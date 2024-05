Fibank (First Investment Bank)

Sofia Tech One: ein Bürogebäude der neuen Generation

Sofia, Bulgarien (ots/PRNewswire)

Das Bürogebäude Sofia Tech One ist das beeindruckendste und innovativste Projekt, das in der modernen Geschäftsraumlandschaft der bulgarischen Hauptstadt zu finden ist. Das Gebäude ist ein multifunktionales Verwaltungs- und Geschäftszentrum mit einer Gesamtmietfläche von ca. 30.000 Quadratmeter. Es verfügt über 11 Stockwerke mit jeweils 2.600 Quadratmetern und eine zweistöckige Tiefgarage mit über 400 Stellplätzen.

Die Glasfassade und das Atrium in der Mitte des Gebäudes sorgen für reichlich Tageslicht in allen Büroetagen. Die komfortablen und funktionalen Innenräume verfügen über modernste Akustikdecken, Doppelböden, 3-Rohr-VRF-Klimaanlagen zum Heizen und Kühlen, Brandschutz- und Notrufsysteme sowie hochwertige Schüco Aluminiumfenster. Der Zugang zum Gebäude wird durch zehn Hochgeschwindigkeitsaufzüge von Otis erleichtert, die mit einem intelligenten Personenverkehrsmanagement ausgestattet sind.

Das Gebäude erfüllt alle Anforderungen der Klasse A und wird nach den BREEAM-Standards mit „ausgezeichnet" bewertet. Zusätzlich zu allen notwendigen Arbeitsplatzeinrichtungen für die Mitarbeiter sind die elf Stockwerke von Sofia Tech One mit einem Mikroklima-Managementsystem der neuesten Generation ausgestattet, das individuelle Einstellungen für einzelne Büros und Räume ermöglicht. Auf diese Weise können die Nutzer von Büroräumen ihre Kohlenstoffemissionen (CO2), die in die Atmosphäre gelangen, reduzieren.

Eigentümer des Gebäudes sind die renommierten bulgarischen Unternehmer Ivaylo Mutafchiev und Tseko Minev. Im Laufe der Jahre hat ihr Geschäftssinn ihnen geholfen, international bekannte Unternehmen aufzubauen. Sie sind Mehrheitsaktionär der First Investment Bank, der größten Bank in bulgarischem Besitz und einer der fünf größten Banken in Bulgarien. Nach seiner Fertigstellung wurde Sofia Tech ONE zum neuen Sitz der Fibank und beherbergt nun seit zwei Jahren deren Hauptverwaltung. Das Gebäude bietet noch Platz für weitere Unternehmen, obwohl seine Kapazität aufgrund seiner hohen Attraktivität für Unternehmen wahrscheinlich schnell ausgeschöpft sein wird.

Unterstützt durch die Hightech-Funktionen von Sofia Tech One ist Fibank auf dem besten Weg, ein Vorbild für verantwortungsbewusste und nachhaltige Geschäfte zu werden. Ab 2022 begann das Land damit, seine Stromversorgung schrittweise auf erneuerbare Energien umzustellen. Derzeit wird der Strombedarf der Bank landesweit zu 100 % aus „grünen" Quellen gedeckt, wodurch der CO2-Fußabdruck aus dem täglichen Betrieb verringert und rund 8 000 Tonnen CO2-Emissionen vermieden werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2332102/Fibank.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sofia-tech-one-ein-burogebaude-der-neuen-generation-302160072.html

Original-Content von: Fibank (First Investment Bank), übermittelt durch news aktuell