Guter Geschmack mit gutem Gewissen / Sol Caribeño: Fairer Premiumkaffee mit karibischem Flair

Sol Caribeño: Fairer Premiumkaffee mit karibischem Flair

Hagen

Wachmacher am Morgen, Koffein-Kick zwischen zwei Meetings oder die perfekte Ergänzung für den leckeren Sonntagskuchen: Kaffee ist für viele von uns ein regelmäßiger treuer Begleiter, der uns inmitten von Alltagshektik und Stress einen kleinen entspannenden Wohlfühlmoment ermöglicht. Umso schöner, wenn sich diese Auszeit mit gutem Gewissen genießen lässt: Sol Caribeño ist eine neue, junge Kaffeemarke, die mit zunächst drei Sorten das sonnige, gelassene Lebensgefühl der Karibik in die heimische Tasse bringt.

Dabei ist für einen unbeschwerten Genuss nicht allein der Geschmack entscheidend: "Wir legen bei unserem Kaffee nicht nur besonderen Wert auf hervorragende Qualität und schonende Röstung, sondern auch auf ein wirklich nachhaltiges, verantwortungsvolles Konzept", erklärt Rodan Angcaya, der als Geschäftsführer der norojo GmbH den Vertrieb im deutschsprachigen Raum verantwortet. Die Bohnen bezieht Sol Caribeño natürlich aus der Karibik und arbeitet hierfür mit der Finca Fuente Vieja in der Dominikanischen Republik zusammen. Die Kooperative setzt sich neben der fairen Bezahlung der Kaffeebauern auch für soziale Projekte in der Anbauregion ein. Dieses Engagement unterstützt Sol Caribeño zusätzlich, indem für jedes verkaufte Kilogramm Kaffee 1,11 EUR direkt an die Finca gespendet werden.

Ein weiterer Pluspunkt der direkten Zusammenarbeit ist die Möglichkeit der persönlichen Erfahrung, die sich dann auch auf den Kaffee auswirkt. Ralf Höschler kümmert sich um die bewusst langsame und besonders schonende Weiterverarbeitung der Bohnen für Sol Caribeño in der eigenen kleinen Rösterei in Pulheim und betont: "Wenn man einmal selbst als Erntehelfer vor Ort ist, die Bauern und ihre Familien kennenlernt und ihr Engagement hautnah miterlebt, verändert sich auch die eigene Beziehung zu diesem Produkt. Und genau diesen Unterschied zwischen einem generisch hergestellten Massenartikel und einem Kaffee mit ganz viel Herzblut und Seele kann nachher auch jeder schmecken!"

Mit eben dieser Philosophie ist Sol Caribeño nicht nur "irgendein" Kaffee, sondern steht für fairen, nachhaltigen und unbeschwerten Genuss im Zeichen der karibischen Sonne. Zur Einführung sind zunächst drei Sorten im markeneigenen Online Shop (www.solcaribeno.de) erhältlich.

Alborada - Der Kräftige am Morgen

Ein kräftiger, säurearmer Blend, der geschmacklich an würzigen Lebkuchen, Nüsse, Schokolade und Honig erinnert. Durch das spezielle Monsooning-Verfahren erhält der Kaffee seine besonders ausgewogenen, angenehm samtigen Aromen. 250ml UVP ca. 12 EUR

Ocaso - Der Milde am Abend

Eine besonders milde und dennoch einzigartig komplexe Komposition mit außergewöhnlicher Fülle. Ihr angenehm feinherbes Aroma ist dezent nussig und leicht schokoladig mit zarten Nuancen von Früchten und Gewürzen. Durch den sanften, säurearmen Charakter eignet sich dieser Kaffee auch perfekt für den Genuss am Abend. 250ml UVP ca. 12 EUR

Pequeño - Der Espresso

Ein angenehm säurearmer und feiner Espresso, der durch sein mildes Aroma bei gleichzeitig intensivem Geschmack und vollem Körper überzeugt. Dank seines ausgewogenen Profils ist er der perfekte Allrounder für die verschiedensten Geschmäcker. 250ml UVP ca. 12 EUR

