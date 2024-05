Fibank (First Investment Bank)

Fibank lanciert die neue exklusive Mastercard Platinum First Lady Karte

Sofia, Bulgarien (ots/PRNewswire)

Fibank, in Zusammenarbeit mit Mastercard®, hat in Bulgarien die neue Mastercard® Platinum First Lady-Kreditkarte eingeführt. Diese exklusive Karte ist ein Produkt der neuen Generation, das mit einem personalisierten Ansatz und einem Verständnis für die Bedürfnisse der modernen Frau entwickelt wurde: dynamisch, ehrgeizig und immer in Bewegung.

Die Mastercard® Platinum First Lady von Fibank bietet eine einzigartige Kombination von Spitzentechnologie mit dem Komfort und der Sicherheit einer Kreditkarte.

Damen, die im Besitz der neuen Karte sind, genießen eine Reihe von Privilegien, darunter:

Keine Jahresgebühr für die Kartenpflege im ersten Jahr;

Kostenlose Auslandsreiseversicherung von Generali mit einer Deckungssumme von bis zu 50.000 USD;

Kostenloser Zugang zu den Flughafen-Lounges in Sofia, Wien, Istanbul, Belgrad und Skopje;

Zusätzlich erhalten Sie zwei Mal pro Jahr Zugang zu internationalen Flughafen-Lounges mit Priority Pass.

Fibank bietet zugelassenen Mastercard® Platinum First Lady-Antragstellerinnen eine kostenlose Krankenversicherung mit einer Deckungssumme von bis zu 10.000 BGN bei Fihealth Insurance im Falle einer Erstdiagnose von Brustkrebs.

Der Besitz einer Mastercard® Platinum First Lady Fibank ermöglicht auch die kostenlose Teilnahme am Cashback-Programm von Fibank sowie an einem Bonusprogramm mit Booking.com für 3% Cashback auf jede mit der Karte getätigte Buchung.

Die First Investment Bank (Fibank) ist ein bulgarisches öffentliches Unternehmen, das sich mehrheitlich im Besitz von Ivaylo Mutafchiev und Tseko Minev befindet.

