Elling Marketing GmbH

Elling Marketing expandiert nach Düsseldorf - Kunden dürfen sich über neue Angebote freuen

Bild-Infos

Download

Koblenz (ots)

Die Elling Marketing GmbH, eine Online Marketing Agentur mit Sitz in Koblenz ist auf Expansionskurs. Bisher war die Elling Marketing GmbH vor allem in der Finanz- und Immobilienbranche bekannt. Im vergangenen Jahr kristallisierte sich heraus, dass die Digitalisierung und der Wandel der Arbeitswelt Firmen neben der Neukundengewinnung vor weitere Herausforderungen stellt: die Gewinnung qualifizierter Fachkräfte.

Geschäftsführer Keno Elling stand selbst einst vor dem Problem qualifizierte Mitarbeiter/innen für sein Unternehmen zu gewinnen. Doch jedes Problem bietet auch neue Chancen: "Im Grunde habe ich lediglich die Strategien aus dem Marketing auf die Mitarbeitergewinnung für mein Team übertragen. Plötzlich war das Interesse daran so groß, dass wir uns dazu entschieden haben, den Fokus von dem Marketing auf das Recruiting zu legen". Jetzt spezialisiert sich die Agentur auf die Personalgewinnung.

Die Elling Marketing GmbH betreut Unternehmen, die bereit sind, etwas an ihrer Situation zu ändern und unterstützt sie bei der Mitarbeitersuche. Darüber hinaus geht es um mehr, als nur die Einstellung von neuem Personal, Ziel ist es, zum attraktiven Arbeitgeber in der Region zu werden. "Die Zeit des Einstellungsprozess wird mit unserer Methode deutlich verkürzt, Mitarbeiter und Geschäftsführer sind zufriedener und Kunden sowie Patienten auch" erklärt Keno Elling.

Im vergangenen Jahr wurde intensiv auf die Erweiterung des Angebots und das Rebranding zu Elling Recruiting hingearbeitet. Kunden, die bereits jetzt mit Eling Recruiting ihren Personalengpass lösen konnten, freuen sich. Geschäftsführer und Personalabteilungen sind gespannt. Parallel folgt im Frühjahr der Umzug nach Düsseldorf. Mit der Expansion wächst auch das Team weiter und soll ich in den kommenden Monaten mit dem neuen Standort verdreifachen. "Unser Ziel ist es, mit dem Mythos es gäbe keine qualifizierten Mitarbeiter/innen aufzuräumen und den Personalmangel für unsere Kunden in der gesamten DACH-Region zu lösen", so der Geschäftsführer.

Über Keno Elling:

Keno Elling ist Geschäftsführer der Elling Marketing GmbH aus Koblenz, einer der größten Leadagenturen für Immobilienmakler, Versicherungsvermittler und Baufinanzierer. Mithilfe digitaler Marketingstrategien verhilft Keno Elling den Unternehmen der Branche zu beständig mehr Neukunden, Objekten und qualifizierten Mitarbeitern. Er sitzt mit seinem Team in der Innenstadt von Koblenz.

Original-Content von: Elling Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell