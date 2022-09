LambdaTest

Sandeep Johri, ehemaliger CEO von Tricentis und renommierter Veteran der Testbranche, tritt dem Vorstand von LambdaTest bei

Als Branchenveteran mit mehr als 25 Jahren Erfahrung wird Sandeep das internationale Wachstum von LambdaTest vorantreiben

Sandeep Johri, ehemaliger CEO von Tricentis, ist dem Vorstand von LambdaTest beigetreten, einer führenden Cloud-Plattform für kontinuierliche Qualitätstests. Sandeep, ein Veteran der Technologiebranche, der Tricentis zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Softwaretests gemacht hat, wird LambdaTest in der nächsten Wachstums- und Expansionsphase maßgeblich unterstützen.

Sandeep, der über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Unternehmenssoftware verfügt, war zuletzt CEO von Tricentis, einer führenden Testautomatisierungsplattform für Unternehmen. Als erfolgreicher Investor, Serienunternehmer und Technologieführer hat Sandeep mehrere Unternehmen mitbegründet und verlassen, darunter Oblix (Oracle), Dhingana (VMware) und Blue Lane Technologies (VMware). Er war Frühinvestor und Berater für mehrere Technologieunternehmen in den USA und Indien wie Netezza, Persistent Systems, Alphonso, Cenzic, eBoodle und Dhingana. Außerdem war er mehrere Jahre bei HP tätig, wo er die Softwareentwicklung leitete, und war maßgeblich an der 4,5 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Mercury Interactive beteiligt.

Sandeep ist auch Teil der Pathfinders Platform, einer Initiative von Sequoia Indien und Südostasien, die Gründer in der Frühphase mit außergewöhnlichen globalen Betreibern und Investoren zusammenbringt, um ihnen zum Erfolg in neuen Märkten zu verhelfen. Er tritt dem Vorstand von LambdaTest in seiner Eigenschaft als Pathfinder bei, um der Organisation einen Vorsprung bei der globalen Expansion zu verschaffen.

Derzeit ist Sandeep im Vorstand führender Organisationen und berät und betreut Gründer/CEOs mit seiner großen Erfahrung in den Bereichen Führung, Strategie, M&A und Produktmanagement. Derzeit ist er außerdem Senior Advisor der Software- und Enterprise-Tech-Gruppe von TPG.

„Sandeep verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Führung globaler Technologieunternehmen und war in den letzten zwei Jahrzehnten maßgeblich an der Umgestaltung der Branche beteiligt. Es ist uns eine Ehre, ihn im Vorstand von LambdaTest zu haben. Als einer der ersten Berater von LambdaTest spielte er eine entscheidende Rolle in unseren frühen Wachstumsphasen. Als Vorstandsmitglied wird Sandeep eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung des Geschäfts von LambdaTest spielen, um Wachstum in großem Umfang zu erzielen und neue Unternehmensmärkte zu erschließen", sagte Asad Khan, CEO von LambdaTest.

„Wir bei LambdaTest befinden uns an einem spannenden Wendepunkt. Während wir unserer Mission treu bleiben, eine Cloud-Plattform für kontinuierliche Qualitätstests zu entwickeln, um das Leben von Testern und Entwicklern zu erleichtern, sind wir dabei, die DevSecOps-Branche als Ganzes zu verändern. Unter der Leitung von Sandeep wird LambdaTest unsere Innovation auf die nächste Stufe heben", fügte Asad hinzu.

„Da ich seit mehr als 25 Jahren Teil des Test-Ökosystems bin, habe ich die Entwicklung der Branche miterlebt. Die gesamte Software-Testing-Branche befindet sich derzeit in einem tiefgreifenden Wandel. LambdaTest steht an der Spitze dieses Wandels und trägt mit innovativen Produkten zu einer größeren Testgemeinschaft bei. Ich bin gespannt, wie das nächste Kapitel Gestalt annimmt und freue mich darauf, meine Expertise in die Gestaltung des Wachstumskurses von LambdaTest einzubringen", sagte Sandeep Johri, Vorstandsmitglied von LambdaTest.

LambdaTest hat vor kurzem in einer von Premji Invest geleiteten Risikorunde unter Beteiligung bestehender Investoren 45 Millionen Dollar aufgebracht. Das Unternehmen hat außerdem HyperExecute auf den Markt gebracht, eine intelligente Test-Orchestrierungsplattform der nächsten Generation, die Testern und Entwicklern hilft, End-to-End-Automatisierungstests mit der schnellstmöglichen Geschwindigkeit durchzuführen.

Informationen zu LambdaTest

LambdaTest ist eine führende Cloud-Plattform für kontinuierliche Qualitätstests, die Entwicklern und Testern dabei hilft, Code schneller bereitzustellen. Mehr als 7.000 Kunden und eine Million Benutzer in 130 Ländern verlassen sich bei ihren Testanforderungen auf LambdaTest.

Die LambdaTest-Plattform bietet eine sichere, skalierbare und aufschlussreiche Testorchestrierung für Kunden an verschiedenen Punkten ihres DevOps (CI/CD)-Lebenszyklus:

Browser- und App-Tests Mit der Cloud können Benutzer sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und Mobilanwendungen in über 3000 verschiedenen Browsern, realen Geräten und Betriebssystemumgebungen durchführen.

HyperExecute unterstützt Kunden bei der Ausführung und Orchestrierung von Testgrids in der Cloud für jede Plattform und Programmiersprache in rasanter Geschwindigkeit, um die Zeit für Qualitätstests zu verkürzen und Entwicklern zu helfen, Software schneller zu erstellen.

