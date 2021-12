Publicity Department of Dafeng District People's Government

Milu-Hirschfoto aus Dafeng für die Fotoausstellung des Übereinkommens über die biologische Vielfalt ausgewählt

Kürzlich wurde die Fotoausstellung „Beauty of the Wild, the Convention on Biological Diversity" (Schönheit der Wildnis, Tagung zur biologischen Vielfalt) eröffnet, die vom Pekinger Vertretungsbüro der National Geographic Society (USA) ausgerichtet wurde. Das Milu-Hirsch-Fotowerk von Yang Guomei, dem Vorsitzenden des Fotografenverbands des Bezirks Dafeng, wurde für die Ausstellung ausgewählt. Das Dafeng-Feuchtgebiet in Jiangsu hat ein reiches und einzigartiges Ökosystem hervorgebracht, und die Milu-Hirsche, die „Feuchtgebietselfen", haben wieder die Aufmerksamkeit der Welt auf sich gezogen, so die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Volksregierung des Bezirks Dafeng.

Als die COP 15 in Kunming stattfand, erregte die Ausstellung große Aufmerksamkeit. Insgesamt wurden mehr als 30 Naturfotos aus den letzten Jahren ausgestellt, die die Schönheit der Tierwelt in Chinas Nationalparks und Reservaten zeigen und die Öffentlichkeit auf den Schutz der Artenvielfalt aufmerksam machen sollen. Milu-Hirsche aus Dafeng sind zu einem typischen Vertreter der Bedeutung geworden, die der Erhaltung der biologischen Vielfalt in China beigemessen wird.

Die Fotografien in der Ausstellung zeigen die glückliche Szene von Milu-Hirschen, die das Wasser im chinesischen Milu-Naturschutzgebiet überqueren. Das Gebiet ist reich an ökologischen Ressourcen. Im Laufe der Jahre hat das nachhaltige Bauen die Integrität des natürlichen Ökosystems bewahrt, die biologische Vielfalt geschützt, den Schutz der natürlichen Umwelt und die harmonische Symbiose zwischen Mensch und Natur gefördert. Gegenwärtig hat das Dafeng-Feuchtgebiet fünf "Weltbeste" hervorgebracht, nämlich das größte Milu-Hirsch-Naturreservat, die größte Milu-Hirsch-Population, die vollständigste Milu-Hirsch-Genbank, die größte wilde Milu-Hirsch-Population und die größte künstlich domestizierte Milu-Hirsch-Population der Welt.

Yang Guomei beobachtet seit 35 Jahren Milu-Hirsche und ist bekannt als „die wichtigste Person in der chinesischen Milu-Hirschfotografie". Er setzt sich mit seinen Bildern für die Rettung der seltenen Art ein und hat eine Reihe von Sammlungen mit Fotografien zum Thema Milu-Hirsche veröffentlicht. Mehr als 500 fotografische Arbeiten zum Thema Milu-Hirsche haben Preise gewonnen oder wurden auf internationalen Filmfestivals in 76 Ländern und Regionen ausgestellt. Zugvogelschutzgebiete entlang der Küste des Gelben Meeres-Bohai-Golfs in China (Phase I) wurde in die Liste des Weltnaturerbes aufgenommen, und seine Werke sind im Zuge der Bewerbung häufig erschienen, um eine Brücke zwischen dem Feuchtgebiet des Gelben Meeres in Yancheng und der Welt zu schlagen.

