DESS Dental bringt 2022 einen neuen Katalog mit Attachments und prothetischen Lösungen auf den Markt

DESS Dental Smart Solutions gehört zu den Unternehmen, die eines der größten Sortimente an Attachments und prothetischen Lösungen auf dem Markt anbieten. Im April 2022 präsentiert DESS Dental seinen neuen Katalog 2022/2 und ein neues Referenzhandbuch 2022, in dem Fachleute neue Produkte und Referenzen finden werden. Innovative Lösungen erleichtern den Arbeitsablauf von Zahnärzten und Zahntechnikern.

Hochwertige prothetische Aufsätze

DESS Dental ist ein Anbieter von zahnmedizinischen Attachments und prothetischen Lösungen, ein Unternehmen mit mehr als 12 Jahren Erfahrung im Dentalbereich. Die prothetischen Geschiebe von DESS Dental werden nach dem Pure-Switch-Konzept hergestellt, d.h. sie können jedes Marken-Geschiebe mit der gleichen Präzision ersetzen, ohne dessen Eigenschaften zu verlieren, und verleihen dem Produkt Qualität und Widerstandsfähigkeit.

DESS Dental arbeitet mit verschiedenen Fachleuten aus der Dentalbranche zusammen und entwirft jedes Teil bis ins Detail, damit es dem Zahnarzt oder Zahntechniker ein Maximum an Leistung bieten kann. Um dies zu erreichen, verfügen sie über die neueste Maschinentechnologie, die es ihnen ermöglicht, die besten prothetischen Aufsätze für Zahnimplantate unter höchsten Qualitätsstandards herzustellen.

Der DESS Dental Smart Solutions Katalog

DESS Dental Smart Solutions präsentiert seinen neuen Katalog 2022/2 mit einigen der innovativsten Lösungen auf dem Markt. Einige dieser neuen Produkte und Referenzen sind:

Spezialwerkzeuge für DESSLoc kompatibel mit Locator®: Direkter Drehmomentschlüssel für Nobel Biocare™ und Straumann®.

Titanbasen Ausziehwerkzeug: für Conelog®, Zimer Screw-Vent® und Medentis ICX®.

PEEK-Provisoriumsaufbau für Multi-Unit-Verbindung: mit RP/4.8 und WP/6.5 Plattform.

Neue Referenzen für dieKompatibilität des Astra Tech Implant SystemTM EV.

Der DESS Dental Quick Guide

Es ist erwähnenswert, dass die DESS Dental in diesem Jahr auch eine Kurzanleitung einführt. Dies ist ein Nachschlagewerk, in dem Sie schnell und einfach das gewünschte Produkt finden können. Es handelt sich um einen kleineren Katalog, der nach Produktkategorien und Kompatibilität geordnet ist. Das Ziel dieses Leitfadens ist es, die Suche nach den Produkten zu erleichtern, die Dentallabore am meisten benötigen könnten.

Das DESS Dental-Sortiment an prothetischen Aufsätzen ist mit den 32 beliebtesten Marken auf dem Weltmarkt kompatibel. Mit mehr als 2.500 Referenzen, einem kompletten Portfolio an hochwertigen Produkten und einem klaren Fokus auf digitale Lösungen. Hervorzuheben ist die 24-Stunden-Lieferung in Europa, die lebenslange Garantie auf alle Produkte und der spezialisierte technische Support. Die Herstellung dieser Teile verbessert die Mund- und Zahngesundheit der Patienten und erleichtert die Arbeitsabläufe der Zahnärzte.

