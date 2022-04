BitMoon24

Bitmoon24 kündigt Erweiterung des deutschen Support-Teams an

London (ots/PRNewswire)

Um die lukrativen Möglichkeiten, die der Bereich der digitalen Vermögenswerte bietet, zu nutzen, interessieren sich weltweit immer mehr Menschen für digitale Vermögenswerte. Es ist jedoch zu beachten, dass verschiedene Komponenten, wie die Zuverlässigkeit eines Brokers, die Funktionsfähigkeit der Plattform und die Qualität des Kundensupports, die Erfahrungen aller Nutzer beeinflussen. Unzureichende Dienstleistungen des Maklers führen zu unnötigen Problemen, Finanzierungsverzögerungen und Orientierungslosigkeit. Angesichts dieser Tatsache hat Bitmoon24 vor kurzem eine Aufstockung des deutschen Supportpersonals angekündigt, um eine optimale Erfahrung für Kunden zu schaffen.

„Wir wissen, wie wichtig ein reaktionsschneller und zuverlässiger Kundensupport in Sachen Finanzanlagen ist", sagt Simona Gretelsky, Sprecherin von BitMoon24. „Dementsprechend haben wir unser Betreuungspersonal für deutsche Kunden aufgestockt, um sie bei jedem Schritt zu begleiten. Unser Support-Team, das über Live-Chat, E-Mail und Telefon erreichbar ist, wird rund um die Uhr zur Verfügung stehen, um den Nutzern bei allen Themen zu helfen, sei es bei der Finanzierung, der Registrierung oder anderen technischen Fragen."

Eine schöne Umgebung

Bitmoon24 ist ein Online-Broker, der auf die Bedürfnisse von Anhängern digitaler Token eingeht und einen flexiblen Zugang zu den Märkten für digitale Währungen bietet. Die Marke integriert eine führende Plattform mit zahlreichen flexiblen Tools und Diagrammen, die eine breite Palette von digitalen Instrumenten auflisten. Darüber hinaus bietet Bitmoon24 ein hilfsbereites Support-Team und einen informativen Blog, der die Mitglieder über Markttrends, führende Strategien und Finanzinformationen informiert.

„Bei Bitmoon24 dreht sich unsere Mission darum, eine gut informierte Community zu entwickeln und sie bei ihren Bemühungen zu unterstützen", so Gretelsky. „Entsprechend dieser Verpflichtung haben wir ein einfach zu bedienendes System und einen lehrreichen Blog für unsere Kunden geschaffen. Unser Ziel war es schon immer, unseren Mitbewerbern voraus zu sein, indem wir den digitalen Marktteilnehmern beispielhafte Dienstleistungen bieten. Der jüngste Schritt, unser Support-Team zu erweitern, unterstreicht dieses Vorhaben."

Über Bitmoon24

Bitmoon24 ist ein Online-Broker, der Transaktionsdienstleistungen für digitale Vermögenswerte in einer sicheren Umgebung anbietet. Durch den Zugriff auf die webbasierte und fortschrittliche Plattform des Brokers können die Nutzer mit mehreren professionellen Tools digitale Spitzeninstrumente kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus bietet Bitmoon24 einen umfassenden Index digitaler Vermögenswerte, einen einfachen Anmeldeprozess, einen 24/7-Kundenservice und einen Bildungsblog, um die Reise der Nutzer zu optimieren. Die Marke wendet außerdem führende Sicherheitsstandards an, um alle illegalen und verbotenen Aktivitäten zu verhindern. Alles in allem bietet Bitmoon24 ein zuverlässiges System, mit dem Marktteilnehmer die dynamischen Bewegungen digitaler Vermögenswerte nahtlos nachvollziehen können.

Original-Content von: BitMoon24, übermittelt durch news aktuell