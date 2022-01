Fibank (First Investment Bank)

Fibank lanciert neue Darlehen nach dem Vorbild der grünen Finanzidee

Sofia, Bulgarien (ots/PRNewswire)

Die Fibank (First Investment Bank) hat drei neue Kreditprodukte für Unternehmen eingeführt: Green Transport, Green Energy Free Market und Green Energy Own Use. Diese Produkte sind auf Kleinstunternehmen, KMU und Firmenkunden zugeschnitten. Die neuen Darlehen stehen im Einklang mit der Politik der Bank, den ökologischen Fußabdruck zu verringern und in eine nachhaltige Zukunft zu investieren.

Green Transport der Fibank ist für die Anschaffung neuer Elektrofahrzeuge bestimmt. Das Darlehen finanziert bis zu 90 % des Kaufpreises für die Fahrzeuge und wird in BGN und EUR angeboten. Es zeichnet sich durch niedrigere Zinssätze und Verwaltungsgebühren sowie durch den Wegfall der Vorfälligkeitsentschädigung aus, wenn es mit Eigenmitteln des Darlehensnehmers vorzeitig zurückgezahlt wird. Die Laufzeit des Darlehens beträgt bis zu 7 Jahre, mit einer optionalen tilgungsfreien Zeit von bis zu 6 Monaten. Die Rückzahlung des Kapitals erfolgt in gleichen monatlichen Raten, und die gekauften Fahrzeuge dienen als Kreditsicherheit.

Das Produkt Green Energy Free Market ermöglicht es Unternehmen, in den Bau von Photovoltaikanlagen zur Erzeugung von Strom zu investieren und diesen auf dem freien Markt zu verkaufen. Es handelt sich um ein Investitionsdarlehen mit einer längeren Laufzeit von bis zu 15 Jahren und einer tilgungsfreien Zeit bis zur Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage. Die Anforderungen an die Sicherheiten sind vereinfacht, da das Darlehen in der Regel nur durch die Verpfändung der neu errichteten PV-Anlage selbst gesichert ist. Die Zinssätze und Provisionen liegen unter den marktüblichen Sätzen für diese Art der Finanzierung. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist der saisonale Rückzahlungsplan, der auf die Energieproduktion abgestimmt ist.

Das Darlehen Green Energy Own Use ist ebenfalls für den Bau von Photovoltaikanlagen sowohl für den Eigenverbrauch als auch für den Verkauf von Strom bestimmt. Die Finanzierung beträgt bis zu 100 % der von der Bank genehmigten Baukosten. Die Zinssätze sind attraktiv, und es besteht die Möglichkeit zusätzlicher Zinsnachlässe für Kreditnehmer, die andere Produkte der Fibank nutzen. Der Rückzahlungsplan ist flexibel und saisonabhängig. Die maximale Darlehenslaufzeit beträgt bis zu 10 Jahre, aber Schätzungen der erwarteten Marktpreise und der eingesparten Stromkosten weisen darauf hin, dass sich die Investition im Allgemeinen in 3 bis 5 Jahren amortisiert.

Die Kreditsachbearbeiter der Fibank erstellen individuelle Angebote für Antragsteller, die sich für einen der neuen Green Finance-Kredite bewerben. Weitere Informationen finden sich auf der Fibank-Website unter: https://www.fibank.bg/en/business/loans/corporate-financing/green-transport-investment-loan.

