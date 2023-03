Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.

CATL präsentiert CTP-Energiespeicherlösungen mit Flüssigkeitskühlung auf der World Smart Energy Week

Tokyo, Japan, 17. März 2023 (ots/PRNewswire)

CATL, ein weltweit führender Anbieter innovativer Technologien im Bereich neuer Energien, stellt bei seinem ersten Auftritt auf der World Smart Energy Week, die vom 15. bis 17. März dieses Jahres in Tokio, Japan, stattfindet, seine fortschrittlichen CTP-Energiespeicherlösungen mit Flüssigkeitskühlung vor.

Die World Smart Energy Week ist die größte internationale Messe für erneuerbare Energien in Japan, die sich der Förderung der Entwicklung der Energiewirtschaft verschrieben hat und eine breite Palette von Technologien für erneuerbare Energien präsentiert. CATL stellt an seinem Stand EnerOne, sein Flüssigkühlungs-BESS für den Außenbereich, und EnerC, sein Flüssigkühlungs-BESS für den Containerbereich, vor. Seine fortschrittlichen Energiespeicherlösungen mit Flüssigkeitskühlung haben viel Aufmerksamkeit erregt:

Hohes Maß an Sicherheit: Die Flüssigkühlungs-Energiespeicherlösungen von CATL verwenden LFP-Zellen mit einem hohen Sicherheitsgrad und haben eine Reihe von Prüfzertifikaten nach chinesischen und internationalen Standards erhalten. CATL ist das erste Unternehmen in China, das die neueste Version des UL 96540A Prüfberichts für Zellen, Module, Einheiten und Anlagen von UL Solutions erhalten hat.

Lange Lebensdauer: Unterstützt durch das integrierte Flüssigkeitskühlsystem von CATL, das mit unabhängigen Flüssigkeitskühlplatten außerhalb der Module ausgestattet ist, wird der Temperaturunterschied zwischen 416 Zellen im Rack auf 3℃ und der Temperaturunterschied zwischen 4.160 Zellen im Container auf 5℃ begrenzt, was zu einer langen Lebensdauer der Produkte beiträgt. EnerC von CATL, das weltweit erste Energiespeichersystem mit Flüssigkeitskühlung in einem TEU-Container, ist in der Lage, einen sicheren und zuverlässigen Betrieb des gesamten Systems über 20 Jahre zu gewährleisten.

Hohe Integration: Ausgestattet mit der Cell to Pack (CTP)-Technologie, integrieren die Flüssigkühlungs-Energiespeicherlösungen von CATL Batterien, Brandschutzsystem, Flüssigkühlungseinheiten, Steuereinheiten, USV, Verteilersystem und andere Sub-Systeme in einem und sind somit führend in der ESS-Branche mit fortschrittlichen Technologien.

Unterstützt durch eine hochentwickelte Lieferkette, ist CATL in der Lage, die Komponenten so anzupassen, dass das Strukturdesign und die Integration seiner Produkte optimiert werden. Dies trägt dazu bei, dass die beste Leistung für verschiedene Märkte erzielt wird.

CATL hat Partnerschaften mit führenden Energieunternehmen in China und auf der ganzen Welt geschlossen, sowie seine fortschrittlichen Energiespeicherlösungen in wichtigen Märkten wie China, den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland, Australien und Japan eingesetzt. Es steht an erster Stelle der Marktanteile bei der weltweiten Lieferung von Energiespeicherbatterien in den Jahren 2021 und 2022.

Um die Kohlenstoffneutralität bis 2050 zu erreichen, unternimmt Japan Schritte zum Ausbau des Verbrauchs von erneuerbaren Energien, wobei die Energiespeicherung eine entscheidende Rolle spielen wird. CATL ist bestrebt, weltweit erstklassige Lösungen und Dienstleistungen für neue Energieanwendungen anzubieten. Es wird sich unermüdlich dafür einsetzen, die Energiewende in Japan und der Welt zu beschleunigen und so zur globalen nachhaltigen Entwicklung beizutragen.

