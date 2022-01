DIMA.CONCEPT

Steuer- & Rechtskanzleien - So potenzieren sie ihre Sichtbarkeit und Online-Präsenz

Schlüchtern (ots)

Die neue Generation Mandanten. Vertrauensaufbau, aktuelle Entwicklungen und Chancen für Steuerkanzleien, Rechtsanwaltskanzleien und Wirtschaftsprüfer.

"Digital Natives" so nennt man die Generation der zukünftigen Mandanten. Diese Generation wächst mit dem Internet und anderen digitalen Technologien auf. Der Umgang mit diesen Medien wird als selbstverständlich empfunden. Aber auch die Gruppe der älteren Generation (sog. Digital Immigrants) hat sich an diese Kommunikationskanäle gewöhnt und sich umfangreiches Wissen aktiv angeeignet. Informationsbeschaffung und Angebotsorientierung wird mittlerweile fast ausschließlich digital genutzt. Bedeutet für sie als Kanzlei, dass sie ihre Zielgruppe effizient und gewinnbringend erreichen.

Bekanntheitsgrad und Sichtbarkeit steigern

Was benötigt ein potenzieller Mandant, um bei ihnen anzufragen? In erster Instanz immer "Vertrauen". Viele Kanzleien leben von Empfehlungen. Doch wird oft vergessen, die Mandanten, welche Weiterempfehlungen aussprechen sollen, positiv daran zu erinnern. Dies erreicht man nur durch regelmäßige Sichtbarkeit. DIMA.CONCEPT hat das umfangreichste Netzwerk in der gesamten Medienwelt, in dessen Mittelpunkt ihre Kanzlei steht. Nutzen sie das "Vertrauen" großer namhafter Medienmarken. So bringt sie DIMA.CONCEPT direkt in die Systeme aller relevanten Redaktionen sowie in die exklusivsten Online-Medien, wie Focus, Frankfurter Rundschau, Süddeutsche Zeitung, Der Tagesspiegel, um nur einige zu nennen. Experten gehen in die Sichtbarkeit. Nutzen sie die Möglichkeit und das Vertrauen namhafter Publisher, um potentielle Besucher auf ihre Kanzlei aufmerksam zu machen, auf ihre Webseite weiterzuleiten und diese langfristig zu binden.

Die Wirksamkeit der Methode - konservativ und digital?

Die Digitalisierung breitet sich immer mehr in allen Lebensbereichen aus. Selbst für konservative Kanzleien sind sie ein wichtiger Bestandteil des Arbeitsalltags und der Mandantenakquise geworden. Durch DIMA.CONCEPT bekommen sie neue Mandatskontakte, die sie sonst nicht erreichen können. Unser System öffnet ihnen neue Marktzugänge und sorgt für eine stabile Grundauslastung ihrer Kanzlei.

Viele versagen bei diesem Thema und distanzieren sich von ihrer Zielgruppe, durch unvorteilhafte Marketing-Maßnahmen. Eine überzeugende Webseite allein reicht heute nicht mehr aus. Wer Internetnutzer erfolgreich für seine Kanzlei gewinnen möchte muss für Aufmerksamkeit sorgen. Bringen sie ihren Expertenstatus in die großen Medien und erzielen sie so einen deutlichen Vorteil gegenüber ihren Mitbewerbern. DIMA.CONCEPT zeigt ihnen, dass eine traditionelle konservative Positionierung, der digitale Wandel und wirtschaftlicher Erfolg nicht im Widerspruch zueinander stehen, sondern zwingend zusammengehören. Kanzleien können nachhaltig und effektiv wachsen, ohne Kompromisse oder hohe Risiken eingehen zu müssen. Der Erfolg ihrer Kanzlei basiert auf der Zufriedenheit ihrer Mandanten.

Wir verfolgen von Beginn an den Ansatz, dass wir unsere Kunden und Partner nachhaltig durch erfolgreiche PR-Kampagnen zu mehr Sichtbarkeit, Sicherheit und Stabilität bringen. Fordern sie uns heraus und nehmen sie Kontakt mit uns auf.

Informationsgespräch vereinbaren unter: www.dimaconcept.de

Original-Content von: DIMA.CONCEPT, übermittelt durch news aktuell