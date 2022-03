Keenon Robotics Co., Ltd.

KEENON ROBOTICS und SOFTBANK ROBOTICS präsentieren fortschrittliche Serviceroboter auf der Hotel, Restaurant and Catering 2022 in London

London, 22. März 2022 (ots/PRNewswire)

KEENON ROBOTICS („KEENON") und sein strategischer Partner SOFTBANK ROBOTICS stellen ihre neuesten Innovationen im Bereich der Gastgewerbe-Roboter auf der Hotel, Restaurant and Catering 2022 (HRC) aus, der größten und renommiertesten Geschäftsveranstaltung Großbritanniens für Fachleute aus dem Gastgewerbe und der Gastronomie vom 21. bis 23. März 2022.

Auf der weltweit führenden Messe, auf der Restaurants, Kneipen- und Barbesitzer sowie Betreiber von Gaststätten unter einem Dach zusammenkommen, um einige der besten Produkte, die speziell für die Gastronomie entwickelt wurden, zu entdecken, zu probieren und zu testen, will KEENON seinen Kunden in Europa und darüber hinaus seine Liefer- und Restaurantroboter vorstellen, die die betriebliche Effizienz steigern und das Gästeerlebnis verbessern.

Das Gaststättengewerbe ist von der Pandemie am stärksten betroffen und leidet unter dem Rückgang der Kundenfrequenz und dem Personalmangel aufgrund gesundheitsbedingter Einschränkungen und Schließungen. Die gestiegenen Sicherheitsbedenken der Kunden haben auch dazu geführt, dass die Betreiber des Gastgewerbes auf unbemannten und Online-Betrieb umstellen, was zu höheren Kosten und geringerer Effizienz führt, da es an Erfahrung, geschultem Personal und auf die neuen Anforderungen zugeschnittenen Lösungen fehlt.

Diese durch die globale Gesundheitskrise hervorgerufenen Probleme des neuen Zeitalters erfordern sowohl von den Lieferanten als auch von den Betreibern im Hotel- und Gaststättengewerbe, dass sie über den Tellerrand hinausschauen und schnell umsetzbare, aber dennoch kostengünstige Lösungen finden, um dem Sturm der Pandemie schnell zu trotzen. Die äußerst vielseitigen und zweckmäßigen Liefer- und Hotelserviceroboter von KEENON wurden entwickelt, um die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter zu verringern, die betriebliche Effizienz zu steigern und Restaurants und Hotels beim Aufbau eines kundenorientierten Geschäfts zu unterstützen.

Die KEENON-Kellnerroboter sind mit einem hochpräzisen Navigationssystem ausgestattet, das es ihnen ermöglicht, sich an komplexe und schnelllebige Arbeitsumgebungen anzupassen. Als bahnbrechende Innovation, die die Grenzen der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine verschiebt, bieten die Essensroboter ein intuitives und nahtloses Serviceerlebnis, indem sie sich wiederholende Aufgaben übernehmen und es dem Personal ermöglichen, seine Produktivität zu steigern. Die Produktpalette von KEENON umfasst auch Desinfektionsroboter, die mit einer breiten Palette von Tiefenreinigungs- und Desinfektionstechnologien ausgestattet sind - darunter UV-Lampen in Krankenhausqualität und ultratrockene Desinfektionsnebelzerstäuber -, die es ermöglichen, an stark frequentierten Orten optimale Hygienestandards einzuhalten.

Über KEENON ROBOTICS:

Das 2010 gegründete Unternehmen KEENON ROBOTICS bietet intelligente Lösungen für verschiedene Szenarien wie Restaurants, Hotels und Krankenhäuser. Im September 2021 schloss KEENON eine Serie-D-Finanzierung in Höhe von 200 Mio. US-Dollar unter der Leitung des Softbank Vision Fund 2 (SVF2) ab und erhielt damit die größte Finanzierung, die je ein Unternehmen für Serviceroboter erhalten hat. KEENON-Roboter sind in mehr als 60 Ländern im Einsatz und bedienen über 10.000 Kunden weltweit.

