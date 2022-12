Loftware, Inc.

Loftware erhält die Zertifizierung von Zebra Technologies

Zertifizierung von Loftware NiceLabel unterstützt die unternehmenskritischen Etikettierungs- und Druckanforderungen der Kunden

Loftware, der weltweit führende Anbieter von Enterprise Labeling und Artwork Management-Lösungen, gab heute bekannt, dass es das Enterprise Testing Program von Zebra Technologies für seine Loftware NiceLabel-Suite von Etikettier- und Drucklösungen erfolgreich abgeschlossen hat. Diese Auszeichnung zeigt Kunden und Partnern, dass Loftware NiceLabel erfolgreich getestet wurde und seine Leistung und Funktionalität mit dem industriellen Thermotransferdrucker von Zebra bestätigt wurde.

Das Enterprise Testing Program von Zebra ermöglicht es berechtigten Vertriebspartnern, die Interoperabilität ihrer Software- und Hardwarelösungen mit ausgewählten mobilen Computern, Scannern, Druckern, RFID-Lösungen und Software von Zebra zu testen, um anwendungsspezifische Anforderungen zu erfüllen. Der Zertifizierungsstatus stellt sicher, dass alle Aspekte der NiceLabel-Software von Loftware, einschließlich der auf den Zebra-Geräten verwendeten Funktionen, harmonisch zusammenarbeiten, um dem Endnutzer ein hervorragendes Erlebnis zu bieten und so die geschäftskritischen Etikettierungs- und Druckanforderungen der Kunden zu unterstützen.

„Wir haben in den letzten 15 Jahren eng mit den Expertenteams von Zebra Technologies zusammengearbeitet und sind begeistert, dass wir kürzlich die höchste Teststufe für unsere NiceLabel-Produktreihe abgeschließen konnten", so Paul Vogt, Loftware Vice President of Channel and Alliances Programs. „Die NiceLabel-Software holt das Beste aus Ihrem Zebra-Drucker heraus, weil wir alle verfügbaren Funktionen unterstützen - es gibt nichts, was Sie von einem Zebra-Drucker brauchen oder wollen, was wir nicht optimieren."

Loftware NiceLabel, das in den sichersten Cloud-Plattformen gehostet wird, bietet Unternehmen alles für die Verwaltung von Etikettierungsprozessen in einem benutzerfreundlichen System. Es wurde für die schnelle Bereitstellung an einem oder mehreren Standorten entwickelt und ist eine ideale Lösung für mittelgroße oder wachsende Unternehmen. Die Benutzer können in wenigen Minuten loslegen und haben alles, was sie für die Verwaltung ihres gesamten Etikettierungsprozesses benötigen, vom Etikettendesign über die Vorlagenverwaltung bis hin zum Druck. Es ermöglicht Unternehmen die Integration der Etikettierung mit wichtigen Geschäftssystemen, um einen effizienteren Etikettierungsprozess zu schaffen. Die Benutzer können klein oder lokal beginnen und das System problemlos auf mehrere Standorte erweitern.

Zebra ist ein führender Innovator und bietet durch Lösungen und Partner einen Leistungsvorsprung. Loftware ist stolzer Independent Software Vendor (ISV) Partner im preisgekrönten PartnerConnect-Programm von Zebra.

Informationen zu Loftware:

Loftware ist der weltweit größte Cloud-basierte Anbieter von Enterprise Labeling und Artwork Management und bietet eine durchgängige Plattform für Etikettierungslösungen für Unternehmen jeder Größe. Loftware ist mit Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Slowenien, China und Singapur weltweit vertreten und verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung bei der Lösung von Etikettierungsproblemen. Wir helfen Unternehmen dabei, die Genauigkeit, Rückverfolgbarkeit und Einhaltung von Vorschriften zu verbessern und gleichzeitig die Qualität, Geschwindigkeit und Effizienz ihrer Etikettierung zu steigern. Als weltweit führender Anbieter von Enterprise Labeling und Artwork Management sowie von Clinical Trials Labeling und Content Management ermöglicht Loftware Flexibilität in der Lieferkette, unterstützt die sich entwickelnden Vorschriften und optimiert die Geschäftsabläufe in einer Vielzahl von Branchen. Dazu gehören die Automobilbranche, die chemische Industrie, die Konsumgüterindustrie, die Elektronikindustrie, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die verarbeitende Industrie, die Medizintechnik, die Pharmaindustrie, der Einzelhandel und die Bekleidungsindustrie.

