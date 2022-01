Keenon Robotics Co., Ltd.

KEENON Robotics stellt auf der CES 2022 ein komplettes Sortiment an Servicerobotern vor

Las Vegas (ots/PRNewswire)

KEENON Robotics Co. (KEENON Robotics), das weltweit führende Unternehmen für Servicerobotik, hat auf der Consumer Electronics Show (CES) 2022, die vom 5. bis 7. Januar in Las Vegas stattfindet, seine gesamte Produktpalette an Servicerobotern vorgestellt. Zu KEENONs komplettem Angebot an leistungsstarken und vielseitigen Roboterprodukten, die auf dem jährlich stattfindenden weltgrößten Technikfestival vorgestellt werden, gehören die Lieferroboter-Serie, der Hotelroboter, der Hospitality-Roboter und der Desinfektionsroboter. Der Lieferroboter T8 der nächsten Generation trifft zum ersten Mal auf die Besucher aus aller Welt und erregt aufgrund seines bezaubernden Aussehens, seiner fortschrittlichen Technologien und seiner hohen Leistung große Aufmerksamkeit.

„KEENON hat sich zum Ziel gesetzt, zuverlässige und kosteneffiziente Roboterlösungen zu entwickeln, um Hotelbetreibern und Gastronomen die Arbeit zu erleichtern und ihren Kunden einen besseren Service zu bieten. Wir glauben, dass die autonome Revolution, die von der intelligenten Robotik angeführt wird, den Menschen mühsame, arbeitsintensive und gefährliche Aufgaben abnehmen wird, so dass wir uns auf sinnvollere Dinge im Leben konzentrieren können", sagte Tony Li, Chief Executive Officer von KEENON Robotics.

Am Stand 9931 werden die Besucher zunächst vom Hospitality Robot begrüßt - einem intelligenten Führungsroboter, der die Besucher durch einen bestimmten Veranstaltungsort begleiten und zu ihren Plätzen bringen kann. Der Roboter sieht niedlich aus und verfügt über doppelseitige HD-Bildschirme für die Anzeigenschaltung, die Besucher anziehen und die Wirksamkeit der Werbung maximieren sollen.

Die KEENON Lieferroboter wurden von Grund auf entwickelt, um die Gastronomie zu verändern. Sie sind als Assistenten konzipiert, die dem Personal beim Servieren von Speisen und beim Aufnehmen von benutztem Geschirr und Bechern helfen. Sie sind mit hochmodernen KI-Technologien wie der automatischen SLAM-Positionierungs- und Navigationstechnologie ausgestattet, die es ihnen ermöglicht, sich problemlos in den komplexen Arbeitsumgebungen von Restaurants, Hotels und anderen kommerziellen Einrichtungen zurechtzufinden und so einen effizienteren Kundenservice zu bieten.

Der KEENON Hotel Robot richtet sich an Hotels, die ihren Zimmer- und Lieferservice automatisieren und rationalisieren wollen. Der Roboter arbeitet mit unübertroffener Genauigkeit, Effizienz und Sicherheit und kann, wenn er von einem Kunden per Telefon bestellt wird, automatisch mit dem Aufzug fahren und ihm Annehmlichkeiten oder Lebensmittel liefern, was einen prompten, rund um die Uhr verfügbaren und privateren Hotelservice ermöglicht.

KEENON hat einen Roboter entwickelt, der in der Lage ist, stark frequentierte Bereiche zu desinfizieren und die Exposition der Menschen gegenüber schädlichen Mikroben an diesen Orten zu minimieren. Ausgestattet mit einem Ultraviolett (UV)-Licht und einem Desinfektionsmittel-Trockennebelzerstäuber kann der Desinfektionsroboter 99,90 % der Keime und Viren abtöten und bietet so maximalen und hocheffizienten Schutz für öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser und Schulen.

Ein Jahrzehnt Erfahrung in der Erforschung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz und autonomer Technologie hat KEENONs Führungsrolle in der Servicerobotik gefestigt. KEENON Robotics hat mit seinen fortschrittlichen und zuverlässigen Produkten, seinem robusten Geschäftsmodell und seinem verlässlichen Kundendienst bereits über 10.000 Kunden in mehr als 60 Ländern zufriedengestellt. Im September 2021 schloss KEENON eine Serie-D-Finanzierung in Höhe von 200 Mio. US-Dollar unter der Leitung des Softbank Vision Fund 2 (SVF2) ab und erhielt damit die größte Finanzierung, die je ein Unternehmen für Serviceroboter erhalten hat.

Über KEENON Robotik:

KEENON Robotics wurde 2010 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, KI-Technologie zu nutzen, um das Leben in der Umgebung zu verbessern. Es ist das weltweit führende Unternehmen für kommerzielle Serviceroboter. Mit stabilen, effizienten und praktischen kommerziellen Servicerobotern als Kernstück bietet das Unternehmen intelligente Lösungen für verschiedene Szenarien wie Restaurants, Hotels und Krankenhäuser, um Menschen von sich wiederholenden und mühsamen Arbeitsabläufen zu befreien. KEENON-Roboter sind in mehr als 60 Ländern im Einsatz und bedienen über 10.000 Kunden weltweit.

