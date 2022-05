Adyen Inc.

Adyen baut globale Partnerschaft mit Afterpay aus

Sydney (ots/PRNewswire)

Afterpay, in Großbritannien und Europa unter dem Namen Clearpay bekannt, wird die lokale Akquisition von Adyen in wichtigen Märkten nutzen

Adyen (AMS: ADYEN), die globale Finanztechnologieplattform für führende Unternehmen, gab heute bekannt, dass sie ihre Partnerschaft ausgebaut hat mit einem der führenden Anbieter von Buy Now, Pay Later (BNPL), Afterpay Limited (ASX: APT). Afterpay arbeitet mit Adyen zusammen, um Zahlungen in Schlüsselmärkten wie Australien, Neuseeland, Kanada, Europa, den USA und Großbritannien zu verarbeiten und so das globale Wachstum und die Dynamik des Unternehmens zu unterstützen. Die globale Reichweite von Adyen und die Fokussierung auf Unternehmen als Akquisiteur bietet Afterpay die für sein schnell wachsendes Geschäft erforderlichen Möglichkeiten.

Adyen und Afterpay begannen ihre Partnerschaft für lokale Zahlungsmethoden im Jahr 2018. Eine Reihe von Adyen-Händlern bieten bereits Afterpay-Ratenzahlungen an - darunter MandM Direct, Revolution Beauty und Superdry - und es wird erwartet, dass weitere Händler online gehen werden. Afterpay, in Großbritannien und Europa unter dem Namen Clearpay bekannt, ist jetzt für Adyen-Händler in Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien verfügbar.

Die BNPL-Zahlungsmethoden gewinnen weltweit weiter an Bedeutung. Weltweit haben, 24% der Verbraucher BNPL-Dienste genutzt, wobei die Verbreitung in Schweden, Norwegen, Mexiko, Frankreich, den USA und Dänemark am höchsten ist.

„Die Weihnachtssaison 2021 war der Feiertag für BNPL - mit Verbrauchern, die Afterpay nutzen, um ihre Weihnachtsgeschenke verantwortungsvoll zu bezahlen", sagte Zahir Khoja, General Manager, Afterpay Global Platform and Partnerships. „Unsere Partnerschaft mit Adyen ermöglicht es uns, Millionen von Käufern in verschiedenen Regionen der Welt eine bessere Art des Bezahlens zu bieten."

„Wir freuen uns, dass wir unsere langjährige Partnerschaft mit Afterpay weiter ausbauen und nun auch das lokale Acquiring in wichtigen Märkten einbeziehen können. Afterpay ist bereits ein weltweit bekannter Name und wir sind stolz darauf, weiterhin zusammenzuarbeiten und sowohl unsere Technologie als auch unsere Innovationen zu nutzen, um die Anforderungen der sich entwickelnden Einzelhandelslandschaft von heute zu erfüllen", sagte Roelant Prins, Chief Commercial Officer von Adyen.

Informationen zu Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) ist die Finanztechnologieplattform der Wahl für führende Unternehmen. Durch die Bereitstellung von End-to-End-Zahlungsfunktionen, datengesteuerten Erkenntnissen und Finanzprodukten in einer einzigen globalen Lösung hilft Adyen Unternehmen, ihre Ziele schneller zu erreichen. Adyen hat Niederlassungen auf der ganzen Welt und arbeitet mit Unternehmen wie Cotton On Group, Nando's, Freelancer.com, Kogan.com, Budgy Smuggler, Movember, Showpo, Rodd & Gunn und Jurlique zusammen. Die in diesem Update beschriebene Zusammenarbeit mit Afterpay unterstreicht das kontinuierliche Wachstum von Adyen mit bestehenden und neuen Händlern im Laufe der Jahre.

Über Afterpay Limited

Afterpay verändert die Art und Weise, wie wir bezahlen, indem es den Kunden ermöglicht, Produkte sofort zu kaufen und ihre Einkäufe in vier Raten zu bezahlen. Der Service ist für Kunden, die pünktlich zahlen, völlig kostenlos1 und hilft den Menschen, verantwortungsbewusst auszugeben. Bis zum 31. Dezember 2021 wird Afterpay von mehr als 122.000 der weltweit beliebtesten Einzelhändler angeboten, und mehr als 19 Millionen aktive Kunden haben den Dienst genutzt.2

Afterpay ist derzeit in Australien, Kanada, Neuseeland, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich sowie in Frankreich, Italien und Spanien erhältlich, wo es unter dem Namen Clearpay bekannt ist. Afterpay hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Wirtschaft zu schaffen, in der alle gewinnen. Afterpay ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Block, Inc. (NYSE: SQ).

1 Es können Verspätungsgebühren anfallen. Es gelten die Zulassungskriterien. Siehe afterpay.com für die vollständigen Bedingungen. 2 Zahlen, die in den Ergebnissen von Block Q4 2021 veröffentlicht wurden

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg

Original-Content von: Adyen Inc., übermittelt durch news aktuell