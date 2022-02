ciValue

Dis-Chem nutzt ciValue für die Omnichannel-Personalisierung

Midrand, Südafrika und Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire)

Die führende Apothekenkette hat sich für die Omnichannel-Echtzeit-Personalisierungslösung von ciValue entschieden, um die Kundenbindung zu erhöhen

Dis-Chem hat sich für ciValue entschieden, die marktführende Plattform für Personalisierung und Markenzusammenarbeit, um sein kundenorientiertes Personalisierungsprogramm zu entwickeln. Mit einer einzigartigen Lösung, die es ermöglicht, persönliche Kundenkontakte in großem Umfang, kanalübergreifend und in Echtzeit zu erreichen, den Marktanteil zu erhöhen und die Wirkung der gemeinsamen Marketingaktivitäten mit den Markenpartnern zu verstärken, unterstreicht die führende Apothekenkette ihr Engagement für Kundenorientierung und die Skalierung ihrer Bemühungen, ihren Ansatz „Pharmacy First" umzusetzen.

„Die Personalisierungs- und Retail-Media-Intelligence-Lösung von ciValue wird unser gut etabliertes Benefit-Card-Kundenbindungsprogramm ergänzen und uns dabei helfen, unsere Initiativen zu skalieren und unseren Kunden die individuellen Angebote zu machen, die sie brauchen, und zwar zur richtigen Zeit und über die richtigen Kanäle", so Saul Saltzman, Executive Director von Dis-Chem. „Wir haben uns für ciValue entschieden, weil das Unternehmen nachweislich Erfahrung mit der Skalierung von Personalisierungsprogrammen und der Steigerung des Anteils der Geldbörsen für Einzelhändler und ihre teilnehmenden Markenpartner hat. Die ciValue-Personalisierungslösung und die KI-gestützte Personalisierungs-Engine passen perfekt zu Dis-Chem."

„Dis-Chem ist eine innovative Einzelhandelsapotheke, und wir freuen uns, das Unternehmen bei der Skalierung seines kundenorientierten Omnichannel-Personalisierungs- und Retail-Media-Programms zu unterstützen", sagte Beni Basel, CEO und Gründer von ciValue. „Wir sind davon überzeugt, dass Dis-Chem durch den Einsatz von KI zum Aufbau der besten Angebotsbank und zur Automatisierung des Angebotsmanagements mit speziellen Mechanismen in der Lage sein wird, seine Fähigkeit zur Steigerung des Engagements über seine Medienkanäle zu erweitern und zu skalieren und Vorteile für seine Kunden, seine Markenpartner und sein Unternehmen zu erzielen."

Seit 2014 setzt ciValue KI ein, um eine Welt zu schaffen, in der alle Beteiligten gewinnen. Der SaaS-Ansatz von ciValue, bei dem das Produkt im Vordergrund steht, bietet Marketing-, Merchandising-, Retail Media- und Markenmanagern eine Self-Service-Lösung und wird Dis-Chem und seinen Markenpartnern dabei helfen, den Wert für ihre Kunden zu steigern.

Informationen zu Dis-Chem

Mit über 200 Geschäften im ganzen Land ist das an der JSE notierte Dis-Chem, auch als „Pharmacists Who Care" bekannt, seit 1978 Südafrikas erste Wahl für Apotheken. Es räumt seinen Auftrag der primären Gesundheitsversorgung zunehmend Priorität ein, indem es sich verstärkt auf die Bereitstellung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung für breitere Bevölkerungsschichten konzentriert. Die landesweiten Filialen bestehen aus angeschlossenen Apotheken, Familienkliniken, Wundbehandlungskliniken und umfassenden Selbstmedikationszentren.

Das Unternehmen ist ein führender Spezialist für Schönheit, Düfte und Kosmetika, Reformkost, Ernährung, Babynahrung, Babykleidung und -produkte, Sportergänzungsmittel, Gesundheit und Wohlbefinden sowie fachkundige Beratung in den Geschäften durch Apotheker- und Ernährungsteams. Es spielt eine zentrale Rolle bei der Unterstützung der Regierung bei der landesweiten Einführung des Covid-19-Impfstoffs.

Informationen zu ciValue

www.civalue.com

