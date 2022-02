City Cancer Challenge Foundation (C/Can)

City Cancer Challenge markiert den Weltkrebstag mit einer neuen Initiative, die sich für eine qualitativ hochwertige und rechtzeitige Krebsdiagnose in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen einsetzt

Genf (ots/PRNewswire)

Heute am Weltkrebstag, richtet die City Cancer Challenge (C/Can) Aufmerksamkeit auf die dringende Notwendigkeit einer qualitativ hochwertigen und rechtzeitigen Krebsdiagnose in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (low- and middle-income countries, LMICs), um die Lücke in der Krebsversorgung zu schließen, was auch das Thema des diesjährigen Weltkrebstages ist.

Bei vielen Krebsarten kann eine frühzeitige Diagnose die Überlebenschancen einer Person verbessern, aber weniger als 30 % der Länder mit niedrigem Einkommen verfügen über allgemein zugängliche Diagnose- und Behandlungsangebote. Deshalb hat die C/Can in den letzten vier Jahren gemeinsam mit ihren Partnern und lokalen Teams Projekte im gesamten Netzwerk der C/Can-Städte konzipiert und umgesetzt, die darauf abzielen, die Pathologie und die nuklearen Bildgebungsdienste, die Infrastruktur, die Arbeitskräfte und die Technologien in den Städten zu stärken.

„Eine qualitätsgesicherte Diagnose hat in der Krebsversorgung oft eine niedrige Priorität, vor allem in Ländern, in denen die Gesundheitsressourcen knapp sind. Aber sie spielt eine entscheidende Rolle auf dem gesamten Weg eines Krebspatienten. Deshalb müssen wir zusammenarbeiten, um Wege zur Verbesserung der Diagnosen zu finden", sagt Dr. Susan Henshall, CEO von der City Cancer Challenge.

In einem Artikel, der heute in dem Online-Magazin CriticalValues.org der Amerikanischen Gesellschaft für klinische Pathologie (American Society for Clinical Pathology, ASCP) veröffentlicht wurde, beleuchtet Dr. Henshall die seit langem bestehenden Hindernisse, die vielen Menschen in Ländern mit begrenzten Ressourcen den Zugang zu einer rechtzeitigen und genauen Diagnose erschweren.

„Eines der wichtigsten Dinge, die wir bei der Implementierung von Krebsdiagnostik in einkommensschwachen Gebieten gelernt haben, ist, dass wir, um echte Veränderungen zu erreichen, mit einer Bewertung beginnen müssen. Diese Bewertung sollte uns ein umfassendes Verständnis des lokalen Kontextes, einschließlich seiner Lücken und Bedürfnisse, vermitteln – denn was in einem Teil der Welt funktioniert, lässt sich nicht unbedingt auf einen anderen, z. B. Afrika, übertragen", sagt Dr. Dan Milner, Chief Medical Officer der American Society for Clinical Pathology

Der Artikel enthält auch Beispiele dafür, wie ein sektorübergreifender, systemorientierter Ansatz in Städten wie Kumasi, Ghana – eine der 11 Challenge Cities von C/Can – umgesetzt wird. Mit der Unterstützung der Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) arbeitet die C/Can mit lokalen Teams in Kumasi und ihren globalen Partnern zusammen, um die Entwicklung der Diagnosekapazitäten der Stadt zu beschleunigen, sodass die Mitarbeiter des Gesundheitswesens letztendlich mit den richtigen Informationen versorgt werden, wenn sie diese benötigen, um fundierte, klinische Entscheidungen zu treffen.

Um sowohl globale als auch lokale Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels zu koordinieren, führt die C/Can die Gründung der Globalen Koalition für Krebsdiagnostik an, um Regierungen, die Zivilgesellschaft, den privaten Sektor und Fachleute aus dem Gesundheitswesen zusammenzubringen und so gemeinsam die nachhaltige Entwicklung von Lösungen und Technologien für die Krebsdiagnostik zu identifizieren, zu ermöglichen und zu beschleunigen. Die Koalition ist eine direkte Reaktion auf die Forderung nach einem umfassenderen, gezielteren und kollektiveren Vorgehen, um den Zugang zu einer gerechten Diagnostik zu fördern.

„Unser Ziel ist es, die Art und Weise, wie wir die Krebsdiagnostik in einkommensschwachen Ländern angehen, so zu verändern, dass wir gemeinsam Lösungen schaffen, unseren Städten eine Stimme geben und die Mitarbeiter des Gesundheitswesens vor Ort stärken, die jeden Tag dabei helfen, lebensrettende Entscheidungen zu treffen", sagt Isabel Mestres, Director of Global Public Affairs bei C/Can.

Lesen Sie den vollständigen Artikel auf der ASCP-Website CriticalValues.org und erfahren Sie mehr über die Global Coalition for Cancer Diagnostics unter citycancerchallenge.org/diagnostics

Über die City Cancer Challenge Foundation (C/Can) Die C/Can unterstützt Städte auf der ganzen Welt bei ihren Bemühungen, den Zugang zu einer gerechten und qualitativ hochwertigen Krebsversorgung zu verbessern. Seit ihrer Gründung im Jahr 2017 durch die Union for International Cancer Control (UICC) hat die C/Can ein neues Modell für den Zugang zur Krebsbehandlung entwickelt, das zum ersten Mal die Stadt als Schlüsselakteur in einem Gesundheitssystem zur Bekämpfung von Krebs einsetzt. Weitere Informationen

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1740115/City_Cancer_Challenge_Logo.jpg

Original-Content von: City Cancer Challenge Foundation (C/Can), übermittelt durch news aktuell