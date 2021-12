Voghion

Neue Plattform VOGHION versucht, neue Chancen im europäischen E-Commerce zu nutzen

London (ots/PRNewswire)

Im Jahr 2021 hatte die Corona-Pandemie weiterhin erhebliche Auswirkungen auf die E-Commerce-Trends in der ganzen Welt, und die Verbraucher wandten sich schneller als je zuvor der Digitalisierung zu. Der weltweite E-Commerce-Markt wird im Jahr 2021 voraussichtlich 4,89 Billionen USD erreichen. In ganz Europa nimmt die Nutzung des elektronischen Handels zu, da die Zahl und der Anteil der E-Shopper jedes Jahr steigt. Bislang hat fast die Hälfte (47 %) aller führenden Webshops in der EU eine mobile App. Man schätzt, dass diese Zahl in den nächsten Jahren noch steigen wird, was zeigt, dass der grenzenlose E-Commerce für Online-Händler zu einer profitablen Option wird.

Die kürzlich gegründete B2C Full-Category E-Commerce App VOGHION nutzt nun neue Möglichkeiten in Europa. Sie wurde 2021 in London gegründet und der Markenname selbst ist eine Kombination aus „Vogue" und „Fashion". Der Gründer und CEO Star Yang ist ein Serienunternehmer im E-Commerce, und das Managementteam besteht aus hochrangigen E-Commerce-Unternehmen mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der E-Commerce-Branche. Star erklärte: „VOGHION hat sich zum Ziel gesetzt, Verbrauchern auf der ganzen Welt hochwertige Produkte und ein perfektes Einkaufserlebnis zu bieten. Unser Ziel ist es, die weltweit verbraucherfreundlichste E-Commerce-Plattform mit lokalen Betriebszentren und Kundendienstteams zu werden."

Derzeit liefert VOGHION in mehr als 150 Länder und Gebiete auf der ganzen Welt und hat Tausende von Lieferanten unter Vertrag, die Millionen von Artikeln online verkaufen. Das Angebot reicht von Mode bis Lifestyle und umfasst hauptsächlich Damenbekleidung, aber auch Herrenbekleidung, Kinderbekleidung, Taschen und Accessoires, Schuhe, Gesundheit und Schönheit, Elektronik, Smart Home und andere Artikel. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer hat 200.000 erreicht und die Zahl der täglichen Mitglieder ist um 10.000 gestiegen.

Zu den wichtigsten Vorteilen von VOGHION gehören: effizienter und sicherer weltweiter Vertrieb, 100 % sichere und bequeme Zahlungsmöglichkeiten, strikter Datenschutz für die Verbraucher, abwechslungsreiche tägliche Sonderaktionen und exklusive Rabatte sowie umfassende Kundendienstleistungen.

