und Stressbewältigung

Olaf Blanke über den Einfluss der Neurowissenschaften auf unser Körpergefühl

Julian Ranger über die Gründe, warum jeder auf seine eigenen persönlichen Daten achten sollte

Allie Burns über Investitionen in Unternehmer, die eine soziale Wirkung erzielen können

Ali Parsa über virtuelle Ärzte und die KI-Revolution im Gesundheitswesen

Die Podcast-Serie Health to Wealth ist auf allen wichtigen Podcast-Plattformen, healthtowealthbyaccor.com und der Website von Accor verfügbar.

Accor ist eine weltweit führende Hotelgruppe mit mehr als 5.300 Hotels und 10.000 Gastronomiebetrieben in 110 Ländern. Die Gruppe verfügt über eines der vielfältigsten und am besten integrierten Gastgewerbe-Ökosysteme der Branche, das mehr als 40 Luxus-, Premium-, Mittelklasse- und Economy-Hotels, Unterhaltungs- und Ausgehmöglichkeiten, Restaurants und Bars, private Markenresidenzen, Gemeinschaftsunterkünfte, Concierge-Dienste, Co-Working-Spaces und mehr umfasst. Accors unangefochtene Position in der Lifestyle-Hotellerie - einer der am schnellsten wachsenden Kategorien in der Branche - wird von Ennismore angeführt, einem Joint Venture, an dem Accor eine Mehrheitsbeteiligung hält. Ennismore ist ein kreatives Gastgewerbeunternehmen mit einem globalen Kollektiv von unternehmerischen und von Gründern aufgebauten Marken, denen ein bestimmter Zweck zugrunde liegt. Accor verfügt über ein unübertroffenes Portfolio an unverwechselbaren Marken und rund 260.000 Teammitglieder weltweit. Die Mitglieder profitieren von dem umfassenden Treueprogramm des Unternehmens - ALL - Accor Live Limitless - ein täglicher Lifestyle-Begleiter, der Zugang zu einer Vielzahl von Prämien, Dienstleistungen und Erlebnissen bietet. Mit ihren Initiativen Planet 21 - Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE und ALL Heartist Fund konzentriert sich die Gruppe darauf, positive Maßnahmen in den Bereichen Geschäftsethik, verantwortungsbewusster Tourismus, ökologische Nachhaltigkeit, gesellschaftliches Engagement, Vielfalt und Inklusion zu fördern. Das 1967 gegründete Unternehmen Accor SA hat seinen Hauptsitz in Frankreich und ist an der Pariser Börse Euronext (ISIN-Code: FR0000120404) und am OTC-Markt (Ticker: ACCYY) in den Vereinigten Staaten notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie group.accor.com oder folgen Sie Accor auf Twitter, Facebook, LinkedIn, und Instagram.

