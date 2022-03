LambdaTest

LambdaTest schließt eine von Premji Invest geleitete Risikorunde in Höhe von 45 Mio. USD ab, um seine Plattform für Software-Test-Orchestrierung zu erweitern

San Francisco, 30. März 2022 (ots/PRNewswire)

Das Unternehmen wird die Finanzierung dazu verwenden, die Innovation voranzutreiben, die die Grenzen der Cloud-basierten Testorchestrierung in Bezug auf Ausführungsgeschwindigkeit, Leistung und Zuverlässigkeit verschieben wird

LambdaTest, eine führende End-to-End-Cloud-basierte Plattform für Testorchestrierung, hat im Rahmen einer von Premji Invest geführten Risikorunde mit Beteiligung bestehender Investoren - Sequoia Capital India, Telstra Ventures, Blume Ventures und Leo Capital - insgesamt 45 Mio. USD abgeschlossen. Sandeep Johri, Ex-CEO und derzeitiges Vorstandsmitglied von Tricentis, hat sich ebenfalls an dieser Runde beteiligt.

LambdaTest hat sich zum Ziel gesetzt, die Grenzen der Ausführungsgeschwindigkeit, Leistung und Zuverlässigkeit der Testausführung zu erweitern, und wird das Kapital hauptsächlich für neue Produktinnovationen verwenden. Ein Teil der Mittel wird für die Verbesserung der bestehenden Produktkapazitäten und die Beschleunigung des Wachstums verwendet. Das Unternehmen sucht außerdem nach Mitarbeitern für verschiedene Aufgaben und Regionen.

Die zentrale Testausführungsplattform von LambdaTest ermöglicht es den Benutzern, ihre Websites und Anwendungen auf über 3.000 verschiedenen Kombinationen von Browsern, Betriebssystemen und deren zahlreichen Versionen sowie auf realen Geräten zu testen. Das Testen digitaler Assets ist für Unternehmen wichtig, da sie wenig bis keine Kontrolle über die Präferenzen ihrer Kunden in Bezug auf Telefone, Browser oder Betriebssysteme haben. Um ein nahtloses Kundenerlebnis zu bieten, müssen die Unternehmen daher ihre Testverfahren beherrschen.

Vor allem aber verlagert sich das Testen mit dem zunehmenden Innovationstempo in der digitalen Welt nach links, was bedeutet, dass Softwaretests bereits in den frühen Phasen der Produktentwicklung durchgeführt werden und sowohl die Entwickler als auch die Tester (QA) involvieren, im Gegensatz zum früheren „Wasserfall"-Modell, bei dem das Testen der letzte Schritt vor der Produkteinführung war. Dieser steigende Bedarf hat dazu geführt, dass sich Unternehmen nach Cloud-basierten Lösungen sehnen, die für Geschwindigkeit, Leistung und Zuverlässigkeit optimiert wurden.

„Wir konzentrieren uns voll und ganz darauf, das Leben von Entwicklern und QA-Teams zu erleichtern, wenn es um die Orchestrierung und Ausführung von Tests geht. In den letzten Monaten haben wir HyperExecute veröffentlicht, eine intelligente Test-Orchestrationsplattform der nächsten Generation, die Unternehmen dabei hilft, End-to-End-Automatisierungstests so schnell wie möglich durchzuführen. In Kürze werden wir unsere Test-Intelligence-Plattform Test-at-Scale (TAS) einführen. Sie befindet sich bereits in der Beta-Phase. Außerdem verbessern wir kontinuierlich die Fähigkeiten unserer zentralen Ausführungsplattform", sagte Asad Khan, CEO von LambdaTest. „Diese Finanzierungsrunde wird uns in die Lage versetzen, weiterhin innovativ zu sein und unser Wachstum zu beschleunigen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die beste Testausführungsplattform für die Entwickler- und Tester-Community zu entwickeln."

LambdaTest wurde 2017 gegründet und hat bisher fast 25 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln von Investmentfirmen wie Sequoia Capital India, Telstra Ventures, Leo Capital Holdings, Blume Ventures und anderen erhalten.

Die Plattform von LambdaTest wird von mehr als 1 Million Entwicklern und Testern weltweit verwendet. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung mehr als 100 Millionen Tests durchgeführt und sein Geschäft im letzten Jahr um 300 % gesteigert. Mit den Angeboten des Unternehmens konnten seine Kunden die Markteinführungszeit um 95 % verkürzen, ihre Release-Produktivität um 62 % steigern und 67 % der Probleme vor der Markteinführung erkennen.

„LambdaTest unterstützt Unternehmen bei der Orchestrierung ihrer Testdurchführung, indem es ihnen kosteneffiziente und skalierbare Lösungen anbietet und ihnen gleichzeitig eine bessere Kontrolle über ihre bestehende Infrastruktur ermöglicht, ohne dass sie diese erweitern müssen. Sie verschieben die Grenzen der Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Leistung der Testausführung. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem sehr ehrgeizigen LambdaTest-Team, das das Gesicht der Testdurchführung verändern will", sagte Atul Gupta, Partner bei Premji Invest.

