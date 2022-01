Blackhawk Network; Carrefour

Carrefour weitet Marken-Geschenkkarten-Partnerschaft mit Blackhawk Network innerhalb seiner Gebiete aus

London (ots/PRNewswire)

Blackhawk Network, ein weltweit führender Anbieter von Markenzahlungen, gibt heute seine neue Zusammenarbeit mit der Carrefour Group bekannt, um deren Marken-Geschenkkartenprogramm für Dritte in Frankreich, Belgien, Polen, Italien, Spanien, Rumänien, Argentinien und Brasilien zu verwalten. Carrefour, ein weltweit führender Lebensmitteleinzelhändler, wird seinen Vertrieb von Marken-Geschenkkarten auf der ganzen Welt ausweiten und damit der Expansion von Spielen und Online-Shopping Rechnung tragen.

Im Rahmen dieser erweiterten Partnerschaft wird Carrefour Geschenkkarten von einer Reihe bekannter internationaler und lokaler Marken anbieten, darunter beliebte Einzelhändler sowie Anbieter von Spielen und Unterhaltung.

Diese erweiterte Zusammenarbeit mit Blackhawk Network wird es der Carrefour Group ermöglichen, globale Effizienz und Wachstum durch einen einheitlichen Ansatz zu erzielen. Carrefour, bereits einer der Marktführer in der Kategorie der Geschenkkarten mit Innovationen und erweitertem Inhalt, wird seine derzeitige Zusammenarbeit mit führenden Marken ausbauen.

Blackhawk Network wird das Markengeschenkkartenprogramm für Carrefour als vollständig verwaltete Dienstleistung in allen acht Regionen bereitstellen, einschließlich Lieferkette, Betrieb und Kundendienst.

Laurent Baert, Global Director Carrefour Media / CRM & Branded Gift Cards, sagte: „Wir arbeiten seit über 11 Jahren mit Blackhawk Network zusammen und freuen uns, unsere Partnerschaft mit dem führenden Anbieter von Geschenkkarten zu erweitern. Der erstklassige Service von Blackhawk Network wird es uns ermöglichen, ein einheitliches physisches und digitales Geschenkkartenprogramm in unseren Regionen anzubieten. So können wir uns nicht nur auf das Wachstum konzentrieren, sondern werden mit unseren Markenpartnern auch zum Vorreiter für Innovationen und Designtrends. Diese Zusammenarbeit ist ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, die Bedürfnisse unserer Kunden stets mit den besten Dienstleistungen zu erfüllen."

Brett Narlinger, Head of Global Commerce bei Blackhawk Network, sagte: „Dies ist eine bedeutende Erweiterung einer unserer Kernpartnerschaften für Blackhawk Network, und wir freuen uns, mit Carrefour zusammenzuarbeiten, um ein sensationelles Geschenkkartenprogramm für die Zukunft aufzubauen. Es besteht kein Zweifel, dass die Nachfrage nach Geschenkkarten steigt. Unsere jüngsten Untersuchungen haben ergeben, dass jeder vierte Käufer im letzten Jahr eine physische oder digitale Geschenkkarte für sich selbst gekauft hat. Mit unserem vollständig verwalteten Service wollen wir den globalen Umsatz steigern, erstklassige Lösungen liefern und das Einkaufserlebnis für die Kunden von Carrefour in allen Märkten verbessern."

Informationen zu Blackhawk Network

Blackhawk Network liefert markengebundene Zahlungslösungen durch Prepaid-Produkte, Technologien und ein Netzwerk, das Marken und Menschen verbindet. Wir arbeiten mit unseren Partnern zusammen, um Innovationen zu entwickeln und Markttrends im Bereich der Markenzahlungen umzusetzen, um die Reichweite, die Loyalität und den Umsatz zu steigern. Wir führen weltweit zuverlässig sicherheitsrelevante Lösungen aus. Seien Sie dabei, wenn wir die Zukunft des globalen Markenzahlungsverkehrs gestalten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.blackhawknetwork.co.uk.

Informationen zur Carrefour Group

Mit einem Multiformat-Netz von rund 13 000 Geschäften in mehr als 30 Ländern ist die Carrefour Group einer der weltweit führenden Lebensmittelhändler. Carrefour erzielte im Jahr 2020 einen Bruttoumsatz von 78,6 Milliarden Euro. Mehr als 320.000 Mitarbeiter tragen dazu bei, Carrefour zum Weltmarktführer in der Lebensmittelversorgung für alle zu machen, indem sie jeden Tag und an jedem Ort Zugang zu qualitativ hochwertigen und erschwinglichen Lebensmitteln ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.carrefour.comoder besuchen Sie uns auf Twitter (@GroupeCarrefour) und LinkedIn (Carrefour).

Original-Content von: Blackhawk Network; Carrefour, übermittelt durch news aktuell