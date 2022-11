Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.

CATL und Daihatsu haben eine strategische Zusammenarbeit vereinbart

Osaka, Japan (ots/PRNewswire)

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) und Daihatsu Motor Co., Ltd. (Daihatsu) haben eine Absichtserklärung über eine strategische Zusammenarbeit in den Bereichen Batterieversorgung und Batterietechnologie zur Förderung der Elektromobilität in Japan bekannt gegeben.

Im Rahmen der Vereinbarung ist eine beständige Versorgung der Elektrofahrzeuge von Daihatsu, einem Experten für Pkws der Kompaktklasse und einem der ältesten Automobilhersteller Japans, mit EV-Batterien durch CATL vorgesehen.

Durch die Zusammenführung der jeweiligen technologischen Vorteile der beiden Unternehmen beabsichtigen CATL und Daihatsu, die Anwendung fortschrittlicher Batterietechnologien wie CTP (cell-to-pack) und BMS zu fördern.

Mit den hochentwickelten Batterien von CATL wird Daihatsu in der Lage sein, die Produktion und die Leistung von hochwertigen und erschwinglichen Elektrofahrzeugen nicht nur in Japan, sondern auch in den Schwellenländern zu steigern. Die Zusammenarbeit wird Daihatsus Übergang zur Elektrifizierung der Produktion beschleunigen und dem Unternehmen helfen, langfristig die Null-Emissionsziele zu erreichen.

Die Partnerschaft stellt einen weiteren wichtigen Schritt für die globale Präsenz von CATL dar, da sie es dem Unternehmen ermöglicht, verschiedene Formen der Zusammenarbeit in regionalen Märkten wie Japan und Südostasien zu erkunden und so die globalen Bemühungen um den Übergang zur Elektromobilität und die Ziele der Kohlenstoffneutralität zu fördern.

