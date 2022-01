FIBBR

FIBBR stellt Quantum-Glasfaserkabel für HDMI vor

Ein neues Glasfaserkabel bietet eine unglaubliche 8K-Geschwindigkeit zu bisher unerreichten, verbraucherfreundlichen Preisen.

FIBBR (ausgesprochen „feiber"), ein weltweit führender Hersteller von High-End-Audio- und Videokabeln, hat sein Produktsortiment um das neue Quantum-Glasfaserkabel für HDMI erweitert. Das neue Kabel unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 48 Gigabit pro Sekunde, die höchste Geschwindigkeit des neuen HDMI 2.1-Standards. Das ist schnell genug, um 8K/60Hz oder 4K/120Hz Video und fortschrittliches Audio über ein einziges, dünnes Kabel zu übertragen.

Glasfaserkabel bieten viele Vorteile gegenüber Kupferkabeln, insbesondere bei langen Kabelstrecken. Bei solch hohen Bitraten können Kupferkabel, die länger als etwa 3 Meter sind, die Daten nur schwer von Punkt A nach Punkt B bringen. Aber Glasfaserkabel sind gegen dieses Problem immun; sie können sich auf nahezu jede Länge ausdehnen, ohne dass es zu Signalverlusten kommt. Außerdem sind sie unempfindlich gegen elektrische Störungen und benötigen keine aufwendige, sperrige Abschirmung.

Wie funktionieren sie? Auf der Sendeseite werden elektrische Signale in Lichtimpulse umgewandelt, die sich durch das Glasfaserkabel bewegen und auf der Empfangsseite wieder in elektrische Signale umgewandelt werden. Dieser „Licht zu Kupfer"-Prozess wird sich zum Standardverfahren für die zuverlässige Übertragung von 8K-Videos zwischen Geräten entwickeln.

Das einzige Problem bei HDMI-Glasfaserkabeln waren ihre hohen Kosten - bis jetzt. FIBBR Quantum durchbricht die Preisschranke und ermöglicht weitaus mehr Verbrauchern, sich der Faserrevolution anzuschließen. Ein 2 Meter langes Kabel kostet nur 21 Dollar, während ein 20 Meter langes Kabel nur 60 Dollar kostet. Das ist nur ein Bruchteil dessen, was die meisten HDMI-Glasfaserkabel kosten.

FIBBR Quantum ist vollständig kompatibel mit allen Anforderungen von HDMI 2.1. Es handelt sich um ein Einsteigerprodukt, das dennoch verspricht, der breiten Masse atemberaubende 8K-Leistung zu erschwinglichen Preisen zugänglich zu machen.

Über FIBBR:

FIBBR wurde 2015 gegründet und ist die globale High-End-Marke für Audio- und Videosignalverbindungen von EverPro Technologies Co. Ltd. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Datenübertragungsprodukten für viele verschiedene Schnittstellen an, und seine Kabel werden auf der ganzen Welt verkauft. FIBBR hat eine offizielle Zusammenarbeit mit bekannten Marken wie Huawei, BenQ, Pioneer, Sony und anderen aufgebaut und bietet technologische Innovationen auf dem audiovisuellen Markt.

