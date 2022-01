DIMA.CONCEPT

Ästhetische und Plastische Chirurgie - So potenzieren sie ihre Sichtbarkeit und Online-Präsenz

Bild-Infos

Download

Schlüchtern (ots)

Die neue Generation Patienten. Vertrauensaufbau, aktuelle Entwicklungen und Chancen für die Ästhetische und Plastische Chirurgie.

Experten der Ästhetischen und Plastischen Chirurgie haben heute eine Vielzahl von Möglichkeiten, Menschen zu helfen, deren äußeres Erscheinungsbild nicht oder nicht mehr ihren Wünschen und Idealen entspricht. Ästhetik bedeutet hier Natürlichkeit und Schönheit bewahren. Das "Äußere" hat einen großen Einfluss darauf, wie man wahrgenommen wird und ist für viele ein Grundfaktor für ihren Erfolg und das damit verbundene Vertrauen. Hierfür benötigt es Feingefühl, welches von Chirurgen ganz besonders verlangt und vorausgesetzt wird. Kleine Veränderungen, die oft eine große Wirkung haben. Hohe technische Standards, zielgerechte Spezialisierungen und ein fundiertes medizinisches Fachwissen erlauben individuelle Behandlungen.

Jeder Mensch hat seinen eigenen Anspruch, hat eigene Bedürfnisse von Ästhetik, Schönheit und Funktionalität seines Körpers. Egal ob Face-Lift, Fettabsaugung oder Nasenkorrektur, Ärzte sind spezialisiert auf die Wiederherstellung oder Formveränderung. Darüber hinaus werden rekonstruktive Funktionen (Verletzungen oder Fehlbildungen) korrigiert.

Deshalb ist es heute wichtiger denn je, als Experte eine moderne Plattform zu finden und zu nutzen, die das eigene Unternehmen so vorstellt, dass es optimal positioniert ist, auch, um dem steigenden nationalen und internationalen Bedarf und Wettbewerb Stand zu halten.

Der anspruchsvolle Kunde will im Vorfeld den Chirurgen und Ärzten finden, an den er sich vertrauensvoll wenden kann, der ihn kompetent betreut.

Doch welcher Experte erfüllt seine speziellen Wünsche?

Welche Behandlungsleistungen werden konkret angeboten?

Wer ist spezialisiert besonders für Ästhetische und Plastische Chirurgie?

Wie werden Ästhetik und Funktion in Einklang gebracht?

Welche neuen - schonenden und schmerzfreien - Techniken gibt es?

Bekanntheitsgrad und Sichtbarkeit steigern

Was benötigt ein potenzieller Patient, um bei ihnen anzufragen? In erster Instanz immer "Vertrauen". Viele Kliniken und Praxen leben von Empfehlungen. Doch wird oft vergessen, die Patienten, welche Weiterempfehlungen aussprechen sollen, positiv daran zu erinnern. Dies erreicht man nur durch regelmäßige Sichtbarkeit. DIMA.CONCEPT hat das umfangreichste Netzwerk in der gesamten Medienwelt, in dessen Mittelpunkt ihre Klinik und Praxis steht. Nutzen sie das "Vertrauen" großer namhafter Medienmarken. So bringt sie DIMA.CONCEPT direkt in die Systeme alle relevanten Redaktionen sowie in die exklusivsten Online-Medien, wie Focus, Frankfurter Rundschau, Süddeutsche Zeitung, Der Tagesspiegel, um nur einige zu nennen. Experten gehen in die Sichtbarkeit. Nutzen sie die Möglichkeit und das Vertrauen namhafter Publisher, um potentielle Besucher auf ihre Expertise aufmerksam zu machen, auf ihre Webseite weiterzuleiten und diese langfristig zu binden. Durch die direkte Verlinkung ihrer Klinik oder Praxis, findet der Besucher gleich den Kontakt mit weiteren, ausführlichen Informationen für einen persönlichen Termin.

Die Wirksamkeit der Methode - konservativ und digital?

Die Digitalisierung breitet sich immer mehr in allen Lebensbereichen aus. Selbst für konservative Chirurgen und Ärzte sind sie ein wichtiger Bestandteil des Arbeitsalltags und der Patientenakquise geworden. Durch DIMA.CONCEPT bekommen sie neue Patientenkontakte, die sie sonst nicht erreichen können. Unser System öffnet ihnen neue Marktzugänge und sorgt für eine stabile Grundauslastung ihrer Schönheitsklinik.

Viele versagen bei diesem Thema und distanzieren sich von ihrer Zielgruppe, durch unvorteilhafte Marketing-Maßnahmen. Eine überzeugende Webseite allein reicht heute nicht mehr aus. Wer Internetnutzer erfolgreich für seine Praxis und Klinik gewinnen möchte muss für Aufmerksamkeit sorgen. Bringen sie ihren Expertenstatus in die großen Medien und erzielen sie so einen deutlichen Vorteil gegenüber ihren Mitbewerbern. DIMA.CONCEPT zeigt ihnen, dass eine traditionelle konservative Positionierung, der digitale Wandel und wirtschaftlicher Erfolg nicht im Widerspruch zueinander stehen, sondern zwingend zusammengehören. Ästhetische und Plastische Praxen und Kliniken können nachhaltig und effektiv wachsen, ohne Kompromisse oder hohe Risiken eingehen zu müssen. Ihr Erfolg basiert auf der Zufriedenheit ihrer Patienten.

Wir verfolgen von Beginn an den Ansatz, dass wir unsere Kunden und Partner nachhaltig durch erfolgreiche PR-Kampagnen zu mehr Sichtbarkeit, Sicherheit und Stabilität bringen. Fordern sie uns heraus und nehmen sie Kontakt mit uns auf.

Informationsgespräch vereinbaren unter: www.dimaconcept.de

Original-Content von: DIMA.CONCEPT, übermittelt durch news aktuell