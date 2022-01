BitMoon24

Die neue Online Handelsplattform für Kryptowährungen namens BitMoon24 wurde eingerichtet

London (ots/PRNewswire)

Nachdem der Kryptowährungsmarkt ein neues Niveau der Unberechenbarkeit erreicht hat und die Branche monatelang darauf gewartet hat, ist die neue Online-Handelsplattform für Kryptowährungen Bitmoon24 nun offiziell gestartet. Die Marke, die seit heute online und aktiv ist, bietet ihren Service Kryptohändlern aus der ganzen Welt an, unabhängig von ihrem geografischen Standort, wo immer die lokalen Gesetze solche finanziellen Aktivitäten erlauben.

„Wir bringen frischen Wind in die Branche", erklärt Simona Gretelsky, Sprecherin von Bitmoon24, „und das zu einer Zeit, in der wir ihn dringend brauchen. Unsere hochmoderne Handelsplattform, zusammen mit der gesamten Infrastruktur, die sie unterstützt, ist das, was der Kryptohandel im Jahr 2021 und darüber hinaus sein sollte. Ausgestattet mit allen notwendigen Tools und Funktionen, sind wir sicher, dass sie die Art und Weise, wie Nutzer aus allen Teilen der Welt den Online-Handel handhaben, revolutionieren wird."

Die Lösung für den Handel mit Kryptowährungen im Jahr 2022

Das heutige Umfeld für den Handel mit Kryptowährungen unterscheidet sich deutlich von dem von Anfang 2021, vor allem wegen der ständig zunehmenden Volatilität in diesem Sektor. Aus diesem Grund hat Bitmoon24 seine Plattform und Infrastruktur mit den neuesten in der Branche verfügbaren Tools aufgebaut, um sich an die Bedingungen von morgen und nicht an die von gestern anzupassen. Dazu gehört auch der Einsatz der neuesten verfügbaren Sicherheitslösungen, die von großen Finanzinstituten auf der ganzen Welt verwendet werden.

„Wir wissen, dass wir unseren Kunden alles bieten müssen, was sie nirgendwo anders finden können, um im globalen Wettbewerb führend zu sein", fügt Gretelsky hinzu. „Das gilt nicht nur für die Sicherheitsebene. Wir haben auch eine umfangreiche Liste der besten Kryptomünzen zusammengestellt, die es heute gibt, damit unsere Kunden das volle Potenzial des Marktes ausschöpfen können. Wir haben immer alles in unserer Macht Stehende getan, um ihnen nur den besten Service zu bieten, und diesen Weg werden wir auch in Zukunft weiter beschreiten."

Über Bitmoon24

Bitmoon24 wurde Anfang des Jahres gegründet und hat es bereits geschafft, in der Onlinehandelsbranche großes Interesse zu wecken, vor allem dank seiner hervorragenden Plattform und den Experten, die den Händlern zur Verfügung stehen. Bis heute haben sich bereits Tausende als registrierte Kunden der Marke angemeldet und genießen die verschiedenen Tools und Vorteile, die Bitmoon24 all seinen Kunden bietet, unabhängig von ihrer Kontogröße. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website der Marke.

Original-Content von: BitMoon24, übermittelt durch news aktuell