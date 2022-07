LambdaTest

LambdaTest startet erste Ausgabe seiner Testµ-Konferenz

San Francisco

Bei der Online-Konferenz Testµ (TestMu) geht es um Trends, die in der Testlandschaft von Bedeutung sind und Testern/Entwicklern helfen, einen Blick in die Zukunft des Testens zu werfen.

LambdaTest, eine führende Cloud-Plattform für kontinuierliche Qualitätstests, hat die erste Ausgabe seiner Testµ-Konferenz gestartet. Die kostenlose dreitägige Online-Veranstaltung findet vom 23. bis zum 25. August 2022 statt. Sie wird sich auf die wichtigsten Trends in diesem Bereich konzentrieren und die Zukunft des Testens erforschen. Die Teilnehmer werden auch erfahren, wie führende Unternehmen Innovationen einsetzen, um Spitzenleistungen beim Testen zu erzielen.

Zu den Hauptrednern der Testµ-Konferenz gehören führende Vordenker wie Maaret Pyhäjärvi, Hauptprüfingenieur bei Vaisala, Richard Bradshaw, CEO von Ministry of Testing, Chaithanya Kolar, Geschäftsführer & Qualitätsingenieur bei Deloitte US, Pradeep Govindasamy, CEO von Qualizeal, Maneesh Sharma, COO von LambdaTest, und Manoj Kumar, VP für Entwicklerbeziehungen bei LambdaTest. LambdaTest wird in den kommenden Tagen auch mehr als 20 weltbekannte Redner bekannt geben, die ebenfalls teilnehmen.

„Aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs und der gestiegenen Kundenanforderungen sind heutzutage alle auf der Suche nach Qualitätsprodukten. Qualität darf niemals Nebensache sein, und schon gar nicht kann sie nachträglich hinzugefügt werden, ohne dass dies erhebliche Auswirkungen hat. Das bedeutet, dass das gesamte Team seinen Beitrag leisten muss, und ein Aspekt, der dabei helfen kann, ist das Testen. Vor allem Entwickler und Tester müssen so früh wie möglich testen. Dazu müssen wir kontinuierlich lernen und uns selbst verbessern. Testµ wird eine großartige Gelegenheit sein, genau das zu tun", erklärte Richard Bradshaw, CEO von Ministry of Testing. „Ich freue mich darauf, ein Hauptredner der Online-Konferenz zu sein und freue mich auch auf einige großartige Interaktionen, die zum Nachdenken anregen."

Die Konferenz bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, sich in Expertensitzungen, Workshops und Tutorials mit Vordenkern aus aller Welt auszutauschen und gleichzeitig mit Testern und Entwicklern aus über 130 Ländern in Kontakt zu treten, ihre Fähigkeiten zu präsentieren und bei den Wettbewerben Test-a-thon und Blog-a-thon spannende Preise zu gewinnen.

„Bei der Testµ-Konferenz dreht sich alles um Sie, unsere geliebte Community. Bei uns teilen Weltklasse-Praktiker ihr Wissen und ihre Meinung über alles, von den tiefgreifenden technischen Aspekten des Testens bis hin zu den nicht so oft angesprochenen Themen wie Kultur", betont Manoj Kumar, VP für Entwicklerbeziehungen bei LambdaTest. Wir wollen der Community eine Plattform bieten, auf der sie voneinander zu lernen und neue Möglichkeiten entdecken kann. Wir können es kaum erwarten, Sie auf der Online-Konferenz zu begrüßen und gemeinsam die Zukunft der Qualitätsprüfung zu erschließen."

LambdaTest hat vor Kurzem in einer von Premji Invest geleiteten Venture-Runde unter Beteiligung bestehender Investoren 45 Millionen USD aufgebracht. Das Unternehmen hat auch HyperExecute auf den Markt gebracht, eine intelligente Testorchestrierung der nächsten Generation, die Testern und Entwicklern hilft, End-to-End-Automatisierungstests mit der schnellstmöglichen Geschwindigkeit durchzuführen, und Test-at-Scale (TAS), eine Plattform für Testintelligenz und Beobachtbarkeit.

Wenn Sie an der Testµ-Konferenz teilnehmen möchten, können Sie sich hier kostenlos anmelden: https://www.lambdatest.com/testuconf-2022.

Informationen zu LambdaTest

LambdaTest ist eine Cloud-Plattform für kontinuierliche Qualitätstests, die Entwicklern und Testern dabei hilft, Code schneller bereitzustellen. Mehr als 7000 Kunden und eine Million Benutzer in 130 Ländern verlassen sich bei ihren Testanforderungen auf LambdaTest.

Die LambdaTest-Plattform bietet eine sichere, skalierbare und aufschlussreiche Testorchestrierung für Kunden an verschiedenen Punkten ihres DevOps (CI/CD)-Lebenszyklus:

Browser- und App-Tests Mit der Cloud können Benutzer sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und Mobilanwendungen in über 3000 verschiedenen Browsern, realen Geräten und Betriebssystemumgebungen durchführen.

HyperExecute unterstützt Kunden bei der Ausführung und Orchestrierung von Testgrids in der Cloud für jede Plattform und Programmiersprache in rasanter Geschwindigkeit, um die Zeit für Qualitätstests zu verkürzen und Entwicklern zu helfen, Software schneller zu erstellen.

Test at Scale (TAS) hilft Entwicklern, die Testqualität genau zu kontrollieren, indem sie tiefe Einblicke in die Testausführung und das Management von fehlerhaften Tests erhalten und die Feedbackzeiten verkürzen, indem sie nur die betroffenen Tests ausführen und so zu einem schnelleren Feedback auf Codeänderungen beitragen. TAS ist Open Source und unterstützt mehrere Testframeworks.

