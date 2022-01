Fidelis New Energy, LLC

Fidelis New Energy eröffnet seinen europäischen Hauptsitz in Dänemark

Fidelis New Energy weitet seine Präsenz in Europa mit der Ernennung der Führungsspitze von Fidelis New Energy Europe aus

Fidelis New Energy, LLC („Fidelis"), ein führender Entwickler, Investor und Betreiber von klimaverträglicher Infrastruktur, gab seine Expansion nach Europa mit seinem europäischen Hauptsitz in Kopenhagen, Dänemark, und der Ernennung von Ulrik Dan Weuder zum Managing Director von Fidelis Europe und Lotte Kemplar zum General Counsel von Fidelis Europe & Deputy General Counsel, Fidelis bekannt.

„Wir freuen uns, mit Ulrik und Lotte zusammenzuarbeiten, um die Verpflichtungen Dänemarks und anderer europäischer Länder zur Erreichung der Kohlenstoffneutralität bis 2050 zu unterstützen und zu beschleunigen, indem wir die Fidelis-Klimainfrastrukturstrategie im Ausland vorantreiben. Ulrik und Lotte sind nicht nur enge Freunde, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten, sondern auch erfahrene Fachleute und Führungskräfte für Infrastrukturinvestitionen mit Sitz in Europa, die auch zur globalen Vision und Strategie von Fidelis beitragen werden", sagte Dan Shapiro, CEO und Mitbegründer von Fidelis.

Ulrik Dan Weuder verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Planung, Investition und Verwaltung großer Infrastruktur- und komplexer Aktienanlagen. Lotte hat mehr als 15 Jahre Erfahrung als Juristin und verfügt über umfangreiche Kenntnisse in der Strukturierung von Geschäften und Infrastrukturtransaktionen. Lottes Erfahrung umfasst anspruchsvolle Transaktionen im Rahmen von großen Infrastruktur- und M&A-Transaktionen in Europa und den Vereinigten Staaten, einschließlich der Verwaltung von Betriebsinfrastrukturanlagen. Beide kommen nach erfolgreichen Karrieren bei der dänischen Pensionskasse ATP zu Fidelis.

Bengt Jarlsjo, Mitbegründer von Fidelis, fügte hinzu: „Da ich in Skandinavien geboren und aufgewachsen bin, freue ich mich, dass wir Dänemark als Hauptsitz für Fidelis Europa ausgewählt haben und Ulrik und Lotte mit der Leitung dieser Expansion beauftragt haben. Mit unseren Partnern in der Region sehen wir ein großes Potenzial für Projekte im Rahmen unserer Strategie in Skandinavien und Europa insgesamt. Unsere europäische Präsenz wird auch die weitere Zusammenarbeit mit unseren skandinavischen und europäischen Technologiepartnern fördern, während wir die Übergangsinfrastrukturen in unserem gesamten Portfolio weiter vorantreiben."

Informationen zu Fidelis New Energy, LLC

Fidelis ist ein Infrastrukturunternehmen, das klimawirksame Infrastrukturen mit langer Nutzungsdauer entwickelt, bereitstellt, in sie investiert, sie besitzt und betreibt, um der Gesellschaft wichtige Dienste zu leisten und gleichzeitig stabile und vorhersehbare Cashflows zu generieren. Fidelis konzentriert sich auf vier Kernbereiche der Dekarbonisierung: (1) Erneuerbare Kraftstoffe (nachhaltige Flugkraftstoffe und Kraftstoffe für den Landverkehr aus erneuerbaren Rohstoffen), (2) Kohlenstoffmanagement (Abscheidung, Nutzung, Transport und Sequestrierung von CO2), (3) sauberer Wasserstoff und (4) erneuerbare Energie einschließlich Power to X. Weitere Informationen finden Sie unter www.fidelisinfra.com.

