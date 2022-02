BRP Inc.

DIE SCHNEEMOBILMARKE LYNX VON BRP FÜHRT EINE NEUE PLATTFORM, MEHR LEISTUNG UND EIN VERNETZTES ERLEBNIS EIN

Valcourt, Quebec (ots/PRNewswire)

Die Marke bringt auch zusätzliche Modelle nach Nordamerika und führt Jugendmodelle in Europa ein*

Die Marke Lynx von BRP Inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) bringt mit der Einführung der Shredder-Tiefschneemodelle das Fahrgefühl im Tiefschnee auf ein neues Niveau von Wendigkeit, Kraft und Kontrolle. Der Shredder verfügt über die neue Radien2-Plattform und ist optional mit dem leistungsstärksten 2-Takt-Turbomotor der Branche sowie mit einem optionalen großen Display ausgestattet, das ein vernetztes Erlebnis bietet. In Nordamerika erweitert Lynx sein Angebot um zwei weitere Crossover-Modelle, den Xterrain RE und den Xterrain Brutal. In Europa* feiert Lynx den 40. Jahrestag des legendären GLX 5900 mit der Einführung des Commander GLX 5900 und heißt die nächste Generation von Fahrern mit den neuen Rave Jugendschneemobilen willkommen.

Einführung von Shreddermodellen auf Basis der neuen Radien2-Plattform Mit der Lynx Radien2-Plattform können die Shredder-Modelle bis zu 16 kg weniger wiegen als die Modelle, die sie ersetzen. Die Plattform bietet außerdem LED-Scheinwerfer mit 3440 Lumen und ein viel schlankeres, kompaktes Profil der Motorhaube und der Seitenwände, das sich im Tiefschnee und auf engem Terrain bewährt.

„Unsere Lynx-Reihe 2023 strotzt nur so vor Innovationen, die die Leistung für Tiefschneefahrer erhöhen und ihnen die Leistung und das vernetzte Erlebnis bieten, das sie brauchen, um das Backcountry zu beherrschen", sagt Pascal Vincent, Director, Global Product Strategy, Snowmobiles. „Die Shredder-Modelle sind nicht nur mit der neuen Radien2-Plattform für optimales Handling ausgestattet, sondern auch mit der brandneuen Rotax 850 E-TEC Turbo R-Option erhältlich - eine Premiere für Lynx-Schneemobile."

Nur drei Jahre nach der Einführung des weltweit ersten 2-Takt-Turbomotors in Serie setzt BRP mit dem neuen Rotax 850 E-TEC Turbo R, dem mit 180 PS stärksten 2-Takt-Turbomotor der Branche, neue Maßstäbe. Die bewährte Erfolgsbilanz des 850 E-TEC, sowohl in der Turbo- als auch in der Non-Turbo-Version, gibt den Fahrern die Gewissheit, dass sie unter allen Bedingungen und in allen Höhenlagen schlüsselfertigen Bedienungskomfort und hervorragende Leistung erhalten.

Fahrer, die sich für den neuen Shredder entscheiden, haben außerdem die Möglichkeit, ein brandneues 10,25-Zoll-Farb-Touchscreen-Display hinzuzufügen, das die Konnektivität auf die nächste Stufe hebt. Das neue Display zeichnet sich durch ein schlankes Design und modernste Technologie aus, einschließlich Bluetooth und WLAN für nahtlose Konnektivität und Software-Updates over-the-air. Die einfache, vorhersehbare und konsistente Schnittstelle mit Touchscreen und Handbedienung ist ein Beispiel für die Benutzerfreundlichkeit für die Fahrer. Das eingebaute BRP Connect System ermöglicht eine schnelle Verbindung mit Smartphones und Kommunikationssystemen, so dass die Fahrer Musik hören, miteinander sprechen, die Navigation mit der BRP Go! App auf dem Bildschirm sehen und vieles mehr.

Weitere Lynx Snowmobile Modelle in Nordamerika eingeführt Das Angebot an Lynx-Schneemobilen, die in Nordamerika erhältlich sind, wird für 2023 um zwei Xterrain-Modelle erweitert, das RE und das Brutal, die die skandinavische „Go anywhere"-Attitüde verkörpern. Der RE hebt das Crossover-Segment auf ein neues Leistungsniveau mit massiven KYB-Stoßdämpfern, einer PPS3-Hinterradaufhängung und der Wahl zwischen einem 2-Takt-Rotax 850 E-TEC und einem 4-Takt-900 ACE Turbo R. Der Brutal kommt mit einer 20 Zoll breiten Spur und dem geringsten Gewicht in seiner Kategorie daher, was ihn in jedem Gelände praktisch unaufhaltsam macht.

Limitierte Jubiläumsausgabe und neue Jugendmodelle in Europa* Das Jahr 2023 markiert den 40. Jahrestag des legendären Modells GLX 5900, das 1983 die Kategorie der Breitspurfahrzeuge revolutionierte. Um diesen Meilenstein zu feiern, stellt Lynx das limitierte Modell Commander GLX 5900 vor, das nur in Europa* erhältlich ist und nur im Frühjahr 2022 vorbestellt werden kann.

In der Lynx Modellreihe 2023 werden auch die neuen Rave 120 und Rave 200 für Kinder und junge Fahrer vorgestellt, so dass alle Familienmitglieder ein Lynx Schneemobil-Abenteuer erleben können. Diese kleineren Schlitten werden für die nächste Generation der europäischen* Lynx-Fahrer verfügbar sein.

Weitere Informationen über die gesamte Lynx-Modellreihe 2023, einschließlich Fahrzeugspezifikationen und technischer Informationen, finden Sie unter www.brplynx.com.

*Die Modelle sind möglicherweise nicht in allen europäischen Ländern erhältlich. Kunden sollten sich bei ihrem örtlichen Händler nach der Verfügbarkeit erkundigen.

