Das Future Minerals Forum gibt seine ersten Berichte über die Zukunft des weltweiten Bergbaus in Auftrag

Das zweite Future Minerals Forum (FMF), das vom saudi-arabischen Ministerium für Industrie und Bodenschätze ausgerichtet wird, veröffentlicht eine Reihe akademischer Papiere über die Zukunft des Bergbaus und die Möglichkeiten, wie die Industrie reformiert werden könnte.

Das Thema wird in einem herausfordernden Bericht von Peter Bryant, dem Vorsitzenden der beiden Organisationen Development Partner Institute und Clareo, ergründet. Er argumentiert, dass der Bergbau sich auf fundamentale Weise reformieren muss: wie Mineralien und Metalle extrahiert werden, wie der Bergbau sich der Welt präsentiert und wie er seine Rolle im Kampf gegen den Klimawandel und seinen Beitrag zum Ziel von Netto-Null-CO2-Emissionen erklärt.

Die Abhandlung fordert die Mineralien- und Metallindustrie auf, die tiefgehende Forschung fortzusetzen und Innovationen zu fördern, nicht nur, um die Leistung und Nachhaltigkeit von Bergbautechniken zu steigern, sondern auch, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Jetzt ist es an der Zeit, weiter zu gehen, um die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass der Bergbau für den Kampf gegen den Klimawandel von wesentlicher Bedeutung ist.

Während die Gesellschaft zunehmend nach sauberer Energie verlangt, wissen viele nicht, dass die Rohstoffe, die für den Betrieb von Elektrofahrzeugen, Mikrochips, Solarpaneelen und wiederaufladbaren Batterien benötigt werden, alle aus der Gewinnung von Edelmineralien und Edelmetallen wie Lithium, Kobalt, Kupfer und Graphit stammen. Ohne Kupfer zum Beispiel könnten keine Windparks betrieben werden.

Saudi-Arabien, das auf unerschlossenen Mineralreserven in Höhe von 1,3 Billionen US-Dollar sitzt, könnte eine neue Denkweise anführen, indem es neue Bergbautechniken fördert, und als direkte Konsequenz sein fürsorgliches Image erweitern, um die globale Industrie wieder mit Gemeinden und Interessengruppen in Verbindung zu bringen und sie von den grundlegenden Vorteilen zu überzeugen, die Mineralien und Metalle mit sich bringen. „Wir müssen Investitionen in Innovation massiv beschleunigen, um die mineralische Entwicklung als Katalysator für wirtschaftlichen Wohlstand zu positionieren", fordert die Abhandlung.

Herr Bryant argumentiert, dass der Bergbau eher ein „Geber" als ein „Nehmer" sein sollte. Er muss größere Schritte unternehmen, um Gemeinden, Regierungen und Interessengruppen zu zeigen, wie die Branche Gesellschaften zugute kommt, die Dekarbonisierung fördert und den Klimawandel bekämpft.

Eine globaler Aktionsplan schafft die Grundlage und die notwendigen Partnerschaften für eine starke Strategie und klares Handeln. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die Lasten nicht von denjenigen getragen werden, die es sich am wenigsten leisten können, und dass die Vorteile nicht nur einigen wenigen zugute kommen. Stattdessen wird er langfristigen, gerechten und nachhaltigen Wohlstand schaffen.

