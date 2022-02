Adyen Inc.

Adyen veröffentlicht Finanzergebnisse für H2 2021

Amsterdam (ots/PRNewswire)

Die Ergebnisse für das vergangene Halbjahr waren stark, und die Indikatoren für ein nachhaltiges profitables Wachstum bleiben intakt. Nachdem im vergangenen Jahr neue Meilensteine erreicht wurden, darunter eine halbe Billion Euro verarbeitetes Volumen und eine Milliarde Euro Nettoeinnahmen, sind die Aussichten für das Geschäft weiterhin gut.

Zusammenfassung H2 2021

Verarbeitetes Volumen von 300 Milliarden Euro, 72 % mehr als im Vorjahr

Nettoumsatzerlöse in Höhe von 556,5 Millionen Euro, 47 % mehr als im Vorjahr

EBITDA von 357,3 Millionen Euro, 51 % mehr als im Vorjahr

EBITDA-Marge von 64 % als Ergebnis eines starken Nettoumsatzwachstums in Verbindung mit der operativen Skalierbarkeit der Adyen-Plattform

Die Umwandlungsrate des freien Cashflows lag bei 90 %, wobei die Investitionsausgaben 6 % des Nettoumsatzes betrugen, was auf Investitionen in unsere neue Zentrale in Amsterdam zurückzuführen ist.

Aktionärsbrief & Finanzergebnisse

Unsere vollständigen Finanzergebnisse für H2 2021 und den dazugehörigen Aktionärsbrief finden Sie hier.

Webcast zu den Ergebnissen

Heute um 15:00 Uhr MEZ werden Pieter van der Does (CEO) und Ingo Uytdehaage (CFO) unsere H2 2021 Ergebnis-Videokonferenz abhalten. Sie können hier auf den Live-Webcast zugreifen. Eine Aufzeichnung wird kurz nach der Konferenz auf der gleichen Webseite zur Verfügung gestellt.

Zahlen für das gesamte Jahr 2021

Verarbeitetes Volumen von 516 Milliarden Euro: 70 % mehr als im Vorjahr

Nettoumsatzerlöse von 1,0 Mrd. €: Anstieg um 46 % im Vergleich zum Vorjahr

EBITDA von 630 Millionen Euro: plus 57 % gegenüber dem Vorjahr

Die EBITDA-Marge betrug 63 % für das gesamte Jahr

Die Investitionsausgaben betrugen 5 % des Nettoumsatzes für das gesamte Jahr

Diese Pressemitteilung enthält Informationen, die als Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der EU-Marktmissbrauchsverordnung gelten oder gelten können.

Informationen zu Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) ist die Zahlungsplattform der Wahl für viele der weltweit führenden Unternehmen. Sie bietet eine moderne End-to-End-Infrastruktur, die direkt mit Visa, Mastercard und den weltweit bevorzugten Zahlungsmethoden der Verbraucher verbunden ist. Adyen bietet reibungslose Zahlungen über Online-, Mobil- und In-Store-Kanäle. Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt betreut Adyen Kunden wie Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos und L'Oréal.

