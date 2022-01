Accor

Accor begrüßt das Jahr 2022 mit einer Vielzahl von spektakulären neuen Immobilien

MEHR ALS 300 NEUE ZIELE AUF DER GANZEN WELT ZU ENTDECKEN

Accor freut sich, einige seiner neuesten Hotels und kommenden Reiseziele vorzustellen, auf die sich Gäste und Weltreisende im Jahr 2022 und darüber hinaus freuen können. Viele der aufregendsten Reiseziele der Welt - wie London, Doha und Moskau - werden in diesem Jahr mehrere neue Accor-Hotels aufnehmen, während mehrere Accor-Marken exotische, unerwartete oder neue Horizonte erkunden, wie Pangkalan Bun in Indonesien, Kopenhagen, Dänemark, und Casco Viejo in Panama-Stadt.

„Accor glaubt fest an die Kraft der Vielfalt - in unserer Belegschaft, unserem Kundenstamm und unseren Marken", sagte Sébastien Bazin, Chairman und CEO von Accor. „Wir stellen ständig neue Konzepte vor und bieten aufregende neue Orte zum Entdecken. Mit mehr als 300 neuen Hotels und Resorts, die im Jahr 2022 ihre Pforten öffnen, sind wir sicher, dass jedes Mitglied unserer großen Gemeinschaft treuer Gäste auf der ganzen Welt einen einzigartigen Ort finden wird, der sie zu ihrer nächsten Reise inspiriert."

Eine der am meisten erwarteten Eröffnungen des Jahres ist Raffles London at The OWO. Dieses architektonische Meisterwerk befindet sich im historischen Old War Office - dem kultigen Whitehall-Gebäude, in dem die berühmtesten Staatsmänner und Spione Großbritanniens von Winston Churchill bis Ian Fleming wohnten - und befindet sich in den letzten Zügen eines monumentalen Umbaus, bei dem 120 Zimmer und Suiten, 85 einzigartige Markenresidenzen und 11 Restaurants und Bars entstehen werden. Im Nordwesten Englands wird das Novotel Liverpool Paddington Village als ein Leuchtturm der Gastfreundschaft in Liverpool eröffnet. Mit mehr als 220 Zimmern auf 16 Stockwerken wird das neue Flaggschiff-Hotel das höchste und einer der attraktivsten Treffpunkte für Touristen und Einheimische in dieser pulsierenden Stadt der Musik, Kultur und hervorragenden Kneipen sein.

Die Stärke des Accor-Netzwerks in ganz Europa wird durch die jüngsten und bevorstehenden Eröffnungen, wie Sofitel Barcelona Skipper, Mercure Amsterdam North, ibis Styles St. Margrethen Schweiz, Mercure Hotel President in Lecce, Italien und MGallery Cagliari Palazzo Tirso, Italien, um nur einige zu nennen, weiter gestärkt. Paris ist nach wie vor ein Markt, der Accor sehr am Herzen liegt, nicht nur als Hauptsitz des Unternehmens und durch das Sponsoring des Fußballclubs Paris Saint-Germain, sondern auch durch die Unterstützung der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024. Im Jahr 2022 wird Accor neue Hotels in der Stadt begrüßen, darunter die MGallery Issy-les-Moulineaux Domaine de la Reine Margot und das Greet Paris Vincennes.

Auf der anderen Seite des Atlantik erwartet Nordamerika noch in diesem Jahr das erste Raffles des Kontinents. Das Raffles Boston Back Bay Hotel & Residences im prestigeträchtigen Stadtteil Back Bay ist ein 35-stöckiges Gebäude mit 146 Residenzen, 147 Gästezimmern und sechs gastronomischen Einrichtungen, darunter eine Sky Bar und eine Speakeasy. Die beeindruckende dreistöckige Sky Lobby wird die erste ihrer Art in Boston sein.

Der Nahe Osten ist eine weitere spannende Hochburg für Accor, insbesondere mit der Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar. Accor wurde als offizieller Anbieter von Unterkünften für die Besucher der Veranstaltung ausgewählt und stellt Teammitglieder für die Verwaltung und den Betrieb von mehr als 60.000 Zimmern in Apartments und Villen in dem arabischen Golfstaat bereit. Darüber hinaus wird die Gruppe ihr Rixos-Portfolio in Katar und in der gesamten Region mit dem kommenden Rixos Doha Qetaifan, dem Rixos Obhur Jeddah in Saudi-Arabien und dem Rixos Jewel of the Creek in Dubai, VAE, erweitern. Accor wird auch viele beeindruckende neue Häuser in der Region vorstellen, darunter das neue Raffles Doha und das Schwesterhotel Fairmont Doha, das Banyan Tree AlUla im Asher-Tal in Saudi-Arabien und das Fairmont La Marina Rabat-Salé.

Ein weiterer bemerkenswerter Markt für Accor im Jahr 2022 ist Russland. Der Inlandstourismus nimmt weiter zu, vor allem bei russischen Reisenden, die an internationale Dienstleistungen und hohe Standards für Urlaubserlebnisse gewöhnt sind. Accor erweitert sein Portfolio im ganzen Land mit einer Vielzahl von Destinationen, darunter Novotel Moscow ComCity, ibis Styles Kogalym Russia und Mövenpick Resort and Spa Anapa Miracleon.

Darüber hinaus freut sich Accor, sein erstes Haus in Dänemark zu eröffnen - das ibis Styles Orestad Denmarkam Rande von Kopenhagen; das Hotel markiert den ersten Schritt für Accor in diesem schönen skandinavischen Land.

Da Lifestyle eines der am schnellsten wachsenden Segmente der globalen Hotellerie ist, wird Accor durch sein Joint Venture mit Ennismore den Ausbau führender Lifestyle-Marken wie Mondrian, SLS, The Hoxton, Morgans Originals und Mama Shelter weiter vorantreiben. Zu den herausragenden Eröffnungen in dieser Kategorie gehören das erste Mondrian in China, Hongkong Kowloon, ein Haus mit 324 Zimmern und ungehindertem Blick auf den Hafen, das Maison Delano Paris im schicken 8. Arrondissement, nur wenige Schritte von der berühmten Rue du Faubourg Saint Honoré entfernt; TRIBE Phnom Penh Post Office Square, das kühnes Design in die kambodschanische Hotelszene bringen wird, und Mama Shelter Dubai, ein überlebensgroßes Mama, das die Idee eines Resorts im Herzen der Stadt mit Apartments, Pools und einem Freiluftkino verkörpert.

„Die Entwicklungspipeline von Accor ist sehr robust, und wir freuen uns, dass wir 2022 so viele Projekte zum Leben erwecken können", sagte Agnès Roquefort, Global Chief Development Officer bei Accor. „Unsere Hoteliers auf der ganzen Welt sind begierig darauf, Gäste an ihren Lieblingszielen willkommen zu heißen und ihnen neue Orte vorzustellen, und zwar in viel größerem Umfang, als wir es in den letzten paar Jahren getan haben."

Eine umfassendere Liste der wichtigsten Eröffnungen von Accor im Jahr 2022 ist beigefügt.

Accor Wichtigste Eröffnungen - 2022

Nordeuropa

Raffles London at The OWO (ab Ende 2022) Ein großartiges neues Hotel im denkmalgeschützten, ehemaligen Old War Office in Whitehall. Das Gebäude wird zum ersten Mal für die Öffentlichkeit zugänglich sein, nachdem es im Rahmen eines monumentalen Umbaus 120 Zimmer und Suiten, 85 einzigartige Markenwohnungen und 11 Zielrestaurants und Bars geschaffen hat.

(ab Ende 2022) Ein großartiges neues Hotel im denkmalgeschützten, ehemaligen Old War Office in Whitehall. Das Gebäude wird zum ersten Mal für die Öffentlichkeit zugänglich sein, nachdem es im Rahmen eines monumentalen Umbaus 120 Zimmer und Suiten, 85 einzigartige Markenwohnungen und 11 Zielrestaurants und Bars geschaffen hat. The Emporium Plovdiv - MGallery, Bulgarien (Anfang 2022) Einst ein berühmtes Kaufhaus und jetzt im Stil eines antiken Forums gestaltet, geht die Geschichte des Hotels weiter, wenn die Gäste in der atemberaubenden Champagne Bar & Cocktail Lounge entspannen, sich im exklusiven Wellness- und Fitnessbereich verwöhnen lassen oder in einem der drei Konferenzräume des Hotels stilvoll tagen.

(Anfang 2022) Einst ein berühmtes Kaufhaus und jetzt im Stil eines antiken Forums gestaltet, geht die Geschichte des Hotels weiter, wenn die Gäste in der atemberaubenden Champagne Bar & Cocktail Lounge entspannen, sich im exklusiven Wellness- und Fitnessbereich verwöhnen lassen oder in einem der drei Konferenzräume des Hotels stilvoll tagen. Mövenpick Resort & Spa Anapa Miracleon, Russland (Anfang 2022) Im Schwarzmeer-Badeort Anapa, wo der Sommer sechs Monate lang dauert, haben die Gäste von Mövenpick viele sonnige Tage, um die fünf Swimmingpools, Sport- und Kinderspielplätze, den Abenteuerpark, die Konzertbühnen, die Familienrestaurants und die einladenden Spa- und Wellnesseinrichtungen des Resorts zu genießen.

(Anfang 2022) Im Schwarzmeer-Badeort Anapa, wo der Sommer sechs Monate lang dauert, haben die Gäste von Mövenpick viele sonnige Tage, um die fünf Swimmingpools, Sport- und Kinderspielplätze, den Abenteuerpark, die Konzertbühnen, die Familienrestaurants und die einladenden Spa- und Wellnesseinrichtungen des Resorts zu genießen. Pullman Tbilisi Axis Towers, Georgien (Mitte 2022) Das neue Hotel mit 226 Zimmern befindet sich im markanten Axis Towers-Komplex und wird mit seiner Skybar mit Pool auf dem Dach, seinen lebhaften Restaurants und Bars sowie dem größten Konferenzsaal im Stadtzentrum neue Maßstäbe in Tiflis setzen.

(Mitte 2022) Das neue Hotel mit 226 Zimmern befindet sich im markanten Axis Towers-Komplex und wird mit seiner Skybar mit Pool auf dem Dach, seinen lebhaften Restaurants und Bars sowie dem größten Konferenzsaal im Stadtzentrum neue Maßstäbe in Tiflis setzen. Mercure Amsterdam North, Niederlande (Mitte 2022) Das Hotel liegt im aufstrebenden Stadtteil Noord in der Nähe der U-Bahn-Station. Die Designerin Charlotte Emmerig hat sich bei der Gestaltung des Hotels von den örtlichen Feuchtgebieten inspirieren lassen, um ein Hotel zu schaffen, das von gemütlicher Ruhe geprägt ist.

(Mitte 2022) Das Hotel liegt im aufstrebenden Stadtteil Noord in der Nähe der U-Bahn-Station. Die Designerin Charlotte Emmerig hat sich bei der Gestaltung des Hotels von den örtlichen Feuchtgebieten inspirieren lassen, um ein Hotel zu schaffen, das von gemütlicher Ruhe geprägt ist. Mercure Szklarska Poreba, Polen (Mitte 2022) Ein garantiertes lokales Juwel mit angrenzenden Residenzen. Das Design ist von rustikalen Berghütten inspiriert und bietet gleichzeitig alle modernen Annehmlichkeiten, nach denen sich Reisende sehnen.

(Mitte 2022) Ein garantiertes lokales Juwel mit angrenzenden Residenzen. Das Design ist von rustikalen Berghütten inspiriert und bietet gleichzeitig alle modernen Annehmlichkeiten, nach denen sich Reisende sehnen. Mercure Brasov Cubix, Rumänien (Anfang 2022) Mercure wird seinen einladenden Stil in 57 komfortablen, modernen und thematisch gestalteten Gästezimmern, modernen Tagungsräumen für gesellschaftliche und geschäftliche Veranstaltungen sowie einem Restaurant und einer Bar mit lokalen Köstlichkeiten zum Ausdruck bringen.

(Anfang 2022) Mercure wird seinen einladenden Stil in 57 komfortablen, modernen und thematisch gestalteten Gästezimmern, modernen Tagungsräumen für gesellschaftliche und geschäftliche Veranstaltungen sowie einem Restaurant und einer Bar mit lokalen Köstlichkeiten zum Ausdruck bringen. Novotel Liverpool Paddington Village (Mitte 2022) Mit 16 Stockwerken wird dieses Flaggschiff-Hotel das höchste in Liverpool sein und ein lebendiger Ort für Besucher und Einheimische in dieser pulsierenden Stadt mit ihrem unvergleichlichen musikalischen Erbe, ihren kulturellen Attraktionen und ihrem heiteren Charakter sein.

(Mitte 2022) Mit 16 Stockwerken wird dieses Flaggschiff-Hotel das höchste in Liverpool sein und ein lebendiger Ort für Besucher und Einheimische in dieser pulsierenden Stadt mit ihrem unvergleichlichen musikalischen Erbe, ihren kulturellen Attraktionen und ihrem heiteren Charakter sein. Novotel Living Tallinn (Ende 2022) Das erste Langzeitprojekt seiner Art im Baltikum wird Reisende in einem charmanten Viertel zwischen der Altstadt und dem Hafen von Tallinn willkommen heißen. 124 Zimmer werden zur Verfügung stehen. Die Einrichtung verfügt über lebendige Sozialbereiche, einen gemeinsamen Arbeitsbereich, ein Fitnessstudio und ein Restaurant.

(Ende 2022) Das erste Langzeitprojekt seiner Art im Baltikum wird Reisende in einem charmanten Viertel zwischen der Altstadt und dem Hafen von Tallinn willkommen heißen. 124 Zimmer werden zur Verfügung stehen. Die Einrichtung verfügt über lebendige Sozialbereiche, einen gemeinsamen Arbeitsbereich, ein Fitnessstudio und ein Restaurant. ibis Styles Kogalym Russland (Mitte 2022) Das erste ibis Styles Hotel in Yugra wird 122 Zimmer mit europäischem Komfort, Taigamotiven und Farben der nordischen Natur bieten.

(Mitte 2022) Das erste ibis Styles Hotel in Yugra wird 122 Zimmer mit europäischem Komfort, Taigamotiven und Farben der nordischen Natur bieten. ibis Styles St. Margrethen Schweiz (Mitte 2022) Das in der Schweizer Bodenseeregion gelegene Hotel ist so konzipiert, dass es den Geist erfrischt, mit einem reizvollen Drei-Tannen-Thema und ergonomischem Design.

(Mitte 2022) Das in der Schweizer Bodenseeregion gelegene Hotel ist so konzipiert, dass es den Geist erfrischt, mit einem reizvollen Drei-Tannen-Thema und ergonomischem Design. ibis Styles Orestad Dänemark (Mitte 2022) Am Rande Kopenhagens befindet sich das Hotel mit 186 Zimmern im Nest45-Projekt, das sich den Platz mit Büros und kleinen Unternehmen teilt, nur eine kurze Fahrt vom Stadtzentrum und dem Flughafen entfernt.

(Mitte 2022) Am Rande Kopenhagens befindet sich das Hotel mit 186 Zimmern im Nest45-Projekt, das sich den Platz mit Büros und kleinen Unternehmen teilt, nur eine kurze Fahrt vom Stadtzentrum und dem Flughafen entfernt. ibis budget Manchester Airport (Mitte 2022) Das Hotel wird 262 komfortable Zimmer mit flauschigen Bettdecken und Kissen sowie ein köstliches Frühstücksbuffet bieten.

Südeuropa

Sofitel Barcelona Skipper (Umbenennung Mitte 2022) Dieses beliebte Hotel im Gotischen Viertel ist bekannt für seine beneidenswerte Lage direkt am Strand Barceloneta, seinen atemberaubenden Meerblick und das beliebte Tapas-Restaurant Tendiez. Dieses Hotel, das bald unter der Flagge des Sofitel stehen wird, wird mit einem reizvollen vertikalen Garten, moderner Eleganz und einem dekadenten Hauch von französischem Luxus die Stimmung heben.

(Umbenennung Mitte 2022) Dieses beliebte Hotel im Gotischen Viertel ist bekannt für seine beneidenswerte Lage direkt am Strand Barceloneta, seinen atemberaubenden Meerblick und das beliebte Tapas-Restaurant Tendiez. Dieses Hotel, das bald unter der Flagge des Sofitel stehen wird, wird mit einem reizvollen vertikalen Garten, moderner Eleganz und einem dekadenten Hauch von französischem Luxus die Stimmung heben. MGallery Tel Aviv Elkonin, Israel (Mitte 2022) Bringt ein einzigartiges und ausgefallenes Boutique-Ambiente in die Stadt, die niemals schläft. Das Hotel bietet ein modernes und elegantes Design und bewahrt gleichzeitig den ursprünglichen Geist des ersten Hotels, das in den 1910er Jahren in Tel Aviv gebaut wurde. Das Hotel liegt im Herzen des Modeviertels Neve Tzedek im Süden von Tel Aviv und wird mit 44 Schlüsseln seine Pforten öffnen. Es verfügt über ein Signature-Restaurant von Joël Robuchon, einen Außenpool, ein Clarins SPA und eine Rooftop-Bar.

(Mitte 2022) Bringt ein einzigartiges und ausgefallenes Boutique-Ambiente in die Stadt, die niemals schläft. Das Hotel bietet ein modernes und elegantes Design und bewahrt gleichzeitig den ursprünglichen Geist des ersten Hotels, das in den 1910er Jahren in Tel Aviv gebaut wurde. Das Hotel liegt im Herzen des Modeviertels Neve Tzedek im Süden von Tel Aviv und wird mit 44 Schlüsseln seine Pforten öffnen. Es verfügt über ein Signature-Restaurant von Joël Robuchon, einen Außenpool, ein Clarins SPA und eine Rooftop-Bar. MGallery Issy-les-Moulineaux Domaine de la Reine Margot, Frankreich (Ende 2022) Im Herzen des Jardin des Quiétudes, vor den Toren von Paris, einem Monument der Königin Marguerite de Valois, finden die Gäste hier Raffinesse. Das von Jean-Michel Wilmotte erbaute und entworfene Hotel-Spa verbindet die Pracht der alten Welt mit modernem Chic, während ein Gemüse- und Obstgarten für eine üppige Schönheit im Freien sorgt.

(Ende 2022) Im Herzen des Jardin des Quiétudes, vor den Toren von Paris, einem Monument der Königin Marguerite de Valois, finden die Gäste hier Raffinesse. Das von Jean-Michel Wilmotte erbaute und entworfene Hotel-Spa verbindet die Pracht der alten Welt mit modernem Chic, während ein Gemüse- und Obstgarten für eine üppige Schönheit im Freien sorgt. MGallery Cagliari Palazzo Tirso, Italien (Mitte 2022) Die Geschichte dieses romantischen italienischen Palastes in Cagliari wurde bewahrt und gleichzeitig mit neuem Leben und modernem Luxus gefüllt, um ein unvergessliches Erlebnis für Reisende und Einheimische zu schaffen. Das Hotel verfügt über 85 charmante Zimmer, eine Lounge und Bar auf dem Dach, einen botanischen Garten und einen Pool, zwei stilvolle Restaurants, ein umfangreiches SPA und großzügige Tagungsräume.

(Mitte 2022) Die Geschichte dieses romantischen italienischen Palastes in Cagliari wurde bewahrt und gleichzeitig mit neuem Leben und modernem Luxus gefüllt, um ein unvergessliches Erlebnis für Reisende und Einheimische zu schaffen. Das Hotel verfügt über 85 charmante Zimmer, eine Lounge und Bar auf dem Dach, einen botanischen Garten und einen Pool, zwei stilvolle Restaurants, ein umfangreiches SPA und großzügige Tagungsräume. MGallery Troyes la Licorne, Frankreich (Ende 2022) Am Kai von Dampierre, mit Blick auf den Kanal von Trévois, bietet dieses prächtige Gebäude großzügige Zimmer und Suiten mit außergewöhnlicher Aussicht. Beim Betreten des bezaubernden, gepflasterten Innenhofs werden die Gäste in einen Kokon des Wohlbefindens gehüllt, in dem sie sich bei einem Getränk und einem kleinen Imbiss entspannen oder sich im Speisesaal des Restaurants niederlassen können, das von einem mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Küchenchef geleitet wird.

(Ende 2022) Am Kai von Dampierre, mit Blick auf den Kanal von Trévois, bietet dieses prächtige Gebäude großzügige Zimmer und Suiten mit außergewöhnlicher Aussicht. Beim Betreten des bezaubernden, gepflasterten Innenhofs werden die Gäste in einen Kokon des Wohlbefindens gehüllt, in dem sie sich bei einem Getränk und einem kleinen Imbiss entspannen oder sich im Speisesaal des Restaurants niederlassen können, das von einem mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Küchenchef geleitet wird. MGallery Cap d'Antibes Juan-les-Pins, Frankreich (Mitte 2022) Am Rande von Cap d'Antibes gelegen, mit Blick auf den Pinienwald und nur wenige Schritte vom Meer entfernt, verspricht das Anwesen Ruhe und Gelassenheit auf Schritt und Tritt. Das Hotel im Art-Déco-Stil verfügt über 64 Zimmer, darunter acht Suiten, vier mit eigenem Pool und vier mit Terrasse, ein Spa mit drei Kabinen, ein Restaurant, eine Bar und einen Swimmingpool auf dem Dach. Auch ein Kasino und Unterhaltungsmöglichkeiten sind leicht zu Fuß zu erreichen.

(Mitte 2022) Am Rande von Cap d'Antibes gelegen, mit Blick auf den Pinienwald und nur wenige Schritte vom Meer entfernt, verspricht das Anwesen Ruhe und Gelassenheit auf Schritt und Tritt. Das Hotel im Art-Déco-Stil verfügt über 64 Zimmer, darunter acht Suiten, vier mit eigenem Pool und vier mit Terrasse, ein Spa mit drei Kabinen, ein Restaurant, eine Bar und einen Swimmingpool auf dem Dach. Auch ein Kasino und Unterhaltungsmöglichkeiten sind leicht zu Fuß zu erreichen. MGallery Theatron Jerusalem Hotel & Residence, Israel (Mitte 2022) Im Gegensatz zum Stadtzentrum, wo sich die meisten Hotels in Jerusalem befinden, liegt das Theatron in einem ruhigen Wohnviertel, umgeben von üppigem Grün, mit Blick auf einen Pinienhain und einer offenen Aussicht auf den Süden Jerusalems. Das Hotel wird über 76 Zimmer und 40 Markenappartements, ein Restaurant, eine Lobby-Café-Bar, einen Tagungsraum, eine Synagoge, ein Spa mit Pool und einen Fitnessbereich verfügen.

(Mitte 2022) Im Gegensatz zum Stadtzentrum, wo sich die meisten Hotels in Jerusalem befinden, liegt das Theatron in einem ruhigen Wohnviertel, umgeben von üppigem Grün, mit Blick auf einen Pinienhain und einer offenen Aussicht auf den Süden Jerusalems. Das Hotel wird über 76 Zimmer und 40 Markenappartements, ein Restaurant, eine Lobby-Café-Bar, einen Tagungsraum, eine Synagoge, ein Spa mit Pool und einen Fitnessbereich verfügen. Niko Seaside Resort Crete MGallery, Griechenland (Mitte 2022) Zeitgemäß und stilvoll, mit außergewöhnlichem Panoramablick auf die Mirabello-Bucht, wird das nur für Erwachsene Resort 143 einzigartig gestaltete Zimmer und Suiten bieten, die meisten mit eigenem Tauchbecken.

(Mitte 2022) Zeitgemäß und stilvoll, mit außergewöhnlichem Panoramablick auf die Mirabello-Bucht, wird das nur für Erwachsene Resort 143 einzigartig gestaltete Zimmer und Suiten bieten, die meisten mit eigenem Tauchbecken. Swissotel Bat Yam, Israel (Mitte 2022) Das Hotel wird Teil eines gemischt genutzten Lifestyle-Wohnprojekts sein, das auf ein inspiriertes, gesundes Leben ausgerichtet ist. Der hoch aufragende Resortkomplex wird 236 Gästezimmer beherbergen, die mit Balkonen ausgestattet sind, um die spektakuläre Aussicht auf das Mittelmeer zu genießen.

(Mitte 2022) Das Hotel wird Teil eines gemischt genutzten Lifestyle-Wohnprojekts sein, das auf ein inspiriertes, gesundes Leben ausgerichtet ist. Der hoch aufragende Resortkomplex wird 236 Gästezimmer beherbergen, die mit Balkonen ausgestattet sind, um die spektakuläre Aussicht auf das Mittelmeer zu genießen. Mercure Benidorm, Spanien (Mitte 2022) Das Mercure Benidorm liegt an der Costa Blanca und ist ein idealer Ausgangspunkt, um die Strände von Poniente und Levante zu erkunden und die Altstadt mit ihren schönen Kirchen und Straßen zu entdecken.

(Mitte 2022) Das Mercure Benidorm liegt an der Costa Blanca und ist ein idealer Ausgangspunkt, um die Strände von Poniente und Levante zu erkunden und die Altstadt mit ihren schönen Kirchen und Straßen zu entdecken. ibis Styles Dreux, Frankreich (Anfang 2022) Das 60-Zimmer-Hotel im Herzen von Dreux ist eine Hommage an Le Corbusier, den Meister der modernen Architektur und des Midcentury-Stils. Die Gästezimmer sind in Gelb, Blau und Puderrosa gehalten und mit Möbeln und Kunstwerken aus den 1950er Jahren ausgestattet, die die Stimmung heben. Ein Spielbereich mit Tischfußball, ein Coworking-Bereich und ein Frühstücksraum, der sich abends in eine Bar verwandelt, schaffen ein fröhliches soziales Umfeld.

(Anfang 2022) Das 60-Zimmer-Hotel im Herzen von Dreux ist eine Hommage an Le Corbusier, den Meister der modernen Architektur und des Midcentury-Stils. Die Gästezimmer sind in Gelb, Blau und Puderrosa gehalten und mit Möbeln und Kunstwerken aus den 1950er Jahren ausgestattet, die die Stimmung heben. Ein Spielbereich mit Tischfußball, ein Coworking-Bereich und ein Frühstücksraum, der sich abends in eine Bar verwandelt, schaffen ein fröhliches soziales Umfeld. greet La Rochelle & greet Paris Vincennes (Mitte 2022) Alten Gegenständen ein zweites Leben zu geben, ist Teil der Mission von greet, positive Gastfreundschaft zu vermitteln. Dieser Ansatz wird im greet La Rochelle, einem Hotel mit 149 Zimmern, das im Rahmen der Stadterneuerung des Stadtteils Rompsay wiederbelebt wurde, sowie im neuen greet Paris Vincennes verwirklicht.

Indien, Naher Osten, Afrika und Türkei

Banyan Tree AlUla, Saudi-Arabien (Mitte 2022) In einer Wüstenoase im Ashar-Tal gelegen, bietet dieses wunderschöne Zeltcamp ein ökoluxuriöses Erlebnis und einen erholsamen Zufluchtsort inmitten der friedlichen Beduinengemeinschaft.

(Mitte 2022) In einer Wüstenoase im Ashar-Tal gelegen, bietet dieses wunderschöne Zeltcamp ein ökoluxuriöses Erlebnis und einen erholsamen Zufluchtsort inmitten der friedlichen Beduinengemeinschaft. Raffles Doha (Ende 2022) Das luxuriöse Sechs-Sterne-Raffles Doha inmitten der ikonischen Türme von Lusail bietet den Gästen seiner 132 Suiten den legendären Raffles-Butler-Service, darunter die opulente Royal Suite auf der 33. und 34. Etage, mit eigenem Fitnessstudio, Spa, Majlis, Spielzimmer und Friseursalon den legendären Raffles Butler Service.

(Ende 2022) Das luxuriöse Sechs-Sterne-Raffles Doha inmitten der ikonischen Türme von Lusail bietet den Gästen seiner 132 Suiten den legendären Raffles-Butler-Service, darunter die opulente Royal Suite auf der 33. und 34. Etage, mit eigenem Fitnessstudio, Spa, Majlis, Spielzimmer und Friseursalon den legendären Raffles Butler Service. Fairmont Doha (Ende 2022) Das luxuriöse Fünf-Sterne-Hotel, das durch einen prächtigen Ballsaal und Veranstaltungsräume mit dem Raffles Doha verbunden ist, wird das Fairmont Gold umfassen, ein privilegiertes Hotel-im-Hotel-Erlebnis, das die reiche katarische Kultur und die zeitgenössische Transformation der Stadt widerspiegelt.

(Ende 2022) Das luxuriöse Fünf-Sterne-Hotel, das durch einen prächtigen Ballsaal und Veranstaltungsräume mit dem Raffles Doha verbunden ist, wird das Fairmont Gold umfassen, ein privilegiertes Hotel-im-Hotel-Erlebnis, das die reiche katarische Kultur und die zeitgenössische Transformation der Stadt widerspiegelt. Fairmont La Marina Rabat-Salé (Mitte 2022) Ein Luxushotel und Residenzen am Flussufer mit Blick auf die historischen Viertel von Rabat und Salé, mit weitreichenden Aussichten auf den Fluss, das Meer und den Hafen sowie einer Fülle von hervorragenden Einkaufsmöglichkeiten und Außenbereichen. Gäste und Hausbesitzer kehren in das Fairmont Spa zurück, um ihr Gleichgewicht und ihre Ruhe wiederzufinden.

(Mitte 2022) Ein Luxushotel und Residenzen am Flussufer mit Blick auf die historischen Viertel von Rabat und Salé, mit weitreichenden Aussichten auf den Fluss, das Meer und den Hafen sowie einer Fülle von hervorragenden Einkaufsmöglichkeiten und Außenbereichen. Gäste und Hausbesitzer kehren in das Fairmont Spa zurück, um ihr Gleichgewicht und ihre Ruhe wiederzufinden. Fairmont Tanger Tazi Palace (Ende 2022) Das Geheimnis und die Intrigen des Tazi Palace am Stadtrand von Tanger tragen zum Glanz dieses neuen Fünf-Sterne-Luxusresorts bei. Das weitläufige Resort, das in den 1940er Jahren von einem Berater des Königs erbaut wurde, verfügt über 134 Gästezimmer, zwei VIP-Villen und eine Royal Villa.

(Ende 2022) Das Geheimnis und die Intrigen des Tazi Palace am Stadtrand von Tanger tragen zum Glanz dieses neuen Fünf-Sterne-Luxusresorts bei. Das weitläufige Resort, das in den 1940er Jahren von einem Berater des Königs erbaut wurde, verfügt über 134 Gästezimmer, zwei VIP-Villen und eine Royal Villa. Sofitel Agadir Royal Bay Resort (Mitte 2022) Nur 10 Minuten von Agadir entfernt erwartet Sie eine bezaubernde Mischung aus französischem Luxus, Kasbah-Architektur und Stil am Strand. Neben französischer, asiatischer und marokkanischer Küche genießen die Gäste Live-Musik in der Cocktailbar des Resorts und internationale DJs im Nachtclub So Fun.

(Mitte 2022) Nur 10 Minuten von Agadir entfernt erwartet Sie eine bezaubernde Mischung aus französischem Luxus, Kasbah-Architektur und Stil am Strand. Neben französischer, asiatischer und marokkanischer Küche genießen die Gäste Live-Musik in der Cocktailbar des Resorts und internationale DJs im Nachtclub So Fun. Rixos Jewel of The Creek Dubai (Mitte 2022) Das neue Rixos-Luxusresort, das als „Juwel" der Jewel of the Creek-Entwicklung konzipiert ist, bietet eine Fülle von Outdoor-Vergnügungen mit großzügigen Pools, Landschaftsgestaltung und Springbrunnen sowie eine Uferpromenade mit Boutiquen, Restaurants, Bars und einem Yachthafen mit 80 Liegeplätzen.

(Mitte 2022) Das neue Rixos-Luxusresort, das als „Juwel" der Jewel of the Creek-Entwicklung konzipiert ist, bietet eine Fülle von Outdoor-Vergnügungen mit großzügigen Pools, Landschaftsgestaltung und Springbrunnen sowie eine Uferpromenade mit Boutiquen, Restaurants, Bars und einem Yachthafen mit 80 Liegeplätzen. Rixos Doha Qetaifan Island (Ende 2022) Das erste Rixos-Hotel in Katar, das rechtzeitig zur Fußballweltmeisterschaft 2022 eröffnet wird, soll zu einem Wahrzeichen der lokalen Kultur und Unterhaltung werden. Die Gäste werden von dem weitläufigen Souq, dem Beach Club, dem Themenpark und dem Wasserpark mit Panoramablick auf den Arabischen Golf begeistert sein.

Südostasien

The Admiral Hotel Manila - MGallery (Mitte 2022) Die erste MGallery auf den Philippinen wird sechs einzigartige Themenetagen bieten, die die lokale Kultur, Feste, Helden, Volkstänze, Reiseziele, einheimische Gegenstände und traditionelle Spiele präsentieren. Die kunstvoll gestalteten Gästezimmer und Suiten sind mit durchdachtem Luxus wie Bose-Soundbars und APPELLES-Badezusätzen ausgestattet.

(Mitte 2022) Die erste MGallery auf den Philippinen wird sechs einzigartige Themenetagen bieten, die die lokale Kultur, Feste, Helden, Volkstänze, Reiseziele, einheimische Gegenstände und traditionelle Spiele präsentieren. Die kunstvoll gestalteten Gästezimmer und Suiten sind mit durchdachtem Luxus wie Bose-Soundbars und APPELLES-Badezusätzen ausgestattet. Orchard Hills Residences - MGallery (Mitte 2022) Singapurs erste MGallery-Adresse wird im weltberühmten Einkaufsviertel Orchard Road angesiedelt sein. Die 168 Residenzen mit Service, die vom preisgekrönten japanischen Studio Nikken Sekkei entworfen wurden, nehmen die Gäste mit auf eine persönliche Reise der Selbstentdeckung durch beeindruckende Räume, eine sorgfältige Gestaltung sowie eine durchdachte Integration von Luxusgastronomie, Gesundheit und Wellness.

(Mitte 2022) Singapurs erste MGallery-Adresse wird im weltberühmten Einkaufsviertel Orchard Road angesiedelt sein. Die 168 Residenzen mit Service, die vom preisgekrönten japanischen Studio Nikken Sekkei entworfen wurden, nehmen die Gäste mit auf eine persönliche Reise der Selbstentdeckung durch beeindruckende Räume, eine sorgfältige Gestaltung sowie eine durchdachte Integration von Luxusgastronomie, Gesundheit und Wellness. Naru Hotel Seoul - MGallery (Mitte 2022) Dieses neue MGallery-Hotel im Mapo-Distrikt wird den Han-Fluss mit Blick auf die Insel Yeouido überblicken. Das Hotel mit 196 Zimmern wird die für die Marke charakteristische Mischung aus maßgeschneiderter Mixologie und faszinierenden Geschichten bieten, die mit der Kultur des Viertels verbunden sind.

(Mitte 2022) Dieses neue MGallery-Hotel im Mapo-Distrikt wird den Han-Fluss mit Blick auf die Insel Yeouido überblicken. Das Hotel mit 196 Zimmern wird die für die Marke charakteristische Mischung aus maßgeschneiderter Mixologie und faszinierenden Geschichten bieten, die mit der Kultur des Viertels verbunden sind. Pullman Singapore Orchard (Mitte 2022) Nach einer stilvollen Renovierung wird das Hotel im Herzen des Einkaufsviertels Orchard Road Teil eines gemischt genutzten Gebäudes mit Geschäfts- und Einzelhandelsgeschäften, darunter der Flaggschiff-Store von Apple, sein. Es ist nur einen kurzen Spaziergang von einigen der besten Einkaufszentren der Stadt, dem Botanischen Garten von Singapur und der Unterhaltungsenklave Clarke Quay entfernt.

(Mitte 2022) Nach einer stilvollen Renovierung wird das Hotel im Herzen des Einkaufsviertels Orchard Road Teil eines gemischt genutzten Gebäudes mit Geschäfts- und Einzelhandelsgeschäften, darunter der Flaggschiff-Store von Apple, sein. Es ist nur einen kurzen Spaziergang von einigen der besten Einkaufszentren der Stadt, dem Botanischen Garten von Singapur und der Unterhaltungsenklave Clarke Quay entfernt. Pullman Lombok Mandalika Beach Resort (Anfang 2022) Dieses 5-Sterne-Resort liegt am abgeschiedenen Strand von Kuta Mandalika und bietet 257 Zimmer, Suiten und Villen mit aquamarinblauen Pools und Blick auf den azurblauen Indischen Ozean. Die Gäste können ihre Kreativität im Business Center entfalten, den Chill Out Space und das Wellness-Center genießen oder in den Tagungsräumen und dem Ballsaal, der bis zu 800 Gäste aufnehmen kann, gesellig sein.

(Anfang 2022) Dieses 5-Sterne-Resort liegt am abgeschiedenen Strand von Kuta Mandalika und bietet 257 Zimmer, Suiten und Villen mit aquamarinblauen Pools und Blick auf den azurblauen Indischen Ozean. Die Gäste können ihre Kreativität im Business Center entfalten, den Chill Out Space und das Wellness-Center genießen oder in den Tagungsräumen und dem Ballsaal, der bis zu 800 Gäste aufnehmen kann, gesellig sein. Mövenpick Phan Thiet (Ende 2022) Das Hotel wird über zwei Restaurants, eine Executive Lounge und umfangreiche Wellnesseinrichtungen verfügen.

(Ende 2022) Das Hotel wird über zwei Restaurants, eine Executive Lounge und umfangreiche Wellnesseinrichtungen verfügen. Grand Mercure Bali Legian Resort (Mitte 2022) Das erste Grand Mercure Resort auf Bali bietet Familien, Paaren und Geschäftsreisenden tropischen Luxus und ein Stranderlebnis, direkt am weißen Sandstrand von Legian Beach. Das Hotel mit seinen 269 Zimmern liegt nur 45 Autominuten vom internationalen Flughafen entfernt und verfügt über eine Auswahl an Restaurants und Bars, Veranstaltungsräume und Wellnessbereiche.

(Mitte 2022) Das erste Grand Mercure Resort auf Bali bietet Familien, Paaren und Geschäftsreisenden tropischen Luxus und ein Stranderlebnis, direkt am weißen Sandstrand von Legian Beach. Das Hotel mit seinen 269 Zimmern liegt nur 45 Autominuten vom internationalen Flughafen entfernt und verfügt über eine Auswahl an Restaurants und Bars, Veranstaltungsräume und Wellnessbereiche. Novotel Phnom Penh Beung Keng Kong (Mitte 2022) Im Stadtzentrum von Phnom Penh, in der Nähe des Königspalastes und des Unabhängigkeitsdenkmals, bietet dieses Hotel mit 253 Zimmern drei Restaurants, mehrere Tagungsräume, einen Swimmingpool, ein Fitnesscenter und ein Spa für Besucher und Einheimische.

(Mitte 2022) Im Stadtzentrum von Phnom Penh, in der Nähe des Königspalastes und des Unabhängigkeitsdenkmals, bietet dieses Hotel mit 253 Zimmern drei Restaurants, mehrere Tagungsräume, einen Swimmingpool, ein Fitnesscenter und ein Spa für Besucher und Einheimische. Mercure Pangkalan Bun (Mitte 2022) Ein neues Ziel für Accor. Dieses Vier-Sterne-Hotel wird 150 Zimmer auf neun Etagen bieten, mit einem angeschlossenen achtstöckigen Bürogebäude. Das Hotel liegt ideal im zentralen Geschäftsviertel der indonesischen Provinz Zentral-Kalimantan und bietet ein authentisches, lokal verwurzeltes Erlebnis mit einem hohen Qualitätsanspruch.

(Mitte 2022) Ein neues Ziel für Accor. Dieses Vier-Sterne-Hotel wird 150 Zimmer auf neun Etagen bieten, mit einem angeschlossenen achtstöckigen Bürogebäude. Das Hotel liegt ideal im zentralen Geschäftsviertel der indonesischen Provinz Zentral-Kalimantan und bietet ein authentisches, lokal verwurzeltes Erlebnis mit einem hohen Qualitätsanspruch. Mercure Miri City Centre (Mitte 2022) In der atemberaubenden Küstenstadt Miri auf der Insel Borneo erhebt sich das neue Mercure Hotel in der Nähe des Stadtzentrums und des Flughafens. Mit 160 Zimmern, einem Ballsaal, Tagungsräumen, Restaurants, einem Schwimmbad und einem Fitnessstudio werden die Gäste alle wichtigen Annehmlichkeiten inmitten der Wärme und des Charmes der authentischen malaysischen Kultur erleben.

(Mitte 2022) In der atemberaubenden Küstenstadt Miri auf der Insel Borneo erhebt sich das neue Mercure Hotel in der Nähe des Stadtzentrums und des Flughafens. Mit 160 Zimmern, einem Ballsaal, Tagungsräumen, Restaurants, einem Schwimmbad und einem Fitnessstudio werden die Gäste alle wichtigen Annehmlichkeiten inmitten der Wärme und des Charmes der authentischen malaysischen Kultur erleben. Mercure Living Putrajaya (Mitte 2022) Ein erfrischend modernes Erlebnis erwartet diejenigen, die auf Geschäfts- oder Urlaubsreisen längere Aufenthalte planen. Das Hotel verfügt über ein ganztägiges Restaurant, eine Executive Lounge, einen 52 Meter langen Infinity-Salzwasserpool, ein Fitnesscenter, einen Tennisplatz und ein Spa. Die Gäste werden sich in den geräumigen und modernen Suiten, die über Ess- und Wohnbereiche sowie Arbeitsbereiche verfügen, wie zu Hause fühlen.

(Mitte 2022) Ein erfrischend modernes Erlebnis erwartet diejenigen, die auf Geschäfts- oder Urlaubsreisen längere Aufenthalte planen. Das Hotel verfügt über ein ganztägiges Restaurant, eine Executive Lounge, einen 52 Meter langen Infinity-Salzwasserpool, ein Fitnesscenter, einen Tennisplatz und ein Spa. Die Gäste werden sich in den geräumigen und modernen Suiten, die über Ess- und Wohnbereiche sowie Arbeitsbereiche verfügen, wie zu Hause fühlen. Mercure Rayong Lomtalay (Anfang 2022) Am spektakulären Kap Laem Mae Phim in Rayong befindet sich das neueste und trendigste Strandresort Thailands mit einer Reihe von Unterkünften, die von gehobenen Zimmern direkt am Strand bis zu Villen mit Meerblick reichen.

(Anfang 2022) Am spektakulären Kap Laem Mae Phim in Rayong befindet sich das neueste und trendigste Strandresort Thailands mit einer Reihe von Unterkünften, die von gehobenen Zimmern direkt am Strand bis zu Villen mit Meerblick reichen. Mercure Da Lat Resort, Vietnam (Mitte 2022) Das Mercure Da Lat Resort ist ein denkmalgeschütztes Gebäude inmitten üppiger Gärten im Bereich des alten Bahnhofs im Stadtzentrum. Es ist ein idealer Ausgangspunkt, um die kulturelle und historische Stadt und das majestätische Hochland der zentralen Region Vietnams zu erkunden.

(Mitte 2022) Das Mercure Da Lat Resort ist ein denkmalgeschütztes Gebäude inmitten üppiger Gärten im Bereich des alten Bahnhofs im Stadtzentrum. Es ist ein idealer Ausgangspunkt, um die kulturelle und historische Stadt und das majestätische Hochland der zentralen Region Vietnams zu erkunden. ibis Styles Bangkok Silom (Mitte 2022) Das Hotel liegt an der Silom Road, im Herzen Bangkoks, mit leichtem Zugang zur BTS Sala Daeng und MRT Silom, und wird Zimmer mit Verbindungstür für Familien, ein Fitnesscenter und Tagungsräume bieten.

Pazifik

The Porter House Hotel, Sydney - MGallery (Anfang 2022) Das denkmalgeschützte Porter House aus den 1870er Jahren in Sydney wird mit einem neuen 36-stöckigen Turm verbunden, der eine Mischung aus Hotel und Wohnungen, einen Pool und ein Fitnesscenter, zwei Restaurants, eine Bar im vierten Stock mit einer umherziehenden Kunstgalerie, Einrichtungen für Tagungen und private Abendessen sowie ein Business Center bietet.

(Anfang 2022) Das denkmalgeschützte Porter House aus den 1870er Jahren in Sydney wird mit einem neuen 36-stöckigen Turm verbunden, der eine Mischung aus Hotel und Wohnungen, einen Pool und ein Fitnesscenter, zwei Restaurants, eine Bar im vierten Stock mit einer umherziehenden Kunstgalerie, Einrichtungen für Tagungen und private Abendessen sowie ein Business Center bietet. Hotel Morris, Sydney (Anfang 2022) Das historische West End Hotel aus dem Jahr 1929 wird nach einer umfassenden Renovierung als Hotel Morris wiedereröffnet. Das 82-Zimmer-Hotel wird ein Restaurant und eine Bar im Erdgeschoss an der Pitt Street sowie eine spektakuläre Bar auf der Dachterrasse umfassen.

(Anfang 2022) Das historische West End Hotel aus dem Jahr 1929 wird nach einer umfassenden Renovierung als Hotel Morris wiedereröffnet. Das 82-Zimmer-Hotel wird ein Restaurant und eine Bar im Erdgeschoss an der Pitt Street sowie eine spektakuläre Bar auf der Dachterrasse umfassen. The Sebel Wellington Lower Hutt, Neuseeland (Mitte 2022) Dieses stilvolle Hotel mit Blick auf den Hutt River verfügt über 60 voll ausgestattete Studios und Ein-Zimmer-Apartments sowie ein lebhaftes Restaurant mit Bar namens Biscotti.

Großraum China

Raffles at Galaxy Macau (Anfang 2022) Eine atemberaubende Ergänzung zum Galaxy Macau™, einem integrierten Luxusresort der Weltklasse. Raffles at Galaxy Macau bietet Gästezimmer als persönliche Leinwand - mit Samsung The Frame Hospitality in jedem Zimmer und den berühmten Raffles Butlers der Marke, die einen diskreten, maßgeschneiderten Service bieten.

(Anfang 2022) Eine atemberaubende Ergänzung zum Galaxy Macau™, einem integrierten Luxusresort der Weltklasse. Raffles at Galaxy Macau bietet Gästezimmer als persönliche Leinwand - mit Samsung The Frame Hospitality in jedem Zimmer und den berühmten Raffles Butlers der Marke, die einen diskreten, maßgeschneiderten Service bieten. Sofitel Shanghai North Bund (Ende 2022) Französische Lebensart wird in dem atemberaubenden 25-stöckigen Wahrzeichen des Hotels mit 300 opulenten Gästezimmern und Suiten und einem atemberaubenden Blick auf die berühmte Skyline von Shanghai glänzen. Die Gäste werden vom modernen französischen Stil des Club Millesime, dem großzügigen Sofitel Spa und dem ultramodernen Sofitel Fitness Fitnessstudio begeistert sein.

(Ende 2022) Französische Lebensart wird in dem atemberaubenden 25-stöckigen Wahrzeichen des Hotels mit 300 opulenten Gästezimmern und Suiten und einem atemberaubenden Blick auf die berühmte Skyline von Shanghai glänzen. Die Gäste werden vom modernen französischen Stil des Club Millesime, dem großzügigen Sofitel Spa und dem ultramodernen Sofitel Fitness Fitnessstudio begeistert sein. Guiyang Art Centre Hotel, Emblems Collection (Ende 2022) Die neueste Luxusmarke von Accor, Emblems Collection, eröffnet ihr erstes Hotel im berühmten Guiyang Art Centre in der Hauptstadt der Provinz Guizhou. Ursprünglich als palastartige Privatresidenz erbaut, bietet Emblems einen frischen, modernen Ausdruck von Luxus, der Maßstäbe für diese aufregende und wachsende Kollektion einzigartiger Hotels und Resorts setzen wird.

(Ende 2022) Die neueste Luxusmarke von Accor, Emblems Collection, eröffnet ihr erstes Hotel im berühmten Guiyang Art Centre in der Hauptstadt der Provinz Guizhou. Ursprünglich als palastartige Privatresidenz erbaut, bietet Emblems einen frischen, modernen Ausdruck von Luxus, der Maßstäbe für diese aufregende und wachsende Kollektion einzigartiger Hotels und Resorts setzen wird. The Silveri Hong Kong - MGallery (Anfang 2022) Mit einem Namen, der an die Silberminen von Lantau und die schimmernden Gewässer rund um die Insel erinnert, ist die erste MGallery in Hongkong eine urbane Oase mit üppigem Grün und einer Fülle von Außenterrassen, auf denen man einen beruhigenden Rückzugsort erleben kann, der in einem Stadthotel unerwartet ist.

(Anfang 2022) Mit einem Namen, der an die Silberminen von Lantau und die schimmernden Gewässer rund um die Insel erinnert, ist die erste MGallery in Hongkong eine urbane Oase mit üppigem Grün und einer Fülle von Außenterrassen, auf denen man einen beruhigenden Rückzugsort erleben kann, der in einem Stadthotel unerwartet ist. AKI Hongkong - MGallery (Mitte 2022) Die historische Fassade im unverwechselbaren Stadtteil Wanchai offenbart eine gehobene, beruhigende Atmosphäre, in die sich die Gäste nach einem anstrengenden Tag voller Stadterkundungen zurückziehen können. Eine elegante Whisky-Bar krönt die oberste Etage, wo sich Mixologie mit kreativen Köpfen und kulturellen Gesprächen vermischt.

(Mitte 2022) Die historische Fassade im unverwechselbaren Stadtteil Wanchai offenbart eine gehobene, beruhigende Atmosphäre, in die sich die Gäste nach einem anstrengenden Tag voller Stadterkundungen zurückziehen können. Eine elegante Whisky-Bar krönt die oberste Etage, wo sich Mixologie mit kreativen Köpfen und kulturellen Gesprächen vermischt. Swissôtel Beijing (Mitte 2022) Nach einer umfassenden Renovierung ist das Swissôtel Beijing im Hong Kong Macau Center wieder da, schöner als je zuvor. Mit einem Augenmerk auf Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden in jedem Detail werden die Gäste dieses ökologischen und zentral gelegenen Hotels ermutigt, es sich gut gehen zu lassen.

Nord- und Mittelamerika

Raffles Boston Back Bay Hotel & Residences (Ende 2022) Das erste Objekt von Raffles in Nordamerika verspricht ein urbaner Ausdruck von raffinierter Eleganz zu werden, bestehend aus einem unverwechselbaren Hotel mit gemischter Nutzung und einer einzigartigen Sammlung von Pied-a-Terre-Suiten, Wohnungen mit ein bis drei Schlafzimmern und prächtigen Penthäusern.

(Ende 2022) Das erste Objekt von Raffles in Nordamerika verspricht ein urbaner Ausdruck von raffinierter Eleganz zu werden, bestehend aus einem unverwechselbaren Hotel mit gemischter Nutzung und einer einzigartigen Sammlung von Pied-a-Terre-Suiten, Wohnungen mit ein bis drei Schlafzimmern und prächtigen Penthäusern. Sofitel Legend Casco Viejo, Panama (Mitte 2022) Eingebettet in eine von der UNESCO geschützte Stätte und von den Vereinten Nationen zum Weltkulturerbe ernannte Stätte, liegt das Hotel an einem unberührten Hafen, ideal für Freizeit- und Geschäftsreisende, die ein luxuriöses Erlebnis an einem historischen Ort suchen.

(Mitte 2022) Eingebettet in eine von der UNESCO geschützte Stätte und von den Vereinten Nationen zum Weltkulturerbe ernannte Stätte, liegt das Hotel an einem unberührten Hafen, ideal für Freizeit- und Geschäftsreisende, die ein luxuriöses Erlebnis an einem historischen Ort suchen. Novotel Mexico City Insurgentes WTC (Mitte 2022) Das Hotel befindet sich in idealer Lage gegenüber dem World Trade Center Mexico City (WTC), einem der dynamischsten Geschäftsviertel von Mexiko-Stadt, und verfügt über die markentypische Gourmet Bar und einen Meet N Workspace.

Ennismore

Accors unvergleichliche Position in der Lifestyle-Hotellerie - einer der am schnellsten wachsenden Kategorien in der Branche - wird von Ennismore angeführt, einem kreativen Unternehmen der Hotellerie mit einem globalen Portfolio von Marken, die von Unternehmern und Gründern aufgebaut wurden und deren Zweck im Mittelpunkt steht. Die folgenden Marken und Immobilien sind Teil von Ennismore.

Nordeuropa

Das 25hours Hotel Indre By (Anfang 2022) wird das erste skandinavische 25hours Hotel sein. Der Komplex, der sich im Herzen des Stadtzentrums mit direktem Zugang zur Fußgängerzone Købmagergade, neben dem Runden Turm und in der Nähe von Kongens Have und Kongens Nytorv befindet, umfasst vier Gebäude und 243 Zimmer. Das 25hours Hotel Indre wird auch das erste skandinavische NENI Restaurant, die Boilerman Bar und das Café Duse beherbergen.

Südeuropa

Maison Delano Paris (Ende 2022) Das Hotel befindet sich im Herzen des schicken 8. Arrondissements in einem Innenhofgebäude aus dem 18. Jahrhundert in der Rue d'Anjou 4, nur wenige Schritte von der berühmten Rue du Faubourg Saint Honoré entfernt, und wird 56 außergewöhnliche Zimmer und Suiten sowie ein neues kulinarisches Konzept des weltbekannten Küchenchefs Dani Garcia bieten. Maison Delano Paris wird der Startschuss für die Marke Maison Delano sein.

(Ende 2022) Das Hotel befindet sich im Herzen des schicken 8. Arrondissements in einem Innenhofgebäude aus dem 18. Jahrhundert in der Rue d'Anjou 4, nur wenige Schritte von der berühmten Rue du Faubourg Saint Honoré entfernt, und wird 56 außergewöhnliche Zimmer und Suiten sowie ein neues kulinarisches Konzept des weltbekannten Küchenchefs Dani Garcia bieten. Maison Delano Paris wird der Startschuss für die Marke Maison Delano sein. The Hoxton, Poblenou (Anfang 2022) The Hoxton, Poblenou verspricht, seinen Gästen ein echtes Gefühl für das lokale Leben zu vermitteln, und ist mit seinen 240 Zimmern, dem Pool und der Taqueria auf dem Dach, der hellen und luftigen Lobby, der sonnigen Pizzaterrasse und dem Slice Shop sowie den multifunktionalen Veranstaltungsräumen der perfekte Ausgangspunkt, um Barcelona zu erkunden.

(Anfang 2022) The Hoxton, Poblenou verspricht, seinen Gästen ein echtes Gefühl für das lokale Leben zu vermitteln, und ist mit seinen 240 Zimmern, dem Pool und der Taqueria auf dem Dach, der hellen und luftigen Lobby, der sonnigen Pizzaterrasse und dem Slice Shop sowie den multifunktionalen Veranstaltungsräumen der perfekte Ausgangspunkt, um Barcelona zu erkunden. SO/ Paris (Mitte 2022) Das am Seine-Ufer im 4. Arrondissement gelegene SO/ Paris ist mit seiner Panorama-Restaurantterrasse, dem atemberaubenden Ausblick, den eleganten Zimmern und hübschen Suiten sowie den erstklassigen Fitness- und Spa-Einrichtungen eine aufregende neue Adresse in der Stadt.

(Mitte 2022) Das am Seine-Ufer im 4. Arrondissement gelegene SO/ Paris ist mit seiner Panorama-Restaurantterrasse, dem atemberaubenden Ausblick, den eleganten Zimmern und hübschen Suiten sowie den erstklassigen Fitness- und Spa-Einrichtungen eine aufregende neue Adresse in der Stadt. Mama Shelter, Lissabon (Januar 2022) Die erste Mama-Adresse auf der iberischen Halbinsel liegt zwischen dem lebhaften Viertel Príncipe Real und dem monumentalen Praça Marquês de Pombal und bietet von seiner Dachterrasse aus einen atemberaubenden Blick über die gesamte Stadt. Die 130 Zimmer und das Restaurant - eine neue Interpretation einer traditionellen französischen Brasserie - werden die Gäste in die dynamische Atmosphäre der Stadt eintauchen lassen und ein echtes Lisboeta-Erlebnis bieten.

Indien, Naher Osten, Afrika und Türkei

Mama Shelter, Dubai (Ende 2022) Wird eine echte Perle in der Wüste sein, mit 197 Zimmern und 192 Apartments, einer Reihe von gastronomischen Einrichtungen, einer Terrasse mit vier Swimmingpools, einem CineMama im Freien und vielem mehr. Es ist ein überlebensgroßes Mama, das die Idee eines Resorts im Herzen der Stadt verkörpert und an die Ursprünge der Familie Trigano erinnert, die die Mama Shelter-Gruppe gegründet und den Club Med mitbegründet hat.

Südostasien

TRIBE Phnom Penh Post Office Square (Anfang 2022) Bringt ein kühnes Design in die kambodschanische Hotelszene, mit den neuesten Technologien, intelligentem Design, charakteristischen Betten und Annehmlichkeiten, hochwertiger Bettwäsche, Kleiderdampfer, Regenduschen, charakteristischen Bademänteln und Nespresso-Kaffeemaschinen.

(Anfang 2022) Bringt ein kühnes Design in die kambodschanische Hotelszene, mit den neuesten Technologien, intelligentem Design, charakteristischen Betten und Annehmlichkeiten, hochwertiger Bettwäsche, Kleiderdampfer, Regenduschen, charakteristischen Bademänteln und Nespresso-Kaffeemaschinen. Mondrian Hong Kong Kowloon (Ende 2022) Das Hotel befindet sich im belebten Stadtteil Mong Kok in Hongkongs pulsierendem Stadtteil Kowloon und wird das erste Mondrian in China und das siebte Mondrian weltweit sein. Das Hotel mit 324 Zimmern auf 40 Etagen wird seine Ursprünge in Hongkong auf spielerische Weise aufgreifen und bietet einen ungehinderten Blick auf den Hafen sowie ein erhöhtes Speiseerlebnis im Carna by Dario Cecchini auf der 39. Etage.

Nord- und Mittelamerika

21c Museum Hotel St. Louis (Ende 2022) Ein Boutique-Hotel, ein Museum für zeitgenössische Kunst und ein Restaurant mit Küchenchef werden in einem zehnstöckigen ehemaligen YMCA-Gebäude untergebracht, das 1926 im Renaissance-Revival-Stil mit einigen gotischen Elementen errichtet wurde und im National Register of Historic Places aufgeführt ist.

Südamerika

SLS Puerto Madero, Argentinien (Anfang 2022) Das SLS bringt mit seinen 58 Zimmern und Suiten, die von dem renommierten italienischen Designer und Architekten Piero Lissoni entworfen wurden, ein frisches und modernes Flair in die dynamische Energie der Stadt. Gäste und Einheimische strömen ins Leynia, ein dynamisches argentinisches Grillrestaurant, das von den Aromen Japans inspiriert ist, während ein großer Veranstaltungsraum Platz für Geschäftstreffen oder private Feiern bietet.

(Anfang 2022) Das SLS bringt mit seinen 58 Zimmern und Suiten, die von dem renommierten italienischen Designer und Architekten Piero Lissoni entworfen wurden, ein frisches und modernes Flair in die dynamische Energie der Stadt. Gäste und Einheimische strömen ins Leynia, ein dynamisches argentinisches Grillrestaurant, das von den Aromen Japans inspiriert ist, während ein großer Veranstaltungsraum Platz für Geschäftstreffen oder private Feiern bietet. JO&JOE Medellín, Kolumbien (Anfang 2022) Die JO&JOE-Kultur des Teilens, der Spontaneität und der individuellen Erfahrungen bringt Reisende zusammen und verbindet den Spaß eines Hostels mit dem Komfort eines Hotels, was eine breite internationale Gemeinschaft von globalen Entdeckern anspricht. JO&JOE Medellín verfügt über lebendige Gemeinschaftsräume, die einige der berühmten Straßenkünstler der Stadt hervorheben.

